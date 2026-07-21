Ο Χάρι και η Μέγκαν φέρεται να πέρασαν από εξονυχιστικό έλεγχο πριν δουν τον Κάρολο

Το ζευγάρι φέρεται να υπεβλήθη σε αυστηρούς ελέγχους ασφαλείας πριν από τη συνάντηση με τον Βασιλιά Κάρολο στο Χάιγκροουβ

Επιμέλεια - Γιάννης Νικηφοράκης

Ο Χάρι και η Μέγκαν φέρεται να πέρασαν από εξονυχιστικό έλεγχο πριν δουν τον Κάρολο
ΚΟΣΜΟΣ
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Ο Πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ επανενώθηκαν με τον βασιλιά Κάρολο τη 10η Ιουλίου και την Καμίλα στην έπαυλη του Χάιγκροουβ στο Γκλόστερσαϊρ. Κατά την επίσκεψη στο Ηνωμένο Βασίλειο, το ζευγάρι φέρεται να κατάφερε να εξασφαλίσει μία συνάντηση των παιδιών τους, της πριγκίπισσας Λίλιμπετ και του πρίγκιπα Άρτσι, με τον μονάρχη.

Ωστόσο, το ζευγάρι χρειάστηκε να καταβάλλει «ταπεινωτικό τίμημα» προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πολυαναμενόμενη οικογενειακή επανένωση. Ο Χάρι και η Μέγκαν υπεβλήθησαν σε αυστηρούς ελέγχους ασφαλείας πριν εισέλθουν στην κατοικία του βασιλιά μαζί με τα παιδιά τους, όπως μεταδίδει το Radar Online.

«Ταπεινωτικοί έλεγχοι ασφαλείας» πριν από τη συνάντηση με τον βασιλιά

Ενώ ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ κατάφεραν να πραγματοποιήσουν τη συνάντηση των παιδιών τους με τον Κάρολο, χρειάστηκε πρώτα να περάσουν από «εξευτελιστικούς ελέγχους ασφαλείας», σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Μέσο.

Μία πηγή ανέφερε πως «ελήφθη κάθε δυνατή προφύλαξη προτού επιτραπεί στους Σάσεξ να εισέλθουν στην κατοικία. Το προσωπικό ήταν αποφασισμένο να μην περάσει στο εσωτερικό τίποτα που θα μπορούσε να καταγράψει ιδιωτικές συνομιλίες ή να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια».

«Ήταν αναμφίβολα μία άβολη εμπειρία για τον Χάρι και τη Μέγκαν, καθώς ουσιαστικά πέρασαν από σωματικό έλεγχο όπως οιοσδήποτε άλλος πολίτης. Όμως, όσοι οργάνωσαν τη συνάντηση, θεώρησαν ότι ήταν απαραίτητο», προσέθεσε.

Η εντολή δόθηκε απευθείας από τον Κάρολο. Όπως υποστήριξαν οι πηγές, τα αυξημένα μέτρα ασφαλείας είχαν στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης. «Οι έρευνες ήταν ντροπιαστικές, αλλά θεωρήθηκαν το τίμημα για την ανοικοδόμηση της εμπιστοσύνης», τονίστηκε από την πηγή.

Παράλληλα, υποστηρίχθηκε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ανησυχίες πως ιδιωτικές οικογενειακές συζητήσεις θα μπορούσαν να δημοσιοποιηθούν εάν επιτραπεί στους Σάσεξ να επιστρέψουν στους βασιλικούς κύκλους.

Η απουσία του Γουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον

Ενώ ο βασιλιάς Κάρολος συναντήθηκε με τον πρίγκιπα Χάρι και τη Μέγκαν Μαρκλ, ο Γουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον φέρεται να απουσίαζαν από την οικογενειακή συνάντηση στο Χάιγκροουβ, σύμφωνα με το FOX. Το ζευγάρι βρισκόταν εκείνη την ώρα στο DMI Royal Charity Polo Cup 2026 στο Guards Polo Club του Γουίνδσορ. Μάλιστα, ο Γουίλιαμ συμμετείχε και στον αγώνα.

Η ειδικός σε θέματα βρετανικής βασιλικής οικογένειας, Χίλαρι Φόρντγουιτς, σχολίασε ότι «ο Πρίγκιπας Γουίλιαμ παραμένει ανένδοτος πως ο Χάρι δεν είναι άξιος εμπιστοσύνης». Παράλληλα, η Βρετανίδα παρουσιάστρια και φωτογράφος, Έλενα Τσαρντ, χαρακτήρισε την κατάσταση ως «πλήρες μπλακ άουτ» μεταξύ των δύο αδελφών.

Ο βασιλικός σχολιαστής, Ίαν Πέλχαμ Τέρνερ, σημείωσε πως «το μεγαλύτερο εμπόδιο για τον Χάρι τώρα είναι να ξεκινήσει ειρηνευτικές συνομιλίες με τον Γουίλιαμ και την Κέιτ, εφόσον αυτό μπορεί να συμβεί. Ο Γουίλιαμ έχει δείξει ξεκάθαρα ότι βρίσκεται απέναντι στον Χάρι από τότε που κυκλοφόρησε το βιβλίο του με τίτλο: “Spare”».

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