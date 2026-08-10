Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στη Γαστούνη Ηλείας - Επιχειρούν 3 ελικόπτερα

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το μεσημέρι της Τρίτης 10 Αυγούστου για φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στη Γαστούνη Ηλείας.

Για την κατάσβεση της στο σημείο επιχειρούν 40 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 9 οχήματα, ενώ από αέρος ρίψεις νερού κάνουν 3 ελικόπτερα.

Καθ' όλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας

Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηλείας.