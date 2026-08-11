Έκρυβαν ναρκωτικά μέσα σε κουτιά με παιχνίδια και έφταναν στην Κρήτη με courier

Συνελήφθη 21χρονος για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών - Τα δέματα περιείχαν παιχνίδια, μέσα στα οποία είχαν κρυφτεί επιμελώς οι συσκευασίες με τις ουσίες

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Έκρυβαν ναρκωτικά μέσα σε κουτιά με παιχνίδια και έφταναν στην Κρήτη με courier
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Συνελήφθη 21χρονος στα Χανιά για διακίνηση ναρκωτικών μέσω εταιρειών ταχυμεταφορών στην Κρήτη.
  • Τα ναρκωτικά κρύβονταν μέσα σε κουτιά με παιχνίδια σε δύο δέματα, συνολικής ποσότητας 12,266 κιλών κάνναβης και 459 γραμμαρίων κοκαΐνης.
  • Κατασχέθηκαν επίσης ένα αυτοκίνητο που φέρεται να χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά των ναρκωτικών και διάφορα αντικείμενα από το σπίτι του συλληφθέντα.
  • Η αστυνομία συνεχίζει την προανάκριση για τον εντοπισμό και άλλων εμπλεκόμενων προσώπων στην υπόθεση.
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Μέσα σε κουτιά με παιχνίδια είχαν κρύψει μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών, τις οποίες διακινούσαν μέσω εταιρειών ταχυμεταφορών στην Κρήτη, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα. Για την υπόθεση συνελήφθη στα Χανιά ένας 21χρονος, ο οποίος κατηγορείται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών.

Συνολικά, από τις αστυνομικές έρευνες κατασχέθηκαν περισσότερα από 12 κιλά κάνναβης και σχεδόν 460 γραμμάρια κοκαΐνης, ενώ οι Αρχές εντόπισαν και κατασχέσαν ένα αυτοκίνητο που φέρεται να χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά των ναρκωτικών.

Εντοπίστηκε μόλις παρέλαβε το δέμα

Οι αστυνομικοί έθεσαν υπό παρακολούθηση την υπόθεση και εντόπισαν τον 21χρονο τη στιγμή που έβγαινε από εταιρεία ταχυμεταφορών σε περιοχή των Χανίων, έχοντας μόλις παραλάβει ένα δέμα.

Ο νεαρός ακινητοποιήθηκε και οι αστυνομικοί προχώρησαν στον έλεγχο του πακέτου. Εκεί αποκαλύφθηκε ο τρόπος με τον οποίο φέρεται να γινόταν η μεταφορά των ναρκωτικών.

Μέσα στο δέμα υπήρχαν επτά κουτιά παιχνιδιών, στο εσωτερικό των οποίων είχαν τοποθετηθεί επιμελώς συσκευασίες με ναρκωτικές ουσίες.

Συγκεκριμένα, από το πρώτο δέμα κατασχέθηκαν:

4 κιλά και 412 γραμμάρια κάνναβης 122 γραμμάρια κοκαΐνης

narkotika-kriti-paixnidia1.png

Νέα ποσότητα εντοπίστηκε σε δεύτερο δέμα

Οι έρευνες των Αρχών συνεχίστηκαν και οδήγησαν στον εντοπισμό ενός ακόμη ύποπτου δέματος.

Σήμερα, 11 Αυγούστου, αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν δεύτερο πακέτο, το οποίο είχε αποσταλεί σε εταιρεία ταχυμεταφορών στο Ηράκλειο.

Και σε αυτή την περίπτωση, τα ναρκωτικά είχαν κρυφτεί μέσα σε κουτιά παιχνιδιών.

Συνολικά, στο δεύτερο δέμα βρέθηκαν:

7 κιλά και 854 γραμμάρια κάνναβης337 γραμμάρια κοκαΐνης

Έτσι, από τα δύο δέματα κατασχέθηκαν συνολικά 12 κιλά και 266 γραμμάρια κάνναβης, καθώς και 459 γραμμάρια κοκαΐνης.

Τι βρέθηκε στο σπίτι του 21χρονου

Μετά τη σύλληψη του 21χρονου, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα και στο σπίτι του.

Εκεί εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

μικροποσότητα κάνναβης, 350 ευρώ, δύο τρίφτες, δύο κινητά τηλέφωνα.

Παράλληλα, κατασχέθηκε και ένα ΙΧ αυτοκίνητο, το οποίο σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα φέρεται να χρησιμοποιούνταν ως μέσο μεταφοράς των ναρκωτικών.

Η προανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, με τις Αρχές να συνεχίζουν την έρευνα για τον εντοπισμό και άλλων εμπλεκόμενων προσώπων.

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