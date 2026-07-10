Βασιλιάς Κάρολος: Γιατί έχασε την ψυχραιμία του με τον πρίγκιπα Χάρι

Snapshot Ο βασιλιάς Κάρολος έχασε την υπομονή του με τον πρίγκιπα Χάρι λόγω της διαμάχης για τη διαμονή του στο Λονδίνο.

Η διαφωνία προκλήθηκε επειδή το Παλάτι ανέφερε ότι ανακάλεσε την προσφορά βασιλικής κατοικίας λόγω καθυστέρησης απάντησης από τον Χάρι.

Ο πρίγκιπας Χάρι επέλεξε τελικά να μείνει σε ιδιωτική κατοικία κατά την επίσκεψή του στο Λονδίνο.

Ο βασιλιάς Κάρολος δεν είναι διατεθειμένος να υποκύψει στις απαιτήσεις του Χάρι ή να ανέχεται συνεχή αναστάτωση στο Παλάτι. Snapshot powered by AI

«Πονοκέφαλο» στο παλάτι και στο βασιλιά Κάρολο προκάλεσε τελικά η άφιξη του πρίγκιπα Χάρι στο Λονδίνο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο βασιλιάς Κάρολος βρέθηκε αντιμέτωπος με μια κατάσταση «πέρα από τα όρια της αντοχής του» όταν ο δευτερότοκος γιος του συγκρούστηκε με το Μπάκιγχαμ για τη διαμονή του στη Βρετανία.

Την περασμένη Δευτέρα, λίγες ώρες πριν την άφιξη του δούκα του Σάσσεξ στη Βρετανία υπήρξε ανταλλαγή δηλώσεων από το στρατόπεδο του πρίγκιπα Χάρι αλλά και το βρετανικό Παλάτι.

Το περιβάλλον του πρίγκιπα Χάρι υποστήριξε ότι του είχε γίνει προσφορά να μείνει σε βασιλική κατοικία στο Λονδίνο και την αποδέχθηκε. Ωστόσο το Παλάτι ανέφερε ότι είχε ανακαλέσει την προσφορά να διαμείνει σε βασιλική κατοικία αφού ο πρίγκιπας Χάρι καθυστέρησε να απαντήσει θετικά και γι’ αυτό δεν είχαν γίνει οι κατάλληλες προετοιμασίες.

Ο πρίγκιπας Χάρι, η Μέγκαν Μαρκλ, ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα / AP

Στη συνέχεια εκδόθηκαν περισσότερες δηλώσεις τόσο από τον πρίγκιπα Χάρι όσο και από το Παλάτι, με κάθε πλευρά να υπερασπίζεται τη θέση της στη διαμάχη σχετικά με τη βασιλική κατοικία. Τελικά, κατά τη διάρκεια της σύντομης παραμονής του στο Λονδίνο, ο πρίγκιπας Χάρι αποφάσισε να διαμείνει σε ιδιωτική κατοικία.

Βασιλική πηγή δήλωσε στην εφημερίδα «The Sun» ότι μετά τη διαμάχη ο βασιλιάς Κάρολος έχασε την υπομονή του και αρνήθηκε να υποκύψει στις απαιτήσεις του πρίγκιπα Χάρι στο συγκεκριμένο θέμα.

«Η υπομονή του βασιλιά εξαντλήθηκε. Θέλει να είναι ένας στοργικός πατέρας και παππούς, αλλά αυτό τον δοκίμαζε πέρα από τα όρια της αντοχής του. Δεν είναι διατεθειμένος να τον πιέζουν, ούτε να ανέχεται μια συνεχή κατάσταση χάους», είπε η πηγή.

Επιπλέον ο πρίγκιπας Χάρι μπήκε και σε νέα διαμάχη με το βρετανικό κράτος για την παροχή ασφάλειας στη διάρκεια του ταξιδιού του προκειμένου να τον συνοδεύσουν η σύζυγός του, Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους, ο πρίγκιπας Άρτσι και η πριγκίπισσα Λίλιμπετ. Ωστόσο οι βρετανικές αρχές επιμένουν ότι δεν παρέχουν άνδρες ασφαλείας που πληρώνονται με τα χρήματα των Βρετανών φορολογουμένων καθώς ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ δεν είναι εργαζόμενα μέλη της βρετανικής βασιλικής οικογένειας.

Αν και ο βρετανικός Τύπος υποστηρίζει ότι ο βασιλιάς Κάρολος επιθυμεί έντονα μετά από χρόνια να ξαναδεί τα εγγόνια του φαίνεται ότι αυτό δεν θα καταστεί εφικτό τώρα. Μάλιστα η βρετανική εφημερίδα Daily Mirror ανέφερε την Τετάρτη ο πρίγκιπας Χάρι έκανε ό,τι μπορούσε προκειμένου να εγγυηθεί την ασφάλεια της οικογένειας του και να ταξιδέψουν μαζί του.