ΗΠΑ: 22χρονος επιβάτης πέθανε σε πτήση της Southwest για το Λος Αντζελες

Snapshot Ένας 22χρονος επιβάτης της Southwest Airlines πέθανε κατά τη διάρκεια πτήσης προς το Λος Άντζελες παρά τις προσπάθειες ανάνηψης του πληρώματος και των συνταξιδιωτών.

Οι διασώστες στο αεροδρόμιο του Λος Άντζελες προσπάθησαν να τον επαναφέρουν στη ζωή αλλά δεν τα κατάφεραν.

Οι αρχές δεν έχουν αποκαλύψει τα συμπτώματα ή αν ο νεαρός είχε υποκείμενα ιατρικά προβλήματα πριν την πτήση.

Η Southwest Airlines επιβεβαίωσε το ιατρικό περιστατικό στην πτήση 958 χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες. Snapshot powered by AI

Ένας επιβάτης της Southwest Airlines πέθανε κατά τη διάρκεια της πτήσης ενώ πετούσε προς το Λος Άντζελες. Το πλήρωμα και οι συνταξιδιώτες του, τού έκαναν επανειλημμένα ΚΑΡΠΑ, ωστόσο, ο 22χρονος άφησε την τελευταία του πνοή.

Όσοι επέβαιναν έσπευσαν να προσπαθήσουν να σώσουν τον νεαρό επιβάτη καθώς το αεροσκάφος συνέχιζε προς τη Νότια Καλιφόρνια. Τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης περίμεναν στο έδαφος όταν το τζετ της Southwest προσγειώθηκε στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Λος Άντζελες.

Οι διασώστες προσπάθησαν αμέσως να επαναφέρουν στη ζωή τον νεαρό, αλλά δεν μπόρεσαν να τον επαναφέρουν στη ζωή. Οι αρχές δεν έχουν αποκαλύψει ποια συμπτώματα είχε ο νεαρός πριν χάσει τις αισθήσεις του. Δεν είναι επίσης σαφές εάν είχε κάποιο υποκείμενο ιατρικό πρόβλημα πριν επιβιβαστεί στην πτήση.

Η Southwest Airlines επιβεβαίωσε προηγουμένως ότι υπήρξε ένα «ιατρικό περιστατικό που αφορούσε έναν επιβάτη» στην πτήση 958.

Η αεροπορική εταιρεία δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον επιβάτη ή τι συνέβη στο αεροσκάφος.