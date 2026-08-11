Σεισμός 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία: Η στιγμή που κατέρρευσε μερικώς καθεδρικός ναός 100 ετών

Βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας δείχνει την στιγμή που ένας ιστορικός καθεδρικός ναός στην πόλη Μανισάλες στην Κολομβία, κατέρρευσε μερικώς, λόγω του ισχυρού σεισμού 7,4 Ρίχτερ που έπληξε την χώρα το απόγευμα της Δευτέρας.

Στα πλάνα, πολίτες στέκονται έξω από τον καθεδρικό ναό Catedral Basílica Metropolitana de Nuestra Señora del Rosario, όταν «χτυπάει» ο Εγκέλαδος, ενώ σκόνη και συντρίμμια πέφτουν από το κτήριο.

Δείτε βίντεο:

Χτισμένος το 1928, ο καθεδρικός ναός Catedral Basílica Metropolitana de Nuestra Señora del Rosario έχει ύψος 119 μέτρα και αποτελεί μία από τις ψηλότερες νεογοτθικές εκκλησίες στην Αμερική.

Στο παρελθόν, έχει επιβιώσει από αρκετούς μεγάλους σεισμούς, μεταξύ των οποίων έναν το 1938, ενώ βρισκόταν ακόμη υπό κατασκευή, και έναν άλλο το 1962, ο οποίος οδήγησε στην κατάρρευση ενός πύργου.

Ο σεισμός που σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας είναι ο ισχυρότερος που έχει καταγραφεί στη χώρα από το 1979. Ο μέχρι στιγμής προσωρινός απολογισμός κάνει λόγο για τουλάχιστον 164 νεκρούς και περισσότερους από 500 τραυματίες, ενώ 3.000 αγνοούνται.

Το μεγαλύτερο μέρος της καταστροφής επικεντρώνεται στην πόλη Περέιρα, στην περιοχή του λεγόμενου «Άξονα του Καφέ», αλλά και στο Κάλι, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, όπου οι τοπικές Αρχές επέβαλαν απαγόρευση κυκλοφορίας για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων διάσωσης.

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