Το νέο σύστημα εισόδου της ΕΕ φέρνει χάος στα αεροδρόμια: Επιπλέον αναμονή έως 2 ώρες και ουρές

Snapshot Το νέο σύστημα Εισόδου/Εξόδου (EES) της ΕΕ, που εφαρμόζεται από τον Απρίλιο σε 29 χώρες, έχει αυξήσει σημαντικά τους χρόνους αναμονής στα αεροδρόμια της Ευρώπης.

Στα μεγαλύτερα αεροδρόμια, όπως της Φρανκφούρτης, του Μονάχου και του Άμστερνταμ, οι χρόνοι αναμονής διπλασιάστηκαν ή και τριπλασιάστηκαν τον Ιούλιο σε σχέση με πέρυσι.

Ο κλάδος των αεροπορικών μεταφορών έχει καταγγείλει το σύστημα ως κακώς σχεδιασμένο, με καθυστερήσεις και τεχνικά προβλήματα, ενώ μερικά αεροδρόμια έχουν προσωρινά αναστείλει μέρη της διαδικασίας EES κατά τις ώρες αιχμής.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει ότι το EES έχει σημαντικά οφέλη για την ασφάλεια και ότι οι μεγάλες ουρές οφείλονται κυρίως σε προϋπάρχοντα προβλήματα, όπως έλλειψη προσωπικού και περιορισμένες υποδομές.

Η προσωρινή χαλάρωση των ελέγχων στο πλαίσιο του EES θα διαρκέσει μέχρι τον Σεπτέμβριο, ενώ ορισμένες χώρες έχουν ζητήσει παράταση αυτής της ευελιξίας. Snapshot powered by AI

Οι ταξιδιώτες αντιμετωπίζουν δυσκολίες στα αεροδρόμια σε όλη την Ευρώπη, αφού το νέο σύστημα διαχείρισης συνόρων της ΕΕ, έχει φέρει απίστευτη ταλαιπωρία, αυξάνοντας κατά πολύ τους χρόνους αναμονής, εν μέσω περιόδου αιχμής.

Αναμονή έως και δύο ώρες στα μεγαλύτερα αεροδρόμια της Ευρώπης

Όπως μεταδίδουν οι Financial Times, στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης, ο μέγιστος χρόνος αναμονής έφτασε τα 120 λεπτά τον Ιούλιο, από 60 λεπτά που ήταν ένα χρόνο νωρίτερα.

Στο Μόναχο, ο μέγιστος χρόνος αναμονής αυξήθηκε από 31 σε 60 λεπτά, ενώ στο Άμστερνταμ αυξήθηκε από 80 σε 120 λεπτά.

Το νέο σύστημα Εισόδου/Εξόδου της ΕΕ

Η αύξηση των χρόνων αναμονής ήρθε έπειτα από την έναρξη λειτουργίας του Συστήματος Εισόδου/Εξόδου (EES) της ΕΕ, το οποίο λειτουργεί πλήρως και στις 29 συμμετέχουσες χώρες από τον Απρίλιο.

Το νέο σύστημα απαιτεί από τους περισσότερους επισκέπτες από χώρες εκτός ΕΕ που πραγματοποιούν βραχυπρόθεσμη διαμονή να καταχωρούν τα δακτυλικά τους αποτυπώματα, την εικόνα του προσώπου τους και τα προσωπικά τους στοιχεία κατά την πρώτη είσοδό τους στην Ένωση.

«Κακώς σχεδιασμένο» σύστημα

Ωστόσο, ο ταξιδιωτικός κλάδος έχει προειδοποιήσει επανειλημμένα ότι το σύστημα ενδέχεται να προκαλέσει συμφόρηση, ενώ οι αεροπορικές εταιρείες αναφέρουν καθυστερήσεις και τεχνικά προβλήματα.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Ryanair, Μάικλ Ο’ Λίρι, χαρακτήρισε το σύστημα «κακώς σχεδιασμένο» και δήλωσε ότι θα έπρεπε να μεταφερθεί στο διαδίκτυο.

Στιγμιότυπο από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος SOOC

«Μόνο οι Ευρωπαίοι θα μπορούσαν να επινοήσουν τέτοιες μ@λ@κ@ες», δήλωσε οΜάικλ Ο’ Λίρι στους επενδυτές τον περασμένο μήνα, προσθέτοντας ότι η Ryanair είχε παρατηρήσει σημαντικές ουρές σε περίπου 15 αεροδρόμια, σύμφωνα με τους Financial Times.

Ένας εκπρόσωπος του αεροδρομίου της Φρανκφούρτης δήλωσε στην εφημερίδα ότι οι νέοι έλεγχοι είχαν προκαλέσει «καθυστερήσεις στις αναχωρήσεις και περαιτέρω λειτουργικές διαταραχές».

«Χρησιμοποιήστε την κοινή λογική»

Ο διευθύνων σύμβουλος της EasyJet, Κέντον Τζάρβις, κάλεσε τα αεροδρόμια να «χρησιμοποιήσουν την κοινή λογική και να μην επιτρέπουν στους επιβάτες να περιμένουν εκεί για τρεις ώρες».

Ορισμένα αεροδρόμια έχουν αναστείλει τμήματα της διαδικασίας EES, συμπεριλαμβανομένης της λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων κατά τις ώρες αιχμής.

Ωστόσο, η ευελιξία αυτή θα διαρκέσει έως τον Σεπτέμβριο, αν και αρκετές χώρες έχουν ζητήσει παράταση.

Προϋπάρχοντα προβλήματα

Ένας εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δήλωσε στη FT ότι η εγγραφή στο EES διαρκούσε κατά μέσο όρο 70 δευτερόλεπτα και ότι, «στις περισσότερες περιπτώσεις», ο αντίκτυπός της στους ταξιδιώτες ήταν περιορισμένος.

Επιπλέον, επισήμανε τα «πολύ σαφή οφέλη για την ασφάλεια» του EES, αναφέροντας ότι από την έναρξη της λειτουργίας του έχουν καταγραφεί 160 εκατομμύρια εισόδους και εξόδους.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε δηλώσει προηγουμένως ότι το EES «λειτουργεί καλά» συνολικά και ότι οι μεγαλύτερες ουρές οφείλονταν κυρίως σε προϋπάρχοντα προβλήματα, όπως η έλλειψη προσωπικού, οι περιορισμοί στις υποδομές και η ασυνεπής εφαρμογή των μέτρων έκτακτης ανάγκης.

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