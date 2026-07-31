Red Code και στην Αττική – Δύσκολες οι επόμενες ώρες - Πολύ υψηλός κίνδυνος φωτιάς

Snapshot Οι ισχυροί βοριάδες με ριπές άνω των 90 χλμ./ώρα θα συνεχιστούν έως το Σάββατο, αυξάνοντας τον κίνδυνο πυρκαγιών στην Αττική και άλλες περιοχές.

Η Παρασκευή αναμένεται η πιο δύσκολη ημέρα λόγω των ανέμων που ευνοούν την εκδήλωση και ταχεία εξάπλωση πυρκαγιών, με ιδιαίτερη ανησυχία για Αττική, Μυτιλήνη, Πελοπόννησο και Κρήτη.

Οι περιοχές με πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς περιλαμβάνουν την Αττική, Εύβοια, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο, Κυκλάδες, Σκύρο, Βορειοανατολικό Αιγαίο, Έβρο και Κρήτη.

Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες αναμένεται να εξασθενήσουν σταδιακά από το μεσημέρι του Σαββάτου, μειώνοντας την ένταση των ανέμων.

Οι αρχές βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα καθώς οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν την κατάσβεση και αυξάνουν την πιθανότητα ακραίας συμπεριφοράς πυρκαγιών. Snapshot powered by AI

Η Παρασκευή αναμένεται να είναι η πιο δύσκολη ημέρα του τελευταίου τετραημέρου, καθώς οι ισχυροί άνεμοι αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και ταχείας εξάπλωσης πυρκαγιών. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται η Αττική και αρκετές ακόμη περιοχές της χώρας.

Σε ιδιαίτερα αυξημένο επίπεδο παραμένει η ανησυχία για τον κίνδυνο πυρκαγιών, καθώς οι μετεωρολογικές συνθήκες που θα επικρατήσουν το επόμενο 36ωρο ευνοούν την εκδήλωση και τη γρήγορη εξάπλωση νέων εστιών φωτιάς.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η Παρασκευή αναμένεται να αποτελέσει την πλέον κρίσιμη ημέρα του τετραημέρου, τόσο για τις περιοχές που ήδη δοκιμάζονται από μεγάλα πύρινα μέτωπα όσο και για την Αττική.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα μετεωρολογικά στοιχεία, οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν τοπικά τα 7 έως 8 μποφόρ, ενώ οι ριπές τους σε αρκετές περιοχές θα ξεπερνούν τα 90 χιλιόμετρα την ώρα.

Οι άνεμοι άρχισαν να ενισχύονται από το απόγευμα της Πέμπτης, με τις εντάσεις στην Αττική να φτάνουν τοπικά τα 7 μποφόρ, κυρίως στα ανατολικά τμήματα του λεκανοπεδίου. Ακόμη ισχυρότερες ριπές καταγράφονται προς το Κάβο Ντόρο, καθώς και στα νησιά του Κεντρικού και Ανατολικού Αιγαίου.

Στην Κρήτη, μάλιστα, δεν αποκλείεται να αγγίξουν ή ακόμη και να υπερβούν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα.

Σύμφωνα με τον πυρομετεωρολογικό χάρτη της ομάδας Flame του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, οι καιρικές συνθήκες της Παρασκευής δημιουργούν το ενδεχόμενο ανάπτυξης πυρκαγιών με ακραία συμπεριφορά, γεγονός που καθιστά το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων ιδιαίτερα δύσκολο σε περίπτωση εκδήλωσης νέας φωτιάς.

Στις περιοχές που συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη ανησυχία περιλαμβάνονται η Αττική, η Μυτιλήνη, η Πελοπόννησος και η Κρήτη, όπου ο συνδυασμός ισχυρών ανέμων και ξηρών συνθηκών αυξάνει σημαντικά τον δείκτη επικινδυνότητας.

Για την Αττική, οι ισχυρότερες ριπές αναμένονται στην ανατολική πλευρά του νομού, με περιοχές όπως η Κερατέα, η Ραφήνα, η Νέα Μάκρη, το Γραμματικό και η ευρύτερη ζώνη γύρω από την Πάρνηθα να βρίσκονται στο επίκεντρο της προσοχής των αρχών.

Οι προβλέψεις δείχνουν ότι οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες θα αρχίσουν να εξασθενούν σταδιακά από το μεσημέρι του Σαββάτου, οπότε αναμένεται να υποχωρήσει και η ένταση των ανέμων.

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε έξι Περιφέρειες

Οι συνθήκες αυτές διατηρούν σε πολύ υψηλό επίπεδο τον κίνδυνο πυρκαγιάς, καθώς οι ισχυροί άνεμοι ευνοούν την ταχύτατη εξάπλωση των μετώπων και δυσκολεύουν σημαντικά τις επιχειρήσεις κατάσβεσης.

Σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Πολιτικής Προστασίας, στο επίπεδο πολύ υψηλού κινδύνου βρίσκονται η Αττική, η Εύβοια, μεγάλο τμήμα της Στερεάς Ελλάδας, η Πελοπόννησος, οι Κυκλάδες, η Σκύρος, περιοχές του Βορειοανατολικού Αιγαίου, τμήματα του Έβρου και η Κρήτη.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, καθώς οι επόμενες ώρες θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμες για την εξέλιξη των πυρκαγιών που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Επιμένουν τα ισχυρά μελτέμια

Η ένταση των ανέμων αποδίδεται στη διαφορά ατμοσφαιρικών πιέσεων μεταξύ των Βαλκανίων και της νοτιοανατολικής Μεσογείου. Οι υψηλές πιέσεις στα βόρεια και οι χαμηλότερες στην ανατολική Μεσόγειο ευνοούν την ανάπτυξη ισχυρών μελτεμιών, τα οποία εξακολουθούν να επηρεάζουν κυρίως το Αιγαίο και αρκετές ηπειρωτικές περιοχές.

Οι μετεωρολογικές προβλέψεις δείχνουν ότι την Παρασκευή οι άνεμοι θα ενισχυθούν εκ νέου, χωρίς να παρουσιάσουν ουσιαστική εξασθένηση κατά τη διάρκεια της νύχτας.

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