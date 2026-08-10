Πανικός στην Μαρμπέγια για τον... καρχαρία που βγήκε στην ακτή, αλλά τελικά ήταν τόνος

Snapshot Σε παραλία της Μαρμπέγια προκλήθηκε πανικός καθώς λουόμενοι πίστεψαν ότι είδαν καρχαρία, αλλά επρόκειτο για τραυματισμένο τόνο βάρους περίπου 230 κιλών.

Ο τόνος φέρεται να τραυματίστηκε πιθανώς από αλιευτικό εξοπλισμό ή τζετ σκι και αιμορραγούσε από τα βράγχια του.

Οι λουόμενοι προσπάθησαν να βοηθήσουν το ψάρι, σπρώχνοντάς το με ξαπλώστρες και καρέκλες προς τα βαθύτερα νερά.

Η παρουσία τόνων κοντά στις ακτές της Μαρμπέγια δεν είναι ασυνήθιστη, και συχνά μπερδεύονται με καρχαρίες ή δελφίνια από μακριά.

Το περιστατικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς να παραδέχονται ότι αρχικά φοβήθηκαν τον καρχαρία. Snapshot powered by AI

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν σε παραλία της Μαρμπέγια, στην Ισπανία, όταν λουόμενοι είδαν ένα μεγάλο θαλάσσιο ζώο να κινείται στα ρηχά και πίστεψαν ότι επρόκειτο για καρχαρία.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην παραλία Ανκόν, στο περίφημο «Χρυσό Μίλι» της Μαρμπέγια. Σε βίντεο που καταγράφηκε από παραθεριστές, διακρίνεται ένα τεράστιο ψάρι να κινείται με μεγάλη ένταση κοντά στην ακτή, προκαλώντας αναστάτωση στους κολυμβητές.

Από μακριά, το μέγεθος και ο τρόπος με τον οποίο κινούνταν μέσα στο νερό έκαναν αρκετούς να πιστέψουν ότι είχαν απέναντί τους έναν καρχαρία. Μάλιστα, ένας λουόμενος φαίνεται να απομακρύνεται βιαστικά από το σημείο, ενώ άλλοι έσπευσαν προς την ακτή για να παρακολουθήσουν από κοντά τι συνέβαινε.

Σύντομα, ωστόσο, αποκαλύφθηκε ότι το «τέρας» της θάλασσας δεν ήταν καρχαρίας, αλλά ένας τεράστιος τόνος, βάρους περίπου 230 κιλών.

Ήταν τραυματισμένο το βοήθησαν οι λουόμενοι

Το ψάρι φέρεται να είχε τραυματιστεί, πιθανότατα από αλιευτικό εξοπλισμό ή τζετ σκι, και προσπαθούσε να επιστρέψει στα βαθύτερα νερά. Καθώς αιμορραγούσε από τα βράγχιά του και χτυπούσε με δύναμη την επιφάνεια της θάλασσας, το νερό γύρω του άρχισε να γίνεται κόκκινο, εντείνοντας ακόμη περισσότερο την ανησυχία.

Όταν οι λουόμενοι κατάλαβαν ότι δεν επρόκειτο για καρχαρία αλλά για ένα τραυματισμένο ζώο που προσπαθούσε να σωθεί, επιχείρησαν να το βοηθήσουν. Σύμφωνα με τις αναφορές, χρησιμοποίησαν ακόμη και ξαπλώστρες και καρέκλες προκειμένου να το σπρώξουν σταδιακά προς τα βαθύτερα νερά.

Οι εικόνες προκάλεσαν πολλές αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αρκετούς χρήστες να παραδέχονται ότι αρχικά και οι ίδιοι πίστεψαν πως επρόκειτο για καρχαρία.

«Αν ήμουν εγώ αυτός ο κολυμβητής, θα είχα πάθει καρδιακή προσβολή. Μοιάζει με καρχαρία», έγραψε ένας χρήστης, ενώ ένας άλλος σχολίασε με χιούμορ ότι από τη σκηνή δεν έλειπε παρά μόνο η χαρακτηριστική μουσική από τα «Σαγόνια του Καρχαρία».

Η Jade Bloomberg, Βρετανίδα που ζει στη Μαρμπέγια και δραστηριοποιείται στον χώρο των θαλάσσιων σπορ, δήλωσε ότι μπήκε στο νερό για να διαπιστώσει αν ο τόνος είχε μπλεχτεί σε κάποιο δίχτυ ή αν έφερε κάποιο αντικείμενο πάνω του.

«Ήταν τεράστιο, τόσο όμορφο», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι δεν εντόπισε κάποιο δίχτυ ή άλλο αντικείμενο πάνω στο ζώο.

Κάτοικοι και χρήστες των κοινωνικών δικτύων εκτίμησαν ότι ο τόνος ενδέχεται να είχε τραυματιστεί από κάποιο τζετ σκι ή άλλο εξοπλισμό, ενώ σημείωσαν ότι η παρουσία τόνων κοντά στις ακτές της περιοχής δεν είναι ασυνήθιστη και ότι αρκετές φορές μπορεί να μπερδευτούν από μακριά ακόμη και με δελφίνια.

Έτσι, αυτό που για λίγα λεπτά έμοιαζε με μια τρομακτική συνάντηση με καρχαρία μετατράπηκε τελικά σε μια προσπάθεια διάσωσης ενός τεράστιου, τραυματισμένου τόνου.