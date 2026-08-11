Το μήνυμα της Νικόλ Κίντμαν από την Ελλάδα για τα 150 χρόνια λειτουργίας του Lane Cove Public School

Snapshot Το Lane Cove Public School στο Σίδνεϊ γιόρτασε τα 150 χρόνια λειτουργίας του με εκδηλώσεις που συγκέντρωσαν πρώην μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Η Νικόλ Κίντμαν, απόφοιτος του σχολείου, έστειλε βιντεοσκοπημένο μήνυμα από τη Σαντορίνη, εκφράζοντας τη νοσταλγία της για τα μαθητικά χρόνια.

Πολλοί παλιοί μαθητές, όπως ο παρουσιαστής Peter Overton, επέστρεψαν στο σχολείο για τις εορταστικές εκδηλώσεις και μοιράστηκαν αναμνήσεις.

Η Meredith Lucas, συμμαθήτρια της Κίντμαν, τόνισε τους στενούς δεσμούς της σχολικής κοινότητας και εξέφρασε τον θαυμασμό της για την ηθοποιό. Snapshot powered by AI

Το Lane Cove Public School, στη βόρεια ακτή του Σίδνεϊ, γιορτάζει φέτος τα 150 χρόνια λειτουργίας του και ανάμεσα στους παλιούς μαθητές που προσκλήθηκαν να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις ήταν και η Νικόλ Κίντμαν.

Οι εορτασμοί κορυφώθηκαν την Παρασκευή με μια ανοιχτή ημέρα στο σχολείο, κατά την οποία πρώην μαθητές και εκπαιδευτικοί επέστρεψαν στους χώρους του για να τιμήσουν τη σημαντική επέτειο.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, η οποία εκείνη την περίοδο βρισκόταν στη Σαντορίνη, έστειλε το δικό της μήνυμα από την Ελλάδα.

Το ABC News βρέθηκε στο σχολείο και κατέγραψε τη στιγμή που το βιντεοσκοπημένο μήνυμα της ηθοποιού προβλήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων.

«Μακάρι να μπορούσα να είμαι μαζί σας», ανέφερε η Κίντμαν. «Θυμάμαι να τρέχω σε εκείνη την αυλή», πρόσθεσε, ανακαλώντας τις αναμνήσεις της από τα μαθητικά της χρόνια.

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Η ηθοποιός είχε δηλώσει νωρίτερα στο Network 10 ότι θα προσπαθούσε να βρεθεί στις εκδηλώσεις, μετά την πρόσκληση που της είχαν απευθύνει οι σημερινοί μαθητές του σχολείου μέσα από ένα βίντεο, καλώντας την να επιστρέψει για την επέτειο.

«Είναι ό,τι πιο γλυκό», είχε πει η Νικόλ Κίντμαν στην Angela Bishop.

Πρώην εκπαιδευτικοί και μαθητές επέστρεψαν στο σχολείο

Η επετειακή εκδήλωση συγκέντρωσε εκατοντάδες ανθρώπους, ανάμεσά τους πρώην εκπαιδευτικούς και αποφοίτους.

Το «παρών» έδωσε και ο παρουσιαστής του Channel Nine Peter Overton, ο οποίος είχε διατελέσει αρχηγός των μαθητών του σχολείου το 1977.

«Ξέρετε πότε ήρθα για πρώτη φορά εδώ; Πριν από 55 χρόνια», είπε ο Peter Overton.

«Έχω πάρα πολλές όμορφες αναμνήσεις από αυτό το σχολείο», πρόσθεσε.

Ο Overton απαρίθμησε μάλιστα τα ονόματα αρκετών εκπαιδευτικών που θυμόταν από τα μαθητικά του χρόνια, σημειώνοντας πως αισθάνεται τυχερός που φοίτησε στο συγκεκριμένο δημοτικό σχολείο.

Μιλώντας στο κοινό, ανέφερε ακόμη ότι η καλή του φίλη Νικόλ Κίντμαν θα ήθελε πολύ να βρίσκεται εκεί. «Χρόνια πολλά από τη Νικόλ», είπε χαρακτηριστικά.

Στις εορταστικές εκδηλώσεις επέστρεψε και η Meredith Lucas, η οποία υπήρξε συμμαθήτρια της Νικόλ Κίντμαν.

Η Lucas φοίτησε στο Lane Cove Public School από το 1973 έως το 1979, από το νηπιαγωγείο μέχρι και την έκτη τάξη, την ίδια περίοδο με την Κίντμαν.

«Ήταν ένα σχολείο και μια κοινότητα με πολύ στενούς δεσμούς και τραγουδούσαμε μαζί στη χορωδία», ανέφερε η Lucas. «Τη θαυμάζω για όλες τις επιτυχίες της», πρόσθεσε, αναφερόμενη στη διάσημη ηθοποιό.

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