Red Code για πυρκαγιές σε 17 νομούς της χώρας – Απειλή οι καταβάτες άνεμοι και ο «διψασμένος» αέρας

Οι υψηλές θερμοκρασίες των τελευταίων ημερών με αποκορύφωμα τη σημερινή (22/07), η ξηρή βλάστηση και οι ισχυροί άνεμοι ανεβάζουν κατακόρυφα τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς – «Αρκεί η ελάχιστη απροσεξία για να ξεκινήσει μία καταστροφή», εξηγεί ο πυρομετεωρολόγος, Θοδωρής Γιάνναρος, μιλώντας στο Newsbomb

Επιμέλεια - Γιάννης Νικηφοράκης

Red Code για πυρκαγιές σε 17 νομούς της χώρας – Απειλή οι καταβάτες άνεμοι και ο «διψασμένος» αέρας
ΕΛΛΑΔΑ
6'
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  • Η Ελλάδα βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιών λόγωτεταμένου καύσωνα, ξηρής βλάστησης και ισχυρών ανέμων, με το σχέδιο Red Code να έχει τεθεί σε εφαρμογή.
  • Ο συνδυασμός υψηλών θερμοκρασιών και ισχυρών ανέμων αυξάνει την εύφλεκτη κατάσταση της βλάστησης και επιταχύνει την εξάπλωση πυρκαγιών, όπως εξηγεί ο πυρομετεωρολόγος, Θοδωρής Γιάνναρος, μιλώντας στο Newsbomb.
  • Η κλιματική αλλαγή έχει προκαλέσει συχνότερα και έντονα κύματα καύσωνα, που οδηγούν σε μεγαλύτερη ξηρότητα και αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς.
  • Ο ανθρώπινος παράγοντας ευθύνεται για το 80-90% των πυρκαγιών, κυρίως λόγω αμέλειας και κακής διαχείρισης των δασών.
  • Οι πολίτες καλούνται να επιδείξουν μεγάλη προσοχή και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών, καθώς η παραμικρή απροσεξία μπορεί να προκαλέσει καταστροφή.
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Με το σχέδιο Red Code να τίθεται σε εφαρμογή από τον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας εξαιτίας του «κύματος» καύσωνα και την ΕΜΥ να προειδοποιεί με έκτακτο δελτίο για υψηλές θερμοκρασίες, η Ελλάδα εισέρχεται σε ένα από τα πλέον επικίνδυνα εικοσιτετράωρα της εφετινής αντιπυρικής περιόδου.

Ο συνδυασμός παρατεταμένης ζέστης, εξαιρετικά ξηρής βλάστησης και ισχυρών ανέμων δημιουργεί ένα «εκρηκτικό» σκηνικό, όπου ακόμη και η παραμικρή αμέλεια μπορεί να αποδειχθεί καταστροφική.

Ο έμπειρος πυρομετεωρολόγος, Θοδωρής Γιάνναρος, εξηγεί πώς οι ακραίες καιρικές συνθήκες ανεβάζουν κατακόρυφα τον κίνδυνο πυρκαγιάς, αναλύει τον ρόλο της κλιματικής αλλαγής και της ανθρώπινης δραστηριότητας, σχολιάζει τη σύγκριση με τις συνθήκες πριν από την τραγωδία στο Μάτι –με αφορμή και τον παραλληλισμό του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά– και απευθύνει ένα σαφές μήνυμα προς τους πολίτες: «Αρκεί η ελάχιστη απροσεξία για να ξεκινήσει μία καταστροφή», μιλώντας στο Newsbomb.

«Τα “κύματα” καύσωνα είναι πλέον η νέα πραγματικότητα»

Αρχικά, ο κ. Γιάνναρος τονίζει ότι «οι υψηλές θερμοκρασίες διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο, γιατί όσο πιο θερμός είναι ο αέρας, τόσο πιο “διψασμένος” γίνεται. Αυτό σημαίνει ότι αφαιρεί πιο αποτελεσματικά την υγρασία από τη βλάστηση, οδηγώντας πολύ γρήγορα στην αποξήρανση και καθιστώντας την εξαιρετικά εύφλεκτη· επομένως, αυξάνεται σημαντικά η πιθανότητα έναρξης πυρκαγιάς, εφόσον υπάρξει πηγή θερμότητας. Όταν η φωτιά “ξεσπάσει”, ακόμη και με σχετικά ασθενείς ανέμους, μπορεί να εξαπλωθεί πολύ γρήγορα, καθώς απαιτείται ελάχιστος χρόνος για την ανάφλεξη της ξηρής βλάστησης».

