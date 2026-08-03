Χάρι και Μέγκαν σε κρίση; Φήμες για «μυστικό σχέδιο διαζυγίου» μετά τη βασιλική επανασύνδεση

Από το παραμύθι του βασιλικού γάμου στις επίμονες φήμες για ρήξη. Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ βρίσκονται ξανά στο επίκεντρο της δημοσιότητας, καθώς νέα δημοσιεύματα κάνουν λόγο για ένταση στη σχέση τους και σενάρια που θέλουν ακόμη και «μυστικό σχέδιο διαζυγίου».

«Η βασιλική οικογένεια συνήθως επιλέγει να μην απαντά σε φήμες, όμως, ο γάμος του Χάρι και της Μέγκαν έχει γίνει έντονο θέμα συζήτησης πίσω από τις πύλες του παλατιού», τόνισε βασιλική πηγή στο Heat World, υποστηρίζοντας ότι το ζευγάρι φέρεται να εξετάζει ένα «μυστικό σχέδιο διαζυγίου».

Οι εντάσεις γίνονται «ολοένα και δυσκολότερο να αγνοηθούν», καθώς ο Χάρι επιθυμεί να περνά περισσότερο χρόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο, κοντά στα υπόλοιπα μέλη της βασιλικής οικογένειας.

Ωστόσο, η Μέγκαν φέρεται να είναι «αντίθετη» σε αυτήν την προοπτική, καθώς κάτι τέτοιο θα σήμαινε ότι το ζευγάρι θα περνούσε περισσότερο χρόνο χωριστά. Παράλληλα, έχουν κυκλοφορήσει φήμες ότι οι δικές της σχέσεις με τη βασιλική οικογένεια παραμένουν τεταμένες.

Η Μέγκαν και ο Χάρι γνωρίστηκαν σε ραντεβού στα τυφλά στο Λονδίνο, τον Ιούλιο του 2016 και ανακοίνωσαν τον αρραβώνα τους, τον Νοέμβριο του 2017.

Μετά την αποχώρηση από τα βασιλικά καθήκοντα, οι επισκέψεις στην Αγγλία ήταν περιορισμένες, αν και πρόσφατα ταξίδεψαν ξανά για να συναντήσουν τον βασιλιά Κάρολο. Το ζευγάρι φέρεται να πήρε μαζί του τα παιδιά του, τον πρίγκιπα Άρτσι, 7 ετών, και την πριγκίπισσα Λίλιμπετ, 5 ετών, για επίσκεψη στον παππού τους, στο Χάιγκροουβ.

Η τελευταία φορά που ο μονάρχης είχε δει τα εγγόνια του, ήταν τον Ιούνιο του 2022, κατά τη διάρκεια του Πλατινένιου Ιωβηλαίου της αείμνηστης βασίλισσας Ελισάβετ.

Οι Αγώνες Invictus αναμένεται να επιστρέψουν στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Σεπτέμβριο, όπου ο Χάρι θα παραστεί και θα απονείμει βραβεία στα WellChild Awards.