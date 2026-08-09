Βουτιά στο κενό από ύψος 22 μέτρων: Το εντυπωσιακό θέαμα σε καταρράκτη της Βοσνίας

Snapshot Στη Βοσνία διεξήχθη ο διεθνής αγώνας κατάδυσης από καταρράκτη στον Πλίβα, με βουτιές από ύψος 22 μέτρων.

Ο Βόσνιος δύτης Ίγκορ Άρσενιτς αναδείχθηκε νικητής της διοργάνωσης και επαίνεσε το φυσικό τοπίο της περιοχής.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε υπό ακραίες θερμοκρασίες λόγω καύσωνα που πλήττει τα Βαλκάνια.

Οι αθλητές επέδειξαν υψηλή τεχνική, θάρρος και αντοχή παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Snapshot powered by AI

Ένα καθηλωτικό θέαμα που κόβει την ανάσα είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν όσοι βρέθηκαν στη Βοσνία, όπου διεξήχθη ο ετήσιος διεθνής αγώνας κατάδυσης από καταρράκτη.

Στην ιστορική πόλη Γιάιτσε (Jajce), οι θαρραλέοι αθλητές βούτηξαν στο κενό από τον επιβλητικό καταρράκτη Πλίβα, από ύψος που αγγίζει τα 22 μέτρα.

Μεγάλος νικητής της φετινής διοργάνωσης αναδείχθηκε ο Βόσνιος δύτης Ίγκορ Άρσενιτς, ο οποίος δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για το φυσικό τοπίο, χαρακτηρίζοντάς το ως ένα από τα ομορφότερα σημεία του πλανήτη για καταδύσεις τέτοιου επιπέδου.

Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε στη σκιά ενός πρωτοφανούς κύματος καύσωνα που σαρώνει τα Βαλκάνια, με τις θερμοκρασίες να καταρρίπτουν το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Μέσα σε αυτές τις ακραίες συνθήκες, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να ξεπεράσουν τα δικά τους όρια, επιδεικνύοντας ατσάλινη ψυχραιμία, απόλυτο θάρρος, αντοχή και υψηλού επιπέδου τεχνική.

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