«Στις ήδη ακραίες συνθήκες έρχεται να προστεθεί ο άνεμος. Σε μεγάλο μέρος της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας, θα επικρατήσουν ισχυροί δυτικοί έως βορειοδυτικοί άνεμοι.

Ιδιαίτερα στις ορεινές περιοχές, όταν οι αέριες μάζες κατεβαίνουν από τις υπήνεμες πλαγιές προς τις πεδιάδες, θερμαίνονται και γίνονται ακόμη ξηρότερες. Αυτό οδηγεί σε περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας και πτώση της υγρασίας, δημιουργώντας εντονότερες ξηροθερμικές συνθήκες και αυξάνοντας συνολικά τον κίνδυνο φωτιάς», προσέθεσε ο επιστήμονας.

Φωτιά στο Ασπροχώρι, Ωρωπός.

«Οκτώ με εννέα στις δέκα πυρκαγιές ξεκινούν από ανθρώπινη αμέλεια»

Σχετικά με τον τρόπο που αλλάζει η κλιματική αλλαγή το περιβάλλον μέσα στο οποίο εκδηλώνονται οι πυρκαγιές, ο κ. Γιάνναρος επισημαίνει πως «η φωτιά έχει μεταβληθεί γιατί έχουμε αλλάξει το περιβάλλον μέσα στο οποίο εκδηλώνεται. Τα “κύματα” καύσωνα είναι πλέον συχνότερα, εντονότερα και μεγαλύτερης διάρκειας. Αυτό ήταν κάτι που η επιστημονική κοινότητα προειδοποιούσε εδώ και δεκαετίες ότι θα συμβεί και σήμερα αποτελεί μία αδιαμφισβήτητη πραγματικότητα.

Οι παρατεταμένες υψηλές θερμοκρασίες αφήνουν τη βλάστηση σε πολύ πιο ξηρή κατάσταση, με αποτέλεσμα η φωτιά να μεταδίδεται ευκολότερα.

Παράλληλα, υπάρχει και ο ανθρώπινος παράγοντας. Η εγκατάλειψη της υπαίθρου και η ελλιπής διαχείριση των δασών οδηγούν στη συσσώρευση μεγάλης ποσότητας βιομάζας, ενώ, πολλές καθημερινές δραστηριότητες μπορούν να αποτελέσουν την αφορμή για την έναρξη πυρκαγιάς· είτε μιλάμε για πεταμένα τσιγάρα, χρήση εργαλείων, αγροτικές εργασίες ή οτιδήποτε μπορεί να οδηγήσει σε πύρινο μέτωπο».

Φωτιά στον Βαρνάβα.

«Αύριο πρέπει όλοι να φερθούμε έξυπνα, όχι ανόητα»

Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, προειδοποίησε ότι τα χαρακτηριστικά του καιρού προσομοιάζουν με εκείνα που επικρατούσαν κατά τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι, μιλώντας μετά τη χθεσινή (20/07) έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου και του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας.

«Χρειάζεται προσοχή από όλους. Καλώ τον κάθε πολίτη να τηρήσει τις οδηγίες των Αρχών και να αποφύγει εργασίες που ενδεχομένως μπορεί να προκαλέσουν φωτιά. Άρα, λοιπόν, θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, γιατί η φωτιά είναι απαγορευτική. Οι συνθήκες θα είναι τέτοιες, που θα είναι πολύ δύσκολο κάθε συμβάν να αντιμετωπιστεί σε πρώτο χρόνο.

