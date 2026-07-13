Πρίγκιπας Χάρι: «Είναι πολύ χαρούμενος» που ο βασιλιάς Κάρολος είδε από κοντά τα εγγόνια του

Snapshot Ο πρίγκιπας Χάρι είναι «πολύ χαρούμενος» και «γεμάτος ενέργεια» μετά την επίσκεψη με τη σύζυγό του και τα παιδιά του στον βασιλιά Κάρολο και τη βασίλισσα Καμίλα στο Χάιγκροουβ.

Η συνάντηση με τον βασιλιά Κάρολο ήταν η πρώτη φορά μετά από τέσσερα χρόνια που είδε από κοντά τα εγγόνια του, τον πρίγκιπα Άρτσι και την πριγκίπισσα Λίλιμπετ.

Η Μέγκαν Μαρκλ μετέφερε κρυφά τα παιδιά στη Βρετανία και παρευρέθηκε στη συνάντηση, αλλά δεν συμμετείχε στις εκδηλώσεις του πρίγκιπα Χάρι στους Αγώνες «Invictus».

Ο βασιλιάς Κάρολος ήταν αποφασισμένος να δει τα εγγόνια του παρά την ήττα του πρίγκιπα Χάρι στη δικαστική υπόθεση εναντίον της Daily Mail.

Η συνάντηση δέχθηκε κριτική λόγω των προηγούμενων επιθέσεων της Μέγκαν και του Χάρι κατά της βασιλικής οικογένειας, αλλά βασιλική πηγή τόνισε τη σημασία της επανόρθωσης στις οικογενειακές σχέσεις. Snapshot powered by AI

«Πολύ χαρούμενος» είναι ο πρίγκιπας Χάρι που η σύζυγός του, Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους τον συνόδευσαν για να περάσουν χρόνο με τον πατέρα του, βασιλιά Κάρολο και τη βασίλισσα Καμίλα, στο Χάιγκροουβ, σύμφωνα με φίλους του.

Ο πρίγκιπας Χάρι και η οικογένειά του συναντήθηκαν με τον βασιλιά και τη βασίλισσα μεταξύ το μεσημέρι της Παρασκευής και πέρασαν μαζί περισσότερο από μία ώρα, σύμφωνα με τη Daily Mail.

Φίλοι του πρίγκιπα ανέφεραν ότι ήταν «ενθουσιασμένος, πολύ χαρούμενος και πραγματικά γεμάτος ενέργεια» μετά τη συνάντηση, καθώς ήταν η πρώτη φορά τα τελευταία τέσσερα χρόνια που ο βασιλιάς Κάρολος συναντούσε τα εγγόνια του τον πρίγκιπα Άρτσι και την πριγκίπισσα Λίλιμπετ.

Η Μέγκαν Μαρκλ φέρεται να ήταν αυτή που μετέφερε τα παιδιά κρυφά στη Βρετανία και ήταν παρούσα στη συνάντηση. Ωστόσο, η δούκισσα του Σάσσεξ δεν παρευρέθηκε σε καμία από τις εκδηλώσεις του πρίγκιπα Χάρι στο πλαίσιο των Αγώνων «Invictus», εν μέσω της συνεχιζόμενης διαμάχης του συζύγου της με την βρετανική κυβέρνηση σχετικά με την αστυνομική προστασία.

Παράλληλα φημολογείται ότι ο βασιλιάς Κάρολος ήταν αποφασισμένος να δει τα εγγόνια του αν και ήταν μία εβδομάδα κατά την οποία ο δευτερότοκος γιος του υπέστη ήττα στη δικαστική υπόθεση εναντίον της εφημερίδας Daily Mail για την προστασία της ιδιωτικής ζωής του.

Ο βασιλιάς Κάρολος έχει δεχτεί κριτική από ορισμένους κύκλους για τη συνάντησή του με τον πρίγκιπα Χάρι και τη Μέγκαν Μαρκλ, καθώς έχουν εξαπολύσει αρκετές φορές σκληρές επιθέσεις κατά της βασιλικής οικογένειας. Ωστόσο, μια πηγή από το βασιλικό περιβάλλον απάντησε ότι «το αίμα νερό δεν γίνεται», όταν ρωτήθηκε για την απόφαση να πραγματοποιηθεί η συνάντηση. «Κάθε ταξίδι χιλίων μιλίων ξεκινά με ένα βήμα», πρόσθεσε η πηγή.