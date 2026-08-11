Βίντεο ντοκουμέντο από την σύγκρουση δύο τουριστικών σκαφών στους Αντίπαξους

Snapshot Το μικρότερο σκάφος με 10 επιβαίνοντες κατέπλευσε στο λιμάνι των Παξών, με τρεις επιβάτες να μεταφέρονται προληπτικά για εξετάσεις.

Το μεγαλύτερο σκάφος με πάνω από 200 επιβάτες συνέχισε προς Κέρκυρα συνοδευόμενο από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού.

Δεν σημειώθηκαν εισροές υδάτων στα σκάφη, αποφεύχθηκε σοβαρότερο ατύχημα και όλοι οι επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους.

Οι λιμενικές αρχές ερευνούν τις συνθήκες της σύγκρουσης. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης (11/8), όταν δύο επιβατηγά-τουριστικά σκάφη συγκρούστηκαν στη θαλάσσια περιοχή του όρμου Βουτούμι στους Αντίπαξους.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το ένα από τα δύο σκάφη, το οποίο μετέφερε 10 επιβαίνοντες, κατέπλευσε στο νέο λιμάνι των Παξών. Τρεις από τους επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν προληπτικά στο Κέντρο Υγείας Παξών για τις απαραίτητες εξετάσεις.

Το δεύτερο σκάφος, το οποίο μετέφερε περισσότερους από 200 επιβάτες, συνεχίζει αυτοδύναμα την πορεία του προς το λιμάνι της Κέρκυρας, συνοδεία περιπολικού σκάφους του Λιμενικού. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, όλοι οι επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους.

Στο βίντεο από το σημείο φαίνεται το μεγάλο τουριστικό σκάφος με τους περισσότερους από 200 επιβάτες, ενώ το μικρότερο σκάφος έχει σφηνωθεί στο μπροστινό τμήμα του, μετά τη σύγκρουση.

Ευτυχώς, δεν έχουν αναφερθεί εισροές υδάτων σε κανένα από τα δύο σκάφη, γεγονός που απέτρεψε μια ακόμη πιο σοβαρή εξέλιξη.

Οι αρμόδιες λιμενικές αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση.

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