Χανιά: Κινηματογραφική καταδίωξη των «κομάντο» του Λιμενικού - Έκλεβαν ψάρια από ιχθυοκαλλιέργεια

Κινηματογραφική επιχείρηση με σκάφη πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας 10/8 στην είσοδο του κόλπου της Σούδας όταν σκάφη με “κομάντο” του Λιμενικού Χανίων καταδίωξε σκάφη που είχαν προσεγγίξει την πειραματική ιχθυοκαλλιέργεια του ΕΛΚΕΘΕ στον κόλπο της Σούδας και έκλεβαν ψάρια.

Συγκεκριμένα το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων ενημερώθηκε από υπάλληλο του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) ότι δύο άτομα, τα οποία είχαν προσεγγίσει με δύο σκάφη τους ιχθυοκλωβούς του ΕΛΚΕΘΕ στον κόλπο της Σούδας, αφαιρούσαν ψάρια με τη χρήση διχτυών.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν στελέχη του Γραφείου Ασφάλειας, το σκάφος του Λιμενικού 414 με το βοηθητικό του σκάφος, το Κλιμάκιο Ειδικών Αποστολών και η Ομάδα Άμεσης Επέμβασης του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χανίων.

Κατά την προσέγγιση του σκάφους του Λιμενικού, οι δράστες απομακρύνθηκαν με ένα μηχανοκίνητο σκάφος, εγκαταλείποντας στον χώρο των εγκαταστάσεων δεύτερο βοηθητικό σκάφος χωρίς μηχανή. Μέσα στο δεύτερο σκάφος βρέθηκαν χρησιμοποιημένα και βρεγμένα δίχτυα με ψάρια και δύο σακούλες με πάγο, ενώ δίχτυα με ψάρια εντοπίστηκαν και εντός ιχθυοκλωβού.

Κατόπιν συντονισμένων αναζητήσεων, στο λιμανάκι της Αλμυρίδας εντοπίστηκαν δύο Έλληνες 33 και 27 ετών ενώ επιχειρούσαν να ανελκύσουν το μηχανοκίνητο σκάφος. Κατά την επέμβαση των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ο 33χρονος βούτηξε στη θάλασσα επιχειρώντας να διαφύγει, ωστόσο στη συνέχεια παραδόθηκε και συνελήφθη, ενώ ο 27χρονος συνελήφθη χωρίς να προβάλει αντίσταση.

Επιπλέον στο πλαίσιο των ερευνών εντοπίστηκαν στην παραλία του Αγίου Ιωάννη δύο ακόμη οχήματα, καθώς και τρέιλερ μεταφοράς σκάφους. Εντός του οχήματος του 27χρονου βρέθηκαν τρεις τρίφτες με πιθανολογούμενα υπολείμματα φυτικών αποσπασμάτων κάνναβης, οι οποίοι πρόκειται να αποσταλούν στην αρμόδια Χημική Υπηρεσία για εργαστηριακή εξέταση.

Από βίντεο καμερών προέκυψαν σοβαρές ενδείξεις ότι τα δύο σκάφη είχαν χρησιμοποιηθεί και σε δύο προηγούμενες κλοπές αλιευμάτων από τις ίδιες εγκαταστάσεις, κατά τις οποίες είχαν αφαιρεθεί ψάρια, κάμερες καταγραφής και εξοπλισμός. Σχετική καταγγελία είχε κάνει το ΕΛΚΕΘΕ τον Ιούνιο του 2025.

Συνολικά κατασχέθηκαν δύο σκάφη, δύο οχήματα, ένα τρέιλερ μεταφοράς σκάφους, ένα κινητό τηλέφωνο, χρησιμοποιημένα δίχτυα, οι τρεις τρίφτες και 210 κιλά τσιπούρας και λαβρακιού τα οποία πρόκειται να παραδοθούν σε ευαγή ιδρύματα, με τη σύμφωνη γνώμη του ΕΛΚΕΘΕ. Όμως μαζί με τις δύο άλλες κλοπές που ερευνώνται εκτιμάται ότι η συνολική ποσότητα ψαριών που εκλάπησαν ξεπερνά τα 850 κιλά.

Η συνολική ενδεικτική αξία των γνωστών κλοπιμαίων υπερβαίνει το ποσό των 10.600 €, χωρίς να συνυπολογίζονται επιπλέον απροσδιόριστη ποσότητα ψαριών και οι λοιπές ζημιές στις εγκαταστάσεις του ΕΛΚΕΘΕ.

Η προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων.

Πηγή: flashnews.gr