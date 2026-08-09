Ηράκλειο: Σχεδόν μισό κιλό κάνναβης και ναρκωτικά χάπια σε σπίτι – Δύο συλλήψεις

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 8 Αυγούστου, μετά από αξιοποίηση πληροφοριών από το Τμήμα Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ηρακλείου. Στην έρευνα συμμετείχαν αστυνομικοί του συγκεκριμένου τμήματος, καθώς και του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

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