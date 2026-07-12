Εμφύλιος στο Παλάτι: Ο βασιλιάς Κάρολος παρακάμπτει τον Ουίλιαμ και... τα βρίσκει με τον Χάρι

Snapshot Ο Βασιλιάς Κάρολος αποφάσισε να συμφιλιωθεί με τον πρίγκιπα Χάρι και τη Μέγκαν Μαρκλ, παρά τις προηγούμενες εντάσεις και τις δικαστικές διαμάχες.

Η κίνηση αυτή θεωρείται από πολλούς ως προσωπική και συναισθηματική, αλλά κρίνεται στρατηγικά ανεπαρκής και προκαλεί διχασμό στο παλάτι.

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ διατηρεί βαθιά απογοήτευση και ρήξη με τον πατέρα του λόγω της υποστήριξης του Καρόλου προς τον Χάρι.

Η δημοτικότητα της μοναρχίας και της Μέγκαν Μαρκλ έχει μειωθεί σημαντικά, ενώ δεν υπάρχει κοινωνικό αίτημα για τη συμφιλίωση αυτή.

Η απόφαση του Καρόλου αντανακλά την προσπάθειά του να ανακτήσει τον έλεγχο και να στείλει μήνυμα στον διάδοχό του, μετά την ανάρρωσή του από σοβαρή ασθένεια. Snapshot powered by AI

Για ποιο λόγο ο Βασιλιάς της Αγγλίας αποφάσισε ξαφνικά να παραδώσει στους «άτακτους» Σάσεξ, τον πρίγκιπα Χάρι και τη σύζυγό του Μέγκαν Μαρκλ, το μεγαλύτερο έπαθλο της εξαετούς εκστρατείας τους για οικογενειακή αποκατάσταση, και μάλιστα με τους δικούς τους όρους, ως αντάλλαγμα για το απόλυτο τίποτα; «Το αίμα νερό δεν γίνεται», αναφέρει χαρακτηριστικά η εφημερίδα The Sunday Times του Λονδίνου ως απάντηση. Ως προσωπικό συναίσθημα ενός 77χρονου παππού που υποβάλλεται ακόμα σε θεραπεία για τον καρκίνο και είχε να δει δύο από τα εγγόνια του πάνω από τέσσερα χρόνια, η φράση αυτή είναι συγκινητική. Ως στρατηγική λογική, όμως, ενός αρχηγού κράτους, κρίνεται απελπιστικά ανεπαρκής. Το ίδιο δημοσίευμα των Sunday Times παρέχει όλες τις αποδείξεις ότι αυτή η κίνηση του Καρόλου αποτελεί ένα τεράστιο σφάλμα.

Από τον «συναισθηματικό εκβιασμό» στην οικογενειακή επανένωση

Για να κατανοήσει κανείς το μέγεθος της ανατροπής, αρκεί να ανατρέξει στο πώς ξεκίνησε αυτή η ιστορία πριν από τρεις εβδομάδες. Η είδηση ότι η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά θα συνόδευαν τον Χάρι διέρρευσε κατά τη διάρκεια των βασιλικών ιπποδρομιών στο Άσκοτ. Εκείνες τις πρώτες ημέρες, το περιβάλλον του Μονάρχη διοχέτευε σε όποιον ήθελε να ακούσει ότι η κίνηση αυτή αποτελούσε έναν καθαρό «συναισθηματικό εκβιασμό» από την πλευρά των Σάσεξ.

Μέσα σε μόλις 20 ημέρες, και μετά από έναν άνευ προηγουμένου πόλεμο διαρροών για το ποιος τελικά θα ταξιδέψει, φτάσαμε στο «το αίμα νερό δεν γίνεται». Η κορύφωση ήρθε την περασμένη Τρίτη, όταν ο Χάρι εξαπέλυσε μια σφοδρή επίθεση κατά των βρετανικών δικαστηρίων, με τους περισσότερους αναλυτές να θεωρούν ότι με αυτή του την κίνηση είχε τινάξει κάθε γέφυρα στον αέρα.

