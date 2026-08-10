Καραμπόλα στη λεωφόρο Μεσογείων - Προβλήματα στην κυκλοφορία
Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί
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Καραμπόλα τριών οχημάτων σημειώθηκε στη λεωφόρο Μεσογείων, στο ύψος του Ο.Α. 232, στον Χολαργό, στο ρεύμα προς Αγία Παρασκευής.
Η κίνηση στο σημείο πραγματοποιείται με δυσχέρεια.
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