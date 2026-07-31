Σε κατάσταση συναγερμού η χώρα: Άνεμοι έως 100 χλμ./ώρα - Συστάσεις για την αποφυγή πυρκαγιών

Ο συνδυασμός της παρατεταμένης ξηρασίας με τα ιδιαίτερα ισχυρά μελτέμια δημιουργεί εξαιρετικά επικίνδυνες πυρομετεωρολογικές συνθήκες

Μίλτος Τσεκούρας

Σε κατάσταση συναγερμού η χώρα: Άνεμοι έως 100 χλμ./ώρα - Συστάσεις για την αποφυγή πυρκαγιών
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η Ελλάδα βρίσκεται σε κατάσταση ύψιστης ετοιμότητας λόγω πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών εξαιτίας ισχυρών ανέμων έως 100 χλμ./ώρα και παρατεταμένης ξηρασίας.
  • Οι περιοχές με πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς περιλαμβάνουν Αττική, Εύβοια, Πελοπόννησο, Κρήτη, Στερεά Ελλάδα, Βορειοανατολικό Αιγαίο, Κυκλάδες και Έβρο.
  • Ο κρατικός μηχανισμός έχει ενεργοποιήσει το 2ο στάδιο επιχειρησιακής ετοιμότητας με περιπολίες και επιφυλακή πυροσβεστικών, αστυνομικών και στρατιωτικών δυνάμεων.
  • Εφαρμόζονται προληπτικά μέτρα όπως απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε δάση και ευπαθείς περιοχές.
  • Η Πυροσβεστική καλεί τους πολίτες να αποφύγουν ενέργειες που μπορεί να προκαλέσουν σπινθήρα και να ενημερώνουν άμεσα για οποιαδήποτε εστία φωτιάς στους αριθμούς 199 ή 112.
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Σε κατάσταση ύψιστης ετοιμότητας βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός, καθώς σήμερα Παρασκευή 31 Ιουλίου αναμένεται να είναι η πιο κρίσιμη ημέρα του τελευταίου τετραημέρου όσον αφορά τον κίνδυνο εκδήλωσης και ταχείας εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών.

Ο συνδυασμός της παρατεταμένης ξηρασίας με τα ιδιαίτερα ισχυρά μελτέμια, που κατά τόπους θα δίνουν ριπές ανέμου άνω των 90-100 χλμ./ώρα, δημιουργεί εξαιρετικά επικίνδυνες πυρομετεωρολογικές συνθήκες, ευνοώντας πυρκαγιές με ακραία συμπεριφορά και καθιστώντας ιδιαίτερα δύσκολο το έργο της Πυροσβεστικής.

Στο επίκεντρο της ανησυχίας βρίσκονται η Αττική, η Εύβοια, η Πελοπόννησος και η Κρήτη, ενώ οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι οι δυσμενείς συνθήκες θα διατηρηθούν έως το μεσημέρι του Σαββάτου 1 Αυγούστου, όταν αναμένεται σταδιακή εξασθένηση των ανέμων.

Ριπές που θα ξεπεράσουν τα 100 χλμ./ώρα

Σύμφωνα με τα τελευταία μετεωρολογικά δεδομένα, οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 έως 8 μποφόρ, ενώ σε αρκετές περιοχές οι ριπές θα ξεπεράσουν τα 90 χιλιόμετρα την ώρα.

Η ενίσχυση των ανέμων ξεκίνησε ήδη από το απόγευμα της Πέμπτης, με την Αττική να επηρεάζεται ιδιαίτερα στα ανατολικά τμήματα του νομού, όπου καταγράφονται τοπικά εντάσεις έως και 7 μποφόρ.

Ακόμη ισχυρότερες συνθήκες επικρατούν στην περιοχή του Κάβο Ντόρο, καθώς και στα νησιά του Κεντρικού και Ανατολικού Αιγαίου, ενώ στην Κρήτη οι ριπές ενδέχεται να αγγίξουν ή και να ξεπεράσουν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα.

Προειδοποίηση για πυρκαγιές με ακραία συμπεριφορά

Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι οι επικρατούσες πυρομετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν την εκδήλωση πυρκαγιών με εξαιρετικά γρήγορη εξάπλωση και ακραία συμπεριφορά, γεγονός που μπορεί να δυσχεράνει σημαντικά τις επιχειρήσεις κατάσβεσης τόσο από τις επίγειες όσο και από τις εναέριες δυνάμεις.

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στις ανατολικές περιοχές της Αττικής, όπως η Κερατέα, η Ραφήνα, η Νέα Μάκρη και το Γραμματικό, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή της Πάρνηθας.

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Οι περιοχές που βρίσκονται σε πολύ υψηλό κίνδυνο

Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, στην κατηγορία πολύ υψηλού κινδύνου (Κατηγορία 4) εντάσσονται:

  • Αττική και Εύβοια, συμπεριλαμβανομένης της Σκύρου.
  • Μεγάλο μέρος της Στερεάς Ελλάδας.
  • Πελοπόννησος.
  • Κρήτη.
  • Περιοχές του Βορειοανατολικού Αιγαίου, μεταξύ αυτών και η Λέσβος.
  • Κυκλάδες.
  • Τμήματα του Έβρου.

Οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι ο συνδυασμός ισχυρών ανέμων και ξηρής βλάστησης θα συνεχίσει να διατηρεί τον κίνδυνο σε πολύ υψηλά επίπεδα μέχρι το μεσημέρι.

Σε επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Συνεπώς, παραμένει σε εφαρμογή το 2ο στάδιο επιχειρησιακής ετοιμότητας του Πυροσβεστικού Σώματος και θα πραγματοποιηθούν περιπολίες εναέριας επιτήρησης, καθώς και περιπολίες από πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις.

Επιπρόσθετα, το προσωπικό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών των παραπάνω περιοχών παραμένει σε μερική επιφυλακή, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες υπηρεσιακές απαιτήσεις, που πιθανόν να προκύψουν λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς (κατηγορία κίνδυνου 4).

Ταυτόχρονα, για αυτές τις περιοχές, παραμένει σε εφαρμογή το Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με το οποίο, μεταξύ άλλων, προβλέπεται, η εφαρμογή του μέτρου της προληπτικής απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και «ευπαθείς» περιοχές.

Συστάσεις προς τους πολίτες

Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης, η Πυροσβεστική απευθύνει έκκληση προς τους πολίτες να επιδείξουν τη μέγιστη δυνατή προσοχή και να αποφύγουν οποιαδήποτε ενέργεια μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα.

Απαγορεύεται αυστηρά:

  • Η καύση ξερών χόρτων, κλαδιών και υπολειμμάτων καθαρισμού.
  • Η χρήση εργαλείων και μηχανημάτων που παράγουν σπινθήρες (δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης).
  • Η χρήση υπαίθριων ψησταριών και το κάπνισμα μελισσιών.
  • Η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων στην ύπαιθρο.

Σε περίπτωση που αντιληφθείτε καπνό ή εστία φωτιάς, ειδοποιήστε αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στο 199 ή στον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης 112.

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