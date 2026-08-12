ΔΥΠΑ: Ανοιχτές οι αιτήσεις για αμειβόμενη μαθητεία στις ΠΕΠΑΣ Τουρισμού-Φιλοξενίας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με την αμειβόμενη μαθητεία στις επτά Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές της ΔΥΠΑ στον κλάδο του Τουρισμού και της Φιλοξενίας

Γιάννης Φιλιππάκος

ΔΥΠΑ: Ανοιχτές οι αιτήσεις για αμειβόμενη μαθητεία στις ΠΕΠΑΣ Τουρισμού-Φιλοξενίας
ΠΑΙΔΕΙΑ
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  • Συνεχίζονται οι αιτήσεις έως 20 Σεπτεμβρίου για τις επτά Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές (ΠΕΠΑΣ) Μαθητείας της ΔΥΠΑ στον τομέα Τουρισμού και Φιλοξενίας για το σχολικό έτος 2026-27.
  • Δικαίωμα εγγραφής έχουν υποψήφιοι άνω των 18 ετών με απολυτήριο Γυμνασίου, ενώ για την ειδικότητα Υπάλληλος Υποδοχής απαιτείται γνώση ξένης γλώσσας επιπέδου Β2.
  • Το πρόγραμμα μαθητείας συνδυάζει θεωρητική εκπαίδευση από Νοέμβριο έως Απρίλιο και πρακτική άσκηση σε ξενοδοχεία 4* και 5* από Μάιο έως Οκτώβριο με αμειβόμενη 8ωρη εργασία.
  • Οι μαθητευόμενοι λαμβάνουν ημερομίσθιο ίσο με το 95% του κατώτατου ημερομισθίου, μηνιαίο επίδομα στέγασης 240 ευρώ, ημερήσιο επίδομα σίτισης 9 ευρώ και δικαιούνται σπουδαστική άδεια και αναβολή στράτευσης.
  • Οι ΠΕΠΑΣ λειτουργούν σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κέρκυρα, Ηράκλειο, Μυτιλήνη, Πάτρα και Ρόδο, προσφέροντας εκπαίδευση σε τρεις ειδικότητες με σύγχρονα εργαστήρια και εξειδικευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό.
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Συνεχίζονται και, οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για την εισαγωγή μαθητών στις επτά Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές (ΠΕΠΑΣ) Μαθητείας της ΔΥΠΑ, για το σχολικό έτος 2026-27, σε τρεις ειδικότητες υψηλής ζήτησης στον κλάδο του τουρισμού και της φιλοξενίας:

α) Υπάλληλος Υποδοχής Πελατών Ξενοδοχείου

β) Τεχνίτης Μαγειρικής Τέχνης και

γ) Τεχνίτης Επισιτισμού

Οι αιτήσεις θα ολοκληρωθούν την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου και ώρα 23:59.

Δικαίωμα εγγραφής στην Α΄ τάξη έχουν οι υποψήφιοι ηλικίας 18 ετών και άνω που είναι κάτοχοι τουλάχιστον απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου σπουδών. Ειδικά, για την ειδικότητα "Υπάλληλος Υποδοχής Πελατών Ξενοδοχείου", απαιτείται επιπλέον η καλή γνώση ξένης γλώσσας (αγγλικά ή γαλλικά ή γερμανικά), επιπέδου Β2, που πιστοποιείται με επίσημο τίτλο σπουδών.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μέσω του gov.gr στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-se-peiramatike-epaggelmatike-skhole-tes-dypa

Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι: gov.gr → Εκπαίδευση → Εγγραφή σε σχολείο → Εγγραφή σε Πειραματική Επαγγελματική Σχολή της ΔΥΠΑ

Οι ΠΕΠΑΣ Μαθητείας λειτουργούν σε επτά πόλεις (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κέρκυρα, Ηράκλειο, Μυτιλήνη, Πάτρα και Ρόδο) και εφαρμόζουν το δυϊκό σύστημα εκπαίδευσης. Το σύστημα αυτό συνδυάζει τη θεωρητική και εργαστηριακή επαγγελματική εκπαίδευση «Πρόγραμμα μάθησης στην εκπαιδευτική δομή» με το «Πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο», σε πραγματικές συνθήκες εργασίας (on-the-job-training). Στόχος είναι να αποκτήσει ο μαθητευόμενος τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις αλλά και την επαγγελματική εμπειρία στην αγορά εργασίας.

Το «Πρόγραμμα μάθησης στην Εκπαιδευτική Δομή» πραγματοποιείται στις ΠΕΠΑΣ Μαθητείας από το Νοέμβριο έως τον Απρίλιο, ενώ το «Πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο» πραγματοποιείται σε διακεκριμένες επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου (ξενοδοχεία 4* και 5*), από το Μάιο έως και τον Οκτώβριο με 8ωρη ημερήσια απασχόληση, 5 ημέρες την εβδομάδα.

Οι μαθητευόμενοι, κατά τη διάρκεια της μαθητείας στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, αμείβονται με ημερομίσθιο ίσο προς το 95% επί του εκάστοτε ισχύοντος κατώτατου ημερομισθίου του εργατοτεχνίτη(δηλαδή 41,09*95% € =39,04 €).

Οι ειδικότητες που θα λειτουργήσουν στις επτά ΠΕΠΑΣ Μαθητείας για το σχολικό έτος 2026-27 είναι οι εξής:

ΠΕΠΑΣ: Καλαμακίου, Ηρακλείου Κρήτης, Ρόδου: Τεχνίτης Μαγειρικής Τέχνης, Υπάλληλος Υποδοχής Πελατών Ξενοδοχείου και Τεχνίτης Επισιτισμού

ΠΕΠΑΣ: Μυτιλήνης, Πάτρας: Τεχνίτης Μαγειρικής Τέχνης και Τεχνίτης Επισιτισμού

ΠΕΠΑΣ Θεσσαλονίκης: Υπάλληλος Υποδοχής Πελατών Ξενοδοχείου

ΠΕΠΑΣ Κέρκυρας: Υπάλληλος Υποδοχής Πελατών Ξενοδοχείου

Οι μαθητές των ΠΕΠΑΣ Μαθητείας:

  • πραγματοποιούν πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο με αμοιβή και ασφάλιση
  • φοιτούν σε σύγχρονα και πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια με δωρεάν βιβλία και βοηθήματα
  • εκπαιδεύονται από έμπειρο και άρτια καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό
  • λαμβάνουν μηνιαίο επίδομα στέγασης 240 ευρώ, καθώς και ημερήσιο επίδομα σίτισης 9 ευρώ σε όσους πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις
  • δικαιούνται σπουδαστική άδεια έως 30 ημέρες με αποδοχές
  • δικαιούνται αναβολή στράτευσης.
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