Ηνωμένες Πολιτείες: Δύο νεκροί από επιδημία παρασίτου – Πάνω από 11.000 τα κρούσματα

Θανατηφόρα τροπή παίρνει η επιδημία κυκλοσπορίασης στο Μίσιγκαν

Newsroom

Ηνωμένες Πολιτείες: Δύο νεκροί από επιδημία παρασίτου – Πάνω από 11.000 τα κρούσματα
ΚΟΣΜΟΣ
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Οι πρώτοι δύο θάνατοι που συνδέονται με την επιδημία κυκλοσπορίασης κατεγράφησαν στο Μίσιγκαν, όπως ανακοίνωσε απόψε (03/08) το υπουργείο Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών της πολιτείας (MDHHS).

Αμφότεροι οι ασθενείς αντιμετώπιζαν «σοβαρά υποκείμενα νοσήματα, τα οποία ενδέχεται να επιδεινώθηκαν από την κυκλοσπορίαση και την αφυδάτωση». Οι θάνατοι καταγράφονται την ώρα που τα κρούσματα στην πολιτεία έχουν ξεπεράσει τα 11.000, φτάνοντας συνολικά τα 11.234. Από αυτούς τους ασθενείς, οι 193 χρειάστηκαν νοσηλεία, σύμφωνα με τα στοιχεία του MDHHS.

Οι Αρχές επισημαίνουν ότι η κυκλοσπορίαση συνήθως δεν αποτελεί νόσο απειλητική για τη ζωή και ότι οι θάνατοι από τη συγκεκριμένη λοίμωξη είναι σπάνιοι στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι υγείας έχουν συνδέσει μέχρι στιγμής τα κρούσματα στο Μίσιγκαν και σε ακόμη οκτώ πολιτείες με ψιλοκομμένο μαρούλι iceberg που σερβιριζόταν σε ορισμένα εστιατόρια της αλυσίδας Taco Bell.

Η Taylor Farms, προμηθεύτρια του μαρουλιού, προχώρησε σε εθελοντική ανάκληση όλων των ποσοτήτων iceberg που προέρχονταν από το κεντρικό Μεξικό. Οι καταναλωτές καλούνται να απορρίψουν ή να επιστρέψουν το συγκεκριμένο προϊόν.

Η διάσημη αλυσίδα ταχυφαγείων ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα ότι έχει διακόψει τη χρήση μαρουλιού από την Taylor Farms de Mexico σε όλα τα εστιατόρια.

Τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των Ηνωμένων Πολιτειών (CDC) ανέφεραν στην ιστοσελίδα τους ότι «γνωρίζουν τους δύο θανάτους που σχετίζονται με την κυκλοσπορίαση σε άτομα με υποκείμενα νοσήματα στο Μίσιγκαν, στο πλαίσιο της συγκεκριμένης επιδημίας», προσθέτοντας ότι θα επικαιροποιήσουν τα στοιχεία για τα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα, τις νοσηλείες και τους θανάτους.

Το CDC έχει επίσης γνωστοποιήσει ότι διερευνά και άλλες εστίες κυκλοσπορίασης στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες δεν σχετίζονται με την επιδημία που εκτείνεται στις εννέα πολιτείες.

Από την 1η Μαΐου, τα συνολικά κρούσματα κυκλοσπορίασης στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ξεπεράσει τις 18.000 σε 45 πολιτείες, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του CDC.

Από αυτά, τουλάχιστον 6.707 είναι εργαστηριακά επιβεβαιωμένα, ενώ, έχουν καταγραφεί 423 νοσηλείες.

Η υπηρεσία εκτιμά, επίσης, ότι υπάρχουν τουλάχιστον 11.500 ακόμη περιστατικά τα οποία είτε δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί εργαστηριακά, είτε βρίσκονται υπό διερεύνηση.

Το CDC αποσαφήνισε ότι μπορεί να χρειαστούν έως και έξι εβδομάδες για να διαπιστωθεί αν ένας ασθενής θα συμπεριληφθεί στα επίσημα στατιστικά, γεγονός που σημαίνει ότι τα εθνικά στοιχεία ενδέχεται να υπολείπονται των αντίστοιχων που ανακοινώνουν οι πολιτείες.

Παράλληλα, η Βρετανική Υπηρεσία Υγειονομικής Ασφάλειας (UKHSA) ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι παρατηρείται «απότομη αύξηση» των κρουσμάτων κυκλοσπορίασης σε ταξιδιώτες που επέστρεψαν από το Μεξικό.

Στο διάστημα από τις 30 Απριλίου έως τις 15 Ιουλίου σημειώθηκαν 67 περιστατικά σε ταξιδιώτες που επέστρεψαν στην Αγγλία, την Ουαλία και τη Σκωτία. Συγκριτικά, ο μέσος ετήσιος αριθμός κρουσμάτων την περίοδο 2022 – 2025 ήταν 93.

Η UKHSA συνιστά σε όσους ταξιδεύουν στο εξωτερικό να τηρούν αυστηρά τους κανόνες υγιεινής τροφίμων και νερού, ώστε να μειώσουν τον κίνδυνο μόλυνσης.

Το παράσιτο Cyclospora cayetanensis, που προκαλεί την κυκλοσπορίαση, μεταδίδεται συνήθως μέσω τροφίμων ή νερού που έχουν μολυνθεί με ανθρώπινα κόπρανα, σύμφωνα με το CDC.

Κατά το παρελθόν, επιδημίες που μεταδίδονταν μέσω τροφίμων έχουν συνδεθεί με εισαγόμενα φρέσκα αγροτικά προϊόντα, όπως σμέουρα, βασιλικό, μπιζέλια τύπου snow peas, ανάμεικτα σαλατικά (mesclun) και κόλιανδρο.

Το συχνότερο σύμπτωμα της κυκλοσπορίασης είναι η έντονη υδαρής διάρροια, συχνά με επαναλαμβανόμενες και ορισμένες φορές εκρηκτικές κενώσεις. Άλλα πιθανά συμπτώματα περιλαμβάνουν ναυτία, εμετούς, κοιλιακό άλγος και φούσκωμα.

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