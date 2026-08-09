Snapshot Ο Νίκος Καλογερόπουλος απεβίωσε σε ηλικία 74 ετών, αφήνοντας σημαντική πορεία στον κινηματογράφο, θέατρο και τηλεόραση.

Το ΠΑΣΟΚ τον περιγράφει ως ανήσυχο και ασυμβίβαστο πνεύμα, που συνδύαζε την τέχνη με την πολιτική.

Ο ΣΥΡΙΖΑ τον αναγνωρίζει ως πολυσχιδή δημιουργό με αυθεντικές και λαϊκές ερμηνείες σε σημαντικά έργα.

Ο Καλογερόπουλος είχε πολιτική παρουσία ως υποψήφιος με τον ΣΥΡΙΖΑ το 2004 και δεν αποσπάστηκε από την κοινωνία και την εποχή του.

Και τα δύο κόμματα εκφράζουν συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του. Snapshot powered by AI

Με ανακοινώσεις τους ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ αποχαιρετούν τον Νίκο Καλογερόπουλο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών, αναδεικνύοντας τη σημαντική διαδρομή του στον κινηματογράφο, το θέατρο και την τηλεόραση, αλλά και την ιδιαίτερη σχέση του με την πολιτική και κοινωνική πραγματικότητα.

Ο Τομέας Πολιτισμού του ΠΑΣΟΚ και η υπεύθυνη ΚΤΕ Πολιτισμού, Νάγια Γρηγοράκου, κάνουν λόγο για έναν ηθοποιό με σπουδαία διαδρομή, που ξεχώρισε για τον ιδιαίτερο τρόπο ερμηνείας του.

Όπως σημειώνουν, ο Νίκος Καλογερόπουλος υπήρξε «ανήσυχο και ασυμβίβαστο πνεύμα», ενώ παράλληλα με την υποκριτική ασχολήθηκε με τη σκηνοθεσία, τη συγγραφή, την ποίηση και το τραγούδι. Το ΠΑΣΟΚ στέκεται ιδιαίτερα στη φράση του «Η τέχνη, χωρίς πολιτική, δεν έχει νόημα», τονίζοντας ότι αυτή χαρακτήρισε συνολικά την πορεία του.

Από την πλευρά του, ο ΣΥΡΙΖΑ αποχαιρετά «έναν σπουδαίο ηθοποιό και πολυσχιδή δημιουργό», ο οποίος, όπως αναφέρει, υπηρέτησε την τέχνη «με έναν απολύτως προσωπικό τρόπο, μακριά από συμβάσεις και στερεότυπα».

Στην ανακοίνωση γίνεται αναφορά σε ορισμένους από τους σημαντικότερους σταθμούς της καλλιτεχνικής του πορείας, από το «Μάθε παιδί μου γράμματα» και το «Ρεμπέτικο» μέχρι τη «Λούφα και Παραλλαγή» και το «Στο Κάμπινγκ», με τον ΣΥΡΙΖΑ να σημειώνει ότι οι ερμηνείες του χαρακτηρίζονταν από «αυθεντικότητα, λαϊκότητα, ευαισθησία αλλά και μια σπάνια δύναμη».

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην πολιτική του παρουσία, καθώς ο Νίκος Καλογερόπουλος ήταν υποψήφιος με τον ΣΥΡΙΖΑ στη Β' Αθήνας το 2004. «Δεν υπήρξε ποτέ ένας καλλιτέχνης αποκομμένος από την κοινωνία και την εποχή του», αναφέρει η ανακοίνωση.

ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους στην οικογένεια και στους οικείους του Νίκου Καλογερόπουλου.