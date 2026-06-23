Βραζιλία: Τουρίστας ρίσκαρε τη ζωή του στους καταρράκτες για να σώσει το κινητό του - Βίντεο
Δείτε την απερίσκεπτη ενέργεια ενός τουρίστα που πήδηξε πολύ κοντά στους καταρράκτες για να βρει το κινητό του
Ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο περιστατικό καταγράφηκε στους φημισμένους καταρράκτες Ιγκουασού στη Βραζιλία, όταν τουρίστας έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή του προκειμένου να ανακτήσει το κινητό του τηλέφωνο.
Βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει τον άνδρα να εγκαταλείπει τον προστατευμένο διάδρομο επισκεπτών και να κινείται μέσα στα ορμητικά νερά, κοντά στο χείλος των καταρρακτών, μετά την πτώση του κινητού του μέσα στο νερό.
Το σημείο είναι αυστηρά απαγορευμένο για το κοινό, καθώς τα ισχυρά ρεύματα και η μικρή απόσταση από την απότομη πτώση των νερών δημιουργούν εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες.
Οι εικόνες προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις στο διαδίκτυο, με πολλούς χρήστες να σχολιάζουν ότι κανένα κινητό τηλέφωνο δεν αξίζει ένα τόσο μεγάλο ρίσκο. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την έκβαση του περιστατικού ή για το αν ο τουρίστας αντιμετώπισε κυρώσεις από τις αρμόδιες αρχές.