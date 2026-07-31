Όταν η βροχή γίνεται «απειλή»: Γιατί η Ευρώπη φλέγεται - «Το φαινόμενο του καύσιμου φορτίου»

Snapshot Ένας ασυνήθιστα υγρός χειμώνας οδήγησε στην εκρηκτική ανάπτυξη βλάστησης, αυξάνοντας την καύσιμη ύλη που τροφοδότησε τις φετινές πυρκαγιές στην Ευρώπη.

Η μετάβαση σε ακραία καλοκαιρινά καιρικά φαινόμενα με υψηλές θερμοκρασίες και ξηρασία μετέτρεψε τη βλάστηση σε εύφλεκτο υλικό, επιταχύνοντας την εξάπλωση των πυρκαγιών.

Το «φαινόμενο του καύσιμου φορτίου» περιγράφει την αύξηση της βλάστησης λόγω υγρών χειμώνων που στη συνέχεια ξηραίνεται και τροφοδοτεί καταστροφικές πυρκαγιές.

Η κλιματική αλλαγή εντείνει αυτόν τον κύκλο, προκαλώντας εναλλαγές έντονων βροχών και παρατεταμένης ξηρασίας που ευνοούν τις μεγάλες πυρκαγιές.

Η διαχείριση της βλάστησης και η μείωση της συσσωρευμένης καύσιμης ύλης σε υγρές περιόδους είναι πλέον κρίσιμα μέτρα για την πρόληψη πυρκαγιών, πέρα από την αντιμετώπιση των καυσώνων. Snapshot powered by AI

Οι καταστροφικές πυρκαγιές που πλήττουν φέτος την Ευρώπη δεν οφείλονται μόνο στους ακραίους καύσωνες. Σύμφωνα με ειδικούς, καθοριστικό ρόλο έπαιξε ένας ασυνήθιστα υγρός χειμώνας, ο οποίος δημιούργησε τις προϋποθέσεις για μία από τις χειρότερες αντιπυρικές περιόδους από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Οι έντονες βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν σε περιοχές της νότιας Ευρώπης κατά τη διάρκεια του χειμώνα προκάλεσαν εκρηκτική ανάπτυξη της βλάστησης. Χόρτα, θάμνοι και άλλα φυτά αναπτύχθηκαν σε μεγάλες εκτάσεις, αυξάνοντας σημαντικά την ποσότητα της εύφλεκτης ύλης σε δάση και ανοιχτές περιοχές.

Ωστόσο, με τη μετάβαση από την άνοιξη στο καλοκαίρι, οι καιρικές συνθήκες άλλαξαν δραματικά. Οι θερμοκρασίες έφτασαν σε επίπεδα-ρεκόρ, η παρατεταμένη ξηρασία και οι ισχυροί άνεμοι αφυδάτωσαν τη βλάστηση, μετατρέποντάς την σε ιδιαίτερα εύφλεκτο υλικό.

Αντί η περιορισμένη βλάστηση να λειτουργεί ως φυσικό εμπόδιο στην εξάπλωση των πυρκαγιών, τα τοπία γέμισαν με ξηρή βιομάζα, η οποία επέτρεψε στις φλόγες να εξαπλωθούν με μεγάλη ταχύτητα και σε τεράστιες αποστάσεις.

Ο συνδυασμός της αυξημένης καύσιμης ύλης και των ακραίων θερμοκρασιών δημιούργησε ιδανικές συνθήκες για την εκδήλωση ταχύτατα εξελισσόμενων πυρκαγιών, οι οποίες ξεπέρασαν τις δυνατότητες αντιμετώπισης των πυροσβεστικών δυνάμεων σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

Οι επιστήμονες περιγράφουν το φαινόμενο ως «φαινόμενο του καύσιμου φορτίου» (fuel load effect). Πρόκειται για μια διαδικασία κατά την οποία οι πιο υγρές από το φυσιολογικό συνθήκες ευνοούν την έντονη ανάπτυξη της βλάστησης, η οποία στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια μιας περιόδου ακραίας ξηρασίας, μετατρέπεται σε ιδανικό καύσιμο για μεγάλες πυρκαγιές. Το αποτέλεσμα είναι πυρκαγιές πολύ πιο εκτεταμένες και καταστροφικές από εκείνες που θα εκδηλώνονταν ύστερα από έναν ξηρό χειμώνα.

Η κλιματική αλλαγή καθιστά αυτόν τον κύκλο ολοένα και πιο συχνό. Η αύξηση της μέσης θερμοκρασίας ενισχύει τα κύματα καύσωνα και επιταχύνει την ξήρανση της βλάστησης, ενώ οι μεταβολές στα πρότυπα των βροχοπτώσεων οδηγούν σε εναλλαγές μεταξύ περιόδων έντονων βροχών και παρατεταμένης ανομβρίας.

Οι πρόσφατες πυρκαγιές κατέστρεψαν κατοικίες, ανάγκασαν χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους και αποτέφρωσαν μεγάλες εκτάσεις δασών και γεωργικών εκτάσεων. Πέρα από τις άμεσες απώλειες σε ζωές και περιουσίες, οι πυρκαγιές αφήνουν πίσω τους οικοσυστήματα ιδιαίτερα ευάλωτα στη διάβρωση του εδάφους, στις πλημμύρες και στη μείωση της βιοποικιλότητας.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η προετοιμασία απέναντι στις δασικές πυρκαγιές δεν μπορεί πλέον να περιορίζεται μόνο στην αντιμετώπιση των καυσώνων. Η διαχείριση της βλάστησης, οι ελεγχόμενες καύσεις και η μείωση της συσσωρευμένης καύσιμης ύλης κατά τα πιο υγρά έτη αποτελούν πλέον εξίσου σημαντικά μέτρα με την επιχειρησιακή αντιμετώπιση των πυρκαγιών κατά τη θερινή περίοδο.

Όπως τονίζουν, οι φετινές πυρκαγιές αναδεικνύουν μια νέα πραγματικότητα για την Ευρώπη: ένας βροχερός χειμώνας δεν αποτελεί πλέον απαραίτητα θετική εξέλιξη. Υπό τις κατάλληλες συνθήκες, μπορεί να θέσει τα θεμέλια για μία από τις πιο καταστροφικές αντιπυρικές περιόδου.

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