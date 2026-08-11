Βίντεο από τη μυστική μεταφορά του Τραμπ με φορτηγό τροφοδοσίας σε στρατιωτικό αεροσσκάφος

Βίντεο φαίνεται να κατέγραψε τη στιγμή που ο Αμερικανός Πρόεδρος μετεπιβιβάζεται κρυφά στο στρατιωτικό αεροσκάφος

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Βίντεο από τη μυστική μεταφορά του Τραμπ με φορτηγό τροφοδοσίας σε στρατιωτικό αεροσσκάφος
ΚΟΣΜΟΣ
3'
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  • Ο Ντόναλντ Τραμπ μεταφέρθηκε μυστικά με φορτηγό τροφοδοσίας από το Air Force One σε στρατιωτικό αεροσκάφος στην Άγκυρα στις 8 Ιουλίου.
  • Η μυστική μεταφορά έγινε λόγω φόβου απόπειρας εναντίον του από το ιρανικό καθεστώς κατά τη σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ.
  • Το φορτηγό τροφοδοσίας οδήγησε σχεδόν απαρατήρητο σε στρατιωτικό αεροσκάφος τύπου C-32A, με το οποίο ο Τραμπ συνέχισε το ταξίδι του προς το Ηνωμένο Βασίλειο.
  • Ο Λευκός Οίκος δεν διέψευσε την αναφορά της Washington Post, η οποία βασίζεται σε πληροφορίες από τουλάχιστον έναν αξιωματούχο των ΗΠΑ.
  • Η κίνηση αυτή αποτέλεσε παραπλάνηση των δημοσιογράφων και θυμίζει παρόμοια τακτική που είχε χρησιμοποιήσει ο Μπιλ Κλίντον το 2000 σε ταξίδι υψηλού κινδύνου.
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Στην πρόσφατη σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, ήταν γνωστό ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος υπό τον φόβο κάποιας απόπειρας εναντίον του από το ιρανικό καθεστώς, ταξίδεψε με το παλιό Air Force One μέχρι τη Βρετανία πριν μετεπιβιβαστεί στο καινούριο υπερπολυτελές προεδρικό αεροσκάφος και κατευθυνθεί στις ΗΠΑ.

Όμως η αποκάλυψη ότι ο Ντόναλντ Τραμπ τελικά δεν ταξίδεψε ούτε με το παλιό αεροσκάφος, προκάλεσε αρκετό ενδιαφέρον για την αλήθεια των ισχυρισμών της Washington Post.

Η υπό άκρα μυστικότητα μεταφορά του μέσα σε ένα φορτηγό τροφοδοσίας του τουρκικού αεροδρομίου, προκειμένου να επιβιβαστεί σε στρατιωτικό αεροσκάφος, φαίνεται να έχει καταγραφεί σε βίντεο τον περασμένο μήνα.

Το βίντεο δείχνει ένα φορτηγό τροφοδοσίας με ανυψωμένη πλατφόρμα — που συνήθως χρησιμοποιείται για τη φόρτωση γευμάτων — τοποθετημένο με την πλατφόρμα του ανυψωμένη στην απέναντι πλευρά του Air Force One, καθώς ο Τραμπ επιβιβαζόταν στο προεδρικό αεροσκάφος στην Άγκυρα στις 8 Ιουλίου, μετά την ετήσια διάσκεψη των αρχηγών κρατών του ΝΑΤΟ..

Trump Air Force One

Φορτηγά τροφοδοσίας είναι σταθμευμένα δίπλα στο «Air Force One» στον διάδρομο προσγείωσης, καθώς η αυτοκινητοπομπή που μεταφέρει τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ φτάνει στον διάδρομο προσγείωσης για να αναχωρήσει μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Άγκυρας, στην Άγκυρα της Τουρκίας, την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2026

AP/Alex Brandon

Καθώς οι δημοσιογράφοι του Λευκού Οίκου επιβιβάζονταν στο Air Force One λίγα λεπτά αργότερα, το φορτηγό τροφοδοσίας, με την πλατφόρμα του πλέον κατεβασμένη, απομακρύνθηκε από το αεροσκάφος και οδήγησε σχεδόν απαρατήρητο προς ένα κοντινό στρατιωτικό αεροσκάφος τύπου C-32A, το οποίο, σύμφωνα με την «Washington Post», μετέφερε τον Τραμπ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο Λευκός Οίκος δεν έχει διαψεύσει την αναφορά της «Washington Post», η οποία επικαλείται δύο πηγές, μεταξύ των οποίων τουλάχιστον έναν αξιωματούχο των ΗΠΑ.

Δείτε το βίντεο

Ο Τραμπ είχε ανακοινώσει νωρίτερα την ίδια μέρα ότι θα έφευγε από την Τουρκία με το παλιό «Air Force One» και θα έστελνε το νέο του αεροσκάφος — το οποίο είχε πρόσφατα δωριστεί από το Κατάρ — μπροστά προς τη βάση RAF Mildenhall, με πρόσχημα να το δουν οι αμερικανικές δυνάμεις που σταθμεύουν εκεί.

Δεν είναι σαφές ποιοι άλλοι αξιωματούχοι συνόδευσαν τον Τραμπ στο φορτηγό, αν και συνήθως τον συνοδεύει ένας γιατρός και μέλη του προσωπικού που έχουν αναλάβει να διατηρούν επαφή με το στρατό και το γραφείο του επικεφαλής του προσωπικού του Λευκού Οίκου. Επιστρέφοντας στο «Air Force One», οι δημοσιογράφοι της ομάδας κάλυψης έλαβαν οδηγίες να κρατήσουν κλειστές τις περσίδες των παραθύρων τους κατόπιν αιτήματος της Μυστικής Υπηρεσίας. Μια αναφορά δείχνει ότι ένας φωτογράφος άνοιξε την περσίδα του και του δόθηκε αμέσως εντολή να την κλείσει ξανά.

US Trump Air Force One

Ένα φορτηγό τροφοδοσίας είναι σταθμευμένο δίπλα στο «Air Force One» στον διάδρομο προσγείωσης, καθώς η αυτοκινητοπομπή που μεταφέρει τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ φτάνει για να αναχωρήσει μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Άγκυρας, στην Άγκυρα της Τουρκίας, την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2026.

AP Photo/Alex Brandon

Η παραπλάνηση εξέπληξε τους βετεράνους της Ουάσιγκτον. Αν και ο τότε πρόεδρος Μπιλ Κλίντον είχε χρησιμοποιήσει με παρόμοιο τρόπο το «Air Force One» ως δόλωμα το 2000, κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού υψηλού κινδύνου στο Πακιστάν, δεν άφησε τους δημοσιογράφους στο αεροσκάφος που θεωρούνταν ότι ενέχει μεγαλύτερο κίνδυνο.

Το δημόσια ανακοινωθέν σχέδιο για τη χρήση του παλαιότερου «Air Force One» θεωρήθηκε ότι οφειλόταν στην έλλειψη προηγμένων συστημάτων ασφαλείας στο νεότερο αεροσκάφος, ενώ το κύριο προεδρικό αεροσκάφος διαθέτει τεχνολογία για την απόκρουση εισερχόμενων πυραύλων.

Σε πιεστικές ερωτήσεις δημοσιογράφων τότε για την αλλαγή του αεροσκάφους, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε απαντήσει «είμαι ο πρώτος στη λίστα θανάτου» της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

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