Στο «κόκκινο» η χώρα από τον καύσωνα: Θερμική κάμερα κατέγραψε 62°C σε ταράτσα σχολείου

Snapshot Η Ελλάδα αντιμετωπίζει ισχυρό καύσωνα με θερμοκρασίες που φτάνουν έως και 43°C και ατμοσφαιρική ασφυξία λόγω αφρικανικής σκόνης.

Θερμικές κάμερες κατέγραψαν εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες έως 62°C σε ταράτσες σχολικού κτιρίου στην περιοχή Ελληνικού - Αργυρούπολης.

Το κέντρο της Αθήνας και η περιφέρεια βιώνουν ακραίες θερμοκρασίες, με πόλεις όπως η Λάρισα να φτάνουν τους 42°C και άλλες περιοχές πάνω από 40°C.

Οι πολίτες προσαρμόζουν την καθημερινότητά τους για να αποφύγουν τη ζέστη, ενώ οι γιατροί προειδοποιούν για αυξημένη προσοχή στις ευπαθείς ομάδες και ενισχύουν τις κατ’ οίκον επισκέψεις.

Συνιστάται η συμβουλή των θεραπόντων ιατρών για ασθενείς με χρόνια νοσήματα σχετικά με πιθανή προσαρμογή της φαρμακευτικής αγωγής. Snapshot powered by AI

Στον κλοιό ενός ισχυρού καύσωνα βρίσκεται η χώρα για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, με τον υδράργυρο να αγγίζει τοπικά ακόμα και τους 43°C και τις συνθήκες σε πολλές περιοχές να θυμίζουν Σαχάρα. Η κατάσταση επικινδυνότητας έχει φτάσει στο ανώτατο επίπεδο συναγερμού («Red Code» - Κατηγορία 5), ενώ το ατμοσφαιρικό κοκτέιλ έγινε ακόμα πιο ασφυκτικό λόγω της παράλληλης παρουσίας αφρικανικής σκόνης.

Σοκάρουν οι εικόνες από τη θερμική κάμερα

Τη δραματική κατάσταση που επικρατεί στον αστικό ιστό αποτυπώνουν με τον πιο αποκαλυπτικό τρόπο οι θερμικοί αισθητήρες. Κατά τη διάρκεια ελέγχου με drone του πυροφυλακίου του Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης, θερμική κάμερα κατέγραψε την απίστευτη θερμοκρασία των 62°C σε ταράτσα σχολικού κτιρίου, ενώ σε άλλο σημείο της περιοχής, κοντά στους πρόποδες του Υμηττού, οι θερμικές λήψεις έδειξαν 60°C.

Ακόμη και στον δρόμο, αρκούσαν μόλις 30 δευτερόλεπτα έκθεσης στον ήλιο για να σκαρφαλώσει το ηλεκτρονικό θερμόμετρο στους 42,7°C. Το τσιμέντο και η έλλειψη πράσινου μετατρέπουν τις ταράτσες και τα κτίρια της πρωτεύουσας σε «καμίνια».

«Βράζουν» το κέντρο της Αθήνας και η περιφέρεια

Στο κέντρο της Αθήνας, τις μεσημεριανές ώρες η ατμόσφαιρα ήταν αποπνικτική. Χαρακτηριστικές ήταν οι εικόνες που μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός Alpha με τον αξιωματικό υπηρεσίας στο Σύνταγμα να σκουπίζει τον ιδρώτα και να προσφέρει νερό στους Ευζώνους της Προεδρικής Φρουράς, οι οποίοι στεκόταν αμετακίνητοι παρά τις ακραίες συνθήκες.

Η θερμοκρασία χτύπησε «κόκκινο» σε ολόκληρη τη χώρα:

Λάρισα: 42°C

Ηλεία: 41,4°C

Σπάρτη: 41°C

Μεγαλόπολη, Κόνιτσα, Αχαρνές: 40°C

Αγρίνιο: 38°C

Πάτρα: 36°C

Προσαρμογή στην καθημερινότητα και συστάσεις γιατρών

Οι πολίτες αναζητούν απεγνωσμένα ανάσα δροσιάς, με τα κλιματιστικά σε σπίτια και καταστήματα εστίασης να δουλεύουν ασταμάτητα στο maximum. Πολλοί επιλέγουν να μετακινήσουν τις υποχρεώσεις τους νωρίς το πρωί ή αργά το βράδυ, μετά τις 21:00, όταν πέφτει η θερμοκρασία.

Παράλληλα, οι επαγγελματίες υγείας συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή, ειδικά στις ευπαθείς ομάδες και τους ηλικιωμένους. Προκειμένου να αποτραπούν οι επικίνδυνες μετακινήσεις κατά τις ώρες αιχμής, πολλοί γιατροί αυξάνουν τις κατ’ οίκον επισκέψεις, ενώ υπογραμμίζουν ότι οι ασθενείς με χρόνια νοσήματα θα πρέπει να συμβουλεύονται τον θεράποντα ιατρό τους για ενδεχόμενη προσαρμογή της φαρμακευτικής τους αγωγής.

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