Αυτό που υποτιμήθηκε, ωστόσο, δεν ήταν η παρορμητικότητα του Χάρι, αλλά η υποχωρητικότητα του βασιλιά. Κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για τους επόμενους Αγώνες Invictus στο Μπέρμιγχαμ, το χαμόγελο του πρίγκιπα πρόδιδε ότι κάτι ετοιμαζόταν. Την ίδια ημέρα, το κτήμα Χάιγκροουβ φιλοξενούσε μια εκδήλωση του οίκου Chanel. Σύμφωνα με την Daily Mail, η συνεχής κίνηση οχημάτων χρησιμοποιήθηκε ως «κάλυψη», ώστε η Μέγκαν και τα παιδιά να περάσουν τις πύλες χωρίς να γίνουν αντιληπτοί από τους φωτογράφους. Λίγο αργότερα, το παλάτι του Μπάκιγχαμ επιβεβαίωσε τη συνάντηση, στην οποία ήταν παρούσα και η βασίλισσα Καμίλα.

Μια συνταγματική πρόκληση που αγνοήθηκε

Η συνάντηση αυτή προκαλεί αίσθηση, αν αναλογιστεί κανείς το χρονικό σημείο στο οποίο πραγματοποιήθηκε. Μόλις την Τρίτη, ο δικαστής Νίκλιν απέρριψε και τις 97 κατηγορίες στη δικαστική διαμάχη του Χάρι εναντίον της εκδότριας εταιρείας της Daily Mail. Κατά τη διάρκεια της δίκης, ο πρίγκιπας πιάστηκε να ψεύδεται ανοιχτά για τη σχέση του με τη δημοσιογράφο Σάρλοτ Γκρίφιθς, η οποία αναγκάστηκε να υπερασπιστεί τη φήμη της όταν οι δικηγόροι του Χάρι την παρουσίασαν ως «φαντασιόπληκτη».

Η απάντηση του Χάρι στην ήττα του ήταν μια δήλωση στην οποία χαρακτήρισε τη δικαστική απόφαση «συγκάλυψη», αφήνοντας σαφείς αιχμές για διαφθορά των ανώτατων δικαστών. Όπως αποκάλυψαν οι Sunday Times, η δήλωση αυτή προκάλεσε σοκ και «πεσμένα σαγόνια» στους διαδρόμους του Παλατιού, καθώς επρόκειτο για ευθεία επίθεση στο δικαστικό σύστημα που λειτουργεί στο όνομα του Βασιλιά. Κι όμως, ενώ την Τρίτη ο Χάρι επιτεθεί θεσμικά στο Στέμμα, την Παρασκευή ο Βασιλιάς τον υποδεχόταν για τσάι.

Για τα Μέσα Ενημέρωσης, η δικαστική ήττα του Χάρι ήταν καταστροφική. Για τον μέσο πολίτη όμως, που ενημερώνεται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μια δικαστική διαμάχη για παλιές ιστορίες δεν σημαίνει τίποτα. Αυτό που καταγράφεται είναι το τσάι με τον βασιλιά και η έναρξη της πλήρους οικογενειακής αποκατάστασης. Ο Χάρι γνωρίζει πολύ καλά ποια από τις δύο ειδήσεις έχει μεγαλύτερη βαρύτητα.

Διχασμός στο παλάτι και ρήξη με τον Ουίλιαμ

Στο περιβάλλον του Καρόλου υπάρχουν δύο στρατόπεδα: οι «σκληροπυρηνικοί», οι οποίοι συμφωνούν με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ ότι ο Χάρι πρέπει να κρατηθεί μακριά και θεωρούν χρέος τους να προστατεύσουν τον Μονάρχη από τα συναισθήματά του, και οι «διαλλακτικοί», που υποστηρίζουν τη συμφιλίωση. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι «διαλλακτικοί», με επικεφαλής τον ίδιο τον βασιλιά, κέρδισαν. Ωστόσο, η βαθιά δυσπιστία παραμένει, με τους αυλικούς να τρέμουν στην ιδέα ότι ο Χάρι θα ισχυριστεί δημόσια πως ο Κάρολος τον στηρίζει κρυφά στον πόλεμό του κατά των ΜΜΕ. Μάλιστα, δεν αποκλείεται το επόμενο διάστημα να υπάρξουν παραιτήσεις στελεχών του Παλατιού που είναι έντονα δυσαρεστημένα.

Την ίδια ώρα, ο διάδοχος του θρόνου, πρίγκιπας Ουίλιαμ, παρακολουθούσε αγώνα πόλο στο Ουίνδσορ μαζί με την πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ. Τα δύο αδέλφια δεν έχουν μιλήσει από την κηδεία της Ελισάβετ, και ο Ουίλιαμ εμφανίζεται εξοργισμένος με αυτό που θεωρεί «προδοσία» από την πλευρά του πατέρα του.