Θα ήθελα, επίσης, να πω ιδιαίτερα ότι οι συνθήκες προσομοιάζουν με συνθήκες άλλων εποχών. Θα έχουμε ισχυρούς δυτικούς και βορειοδυτικούς ανέμους, οι οποίοι θα γίνονται καταβάτες στα ανατολικά και προσομοιάζουν, θα έλεγα, με το φαινόμενο που είχαμε στο Μάτι», εκτίμησε ο κ. Τουρνάς.

Ο Θοδωρής Γιάνναρος υποστήριξε ότι «γενικά όσον αφορά το σκέλος της επικοινωνίας, προσωπικά δεν θα υιοθετούσα τέτοιους παραλληλισμούς. Να το εξηγήσω, όμως. Αντιλαμβάνομαι την πρόθεση, σε ό,τι αφορά την ενεργοποίηση του κοινού. Ωστόσο, πολλές φορές μπορεί (σ.σ. τέτοιες τοποθετήσεις) να γυρίσουν ανάποδα. Τώρα, επιστημονικά πάντα μιλώντας, πράγματι μπορεί να υπάρχουν κάποιες ομοιότητες· επαναλανμβάνω, μπορεί. Διότι τον τελικό απολογισμό, για να δούμε εάν η μετεωρολογική κατάσταση ήταν παρόμοια με αυτήν που εντοπίστηκε στο Μάτι, θα τον κάνουμε μετά την εκδήλωση των φαινομένων».

«Φαίνεται πως υπάρχουν κάποιες ομοιότητες. Δηλαδή, θα έχουμε μία στροφή των ανέμων σε δυτικές – βορειοδυτικές διευθύνσεις. Αυτό θα συμβεί και στην περιοχή της ανατολικής Αττικής αργά το απόγευμα. Σε επίπεδο εντάσεων των ανέμων, θα έλεγα ότι προγνωστικά, με τα στοιχεία που είναι σήμερα –αυτήν τη στιγμή που μιλάμε (σ.σ. αργά το βράδυ της Τρίτης)– διαθέσιμα, δεν φαίνεται να κινούμαστε –τουλάχιστον για την Αττική– στα επίπεδα των εντάσεων ανέμων του 2018», συμπλήρωσε.

«Θυμάμαι ότι τότε είχαμε καταγράψει ριπές στον μετεωρολογικό σταθμό της Πεντέλης γύρω στα 120 χιλιόμετρα / ώρα. Αυτήν τη στιγμή, αναμένεται μέση ριπή ανέμου εντάσεως 80 – 90 χιλιομέτρων / ώρα και πολύ τοπικά μπορεί να ξεπεράσουν και τα 100 χιλιόμετρα / ώρα. Άρα, περίπου 5 – 6 μποφόρ. Δηλαδή, δεν φαίνεται να είναι τόσο πολύ κοντά στις εντάσεις που είχαμε στο Μάτι. Όμως, αντιλαμβάνομαι τη πρόθεση του υπουργού. Νομίζω ότι ήταν μία κίνηση ώστε να ενεργοποιήσει το κοινό, είναι και σε μερικές μέρες η “μαύρη” επέτειος της τραγωδίας», επιπλέον.

«Θέλω να μεταφερθεί τούτο: Πρέπει όλοι να φερθούν έξυπνα και όχι ανόητα. Οι συνθήκες θα είναι τέτοιες, που αρκεί η ελάχιστη απροσεξία για να ξεκινήσει μία καταστροφή. Δεν πρέπει να υπερεκτιμήσουμε τις δυνάμεις μας. Ούτως ή άλλως, εν μέσω αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η χρήση φωτιάς, πόσω μάλλον την Τετάρτη, που αναμένεται να επικρατήσουν οι πλέον επικίνδυνες συνθήκες μέχρι σήμερα για την εφετινή χρονιά», ολοκλήρωσε ο κ. Γιάνναρος, σε συνέντευξη στο Newsbomb.

Άνεμοι και «43άρια» συνθέτουν επικίνδυνο σκηνικό

Για σήμερα, προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία «5») για 17 νομούς σε 9 Περιφέρειες της Ελλάδας.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ήδη ενημερώσει όλες τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, τις Περιφέρειες και τους Δήμους των περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την άμεση αντιμετώπιση τυχόν εστιών πυρκαγιάς.

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