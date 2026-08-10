ΠΑΣΟΚ κατά Τσίπρα: "Αστεία η δήλωση ότι συγκρούεται με τα συμφέροντα"

Snapshot Το ΠΑΣΟΚ αμφισβητεί τη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα ότι συγκρούεται με τα συμφέροντα, χαρακτηρίζοντας το κόμμα του ως ανώνυμη εταιρεία με ολιγάρχες μετόχους.

Η Χαριλάου Τρικούπη κατηγορεί τον Τσίπρα για αντιγραφή προτάσεων του ΠΑΣΟΚ σε θέματα όπως η ΔΕΗ, η ακρίβεια και η στέγαση.

Το ΠΑΣΟΚ επικρίνει την άρνηση του ΣΥΡΙΖΑ να δημοσιοποιήσει τα οικονομικά στοιχεία της χρηματοδότησης της καμπάνιας του, αποκαλώντας την υπόσχεση για διαφάνεια «ανέκδοτο του καλοκαιριού».

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ θέτει στο ίδιο επίπεδο τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα, κατηγορώντας τους για διαφθορά και διαπλοκή αντίστοιχα. Snapshot powered by AI

Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους βάλει το ΠΑΣΟΚ κατά του Αλέξη Τσίπρα, εξαπολύοντας προσωπική επίθεση στον επικεφαλής της ΕΛΑΣ και αμφισβητώντας ευθέως τις αναφορές του περί σύγκρουσης με τα συμφέροντα και διαφάνειας στα οικονομικά του κόμματός του.

«Μόνο σαν αστείο ακούγεται η δήλωση του κ. Τσίπρα πως συγκρούστηκε και θα συγκρουστεί στο μέλλον με τα συμφέροντα, όταν όλοι γνωρίζουν ότι ηγείται όχι ενός κόμματος αλλά μιας ανώνυμης εταιρείας με μετόχους τους εγχώριους ολιγάρχες και αυτόν διευθύνοντα σύμβουλο», αναφέρει χαρακτηριστικά η Χαριλάου Τρικούπη, σχετικά με όσα είπε ο επικεφαλής της ΕΛΑΣ στο In.gr.

Το ΠΑΣΟΚ σχολιάζει σκωπτικά και την αναφορά του Αλέξη Τσίπρα στον «Μαδούρο της Μεσογείου», σημειώνοντας ότι «ο κ. Τσίπρας μας ξανασυστήθηκε ως "συμβιβασμένος Μαδούρο", ζητώντας μια δεύτερη ευκαιρία γιατί μετά από μια τετραετία ως Πρωθυπουργός με αυταπάτες και άλλη μια ως ανύπαρκτη αξιωματική αντιπολίτευση έχει πλέον … μάθει».

Παράλληλα, κατηγορεί τον Αλέξη Τσίπρα ότι υιοθετεί προτάσεις που έχουν ήδη παρουσιαστεί από το ΠΑΣΟΚ. «Πιστός στην προσφιλή του τακτική του copy paste, αντέγραψε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τη ΔΕΗ, την ακρίβεια και τη στέγαση», σημειώνει και προσθέτει: «Αναμένουμε με ενδιαφέρον να μας εξηγήσει και την ταύτισή του με τις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας στα κόκκινα δάνεια, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και την υπεραπόδοση των έμμεσων φόρων».

«Το ανέκδοτο του καλοκαιριού»

Ιδιαίτερα αιχμηρή είναι η ανακοίνωση και στο ζήτημα της χρηματοδότησης της ΕΛΑΣ, με το ΠΑΣΟΚ να επαναφέρει την κριτική που έχει ασκήσει το τελευταίο διάστημα για τα οικονομικά του νέου κόμματος.

«Η, δε, δήλωσή του ότι η ΕΛΑΣ θα είναι το πιο διαφανές κόμμα στα οικονομικά του, όταν αρνείται εμμονικά να δημοσιοποιήσει τα έσοδα με τα οποία χρηματοδοτεί την καμπάνια εκατομμυρίων που κάνει, είναι το ανέκδοτο του καλοκαιριού», υποστηρίζει.

Η ανακοίνωση καταλήγει βάζοντας στο ίδιο κάδρο τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα: «Το μέλλον της χώρας δεν είναι ούτε ο Μητσοτάκης της διαφθοράς ούτε ο Τσίπρας της διαπλοκής. Έχουν και οι δύο δεσμεύσεις και εξαρτήσεις».

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