Η απογοήτευση του Ουίλιαμ είναι απόλυτα δικαιολογημένη. Στα 20 χρόνια της δημόσιας πορείας του έχει ζητήσει ελάχιστα από τον πατέρα του. Το μόνο πράγμα που ζήτησε ήταν να κρατηθούν οι Χάρι και Άντριου σε απόσταση ασφαλείας από τον πυρήνα της μοναρχίας, ακολουθώντας το πρότυπο του εξόριστου Δούκα του Ουίνδσορ μετά την παραίτηση του 1936.

Ο Κάρολος παρέκαμψε τον Ουίλιαμ στην περίπτωση του Άντριου (μέχρι που οι εξελίξεις τον ανάγκασαν να υποχωρήσει) και τώρα τον παρακάμπτει και στην περίπτωση του Χάρι. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ποιανού η ιδιωτική ζωή εργαλειοποιήθηκε για να παραχθεί περιεχόμενο εκατομμυρίων δολαρίων από τους Σάσεξ στο Netflix και στο βιβλίο «Ρεζέρβα». Ήταν η σύζυγος του Ουίλιαμ που στοχοποιήθηκε, την ίδια ώρα μάλιστα που έδινε τη δική της μάχη με τον καρκίνο. Ηθικά, ο Μονάρχης οφείλει πίστη στον διάδοχό του. Αυτή την εβδομάδα, δεν την έδειξε.

Το ρίσκο του Βασιλιά και η επιστροφή στην εξουσία

Με αυτή του την κίνηση, ο Κάρολος ξοδεύει πολιτικό κεφάλαιο που δεν διαθέτει. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν τη στήριξη προς τον θεσμό της μοναρχίας να υποχωρεί από το 65% στο 55%, ενώ η δημοτικότητα της Μέγκαν Μαρκλ βρίσκεται στα χαμηλότερα επίπεδα που έχουν καταγραφεί ποτέ, με τα δύο τρίτα της χώρας να την αντιπαθούν ενεργά. Δεν υπάρχει κοινωνικό αίτημα για αυτή τη συμφιλίωση.

Το πρόβλημα είναι ότι ο βασιλιάς δεν αντιλαμβάνεται την έκταση αυτής της δυσαρέσκειας, λόγω του απόλυτου ελέγχου που ασκεί το Παλάτι στον βρετανικό Τύπο μέσω της διανομής διαπιστεύσεων και πληροφοριών. Έτσι, η κριτική παραμένει υποτονική, την ώρα που η κοινή γνώμη στις βρετανικές παμπ βράζει.

Η επιστροφή του Χάρι στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Σεπτέμβριο και η επικείμενη διεξαγωγή των Αγώνων Invictus στο Μπέρμιγχαμ το επόμενο καλοκαίρι δείχνουν ότι δεν πρόκειται για ένα μεμονωμένο περιστατικό, αλλά για τη συστηματική αποδόμηση των αποφάσεων της Συνόδου του Σάντριγχαμ και του ίδιου του Megxit.

Κινητήριος μοχλός όλων αυτών είναι η σταδιακή ανάρρωση του Βασιλιά. Όταν όλοι πίστευαν ότι ο Κάρολος πεθαίνει, δεν είχε τη δύναμη να επιχειρήσει κάτι τέτοιο. Τώρα που οι θεραπείες αποδίδουν και νιώθει ότι κέρδισε χρόνο, ανακτά τον έλεγχο και στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα στον διάδοχό του: «Μπορεί να μην σου αρέσει, γιε μου, αλλά αυτή είναι η οικογένειά μου και εγώ κάνω κουμάντο».

Η ιστορία είναι γεμάτη με ανυπόμονους διαδόχους που περιμένουν στο παρασκήνιο. Αυτό που δεν έχουμε ξαναδεί, είναι έναν Μονάρχη που κοίταξε τον θάνατο στα μάτια, σώθηκε από την ιατρική επιστήμη και επέστρεψε αποφασισμένος να διεκδικήσει την εξουσία πίσω από έναν διάδοχο που είχε ήδη αρχίσει να συνηθίζει σε αυτήν.

*Με πληροφορίες από thedailybeast

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