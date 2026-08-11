Έκρυβαν τα ναρκωτικά σε τάπερ και στη ρόδα μοτοσυκλέτας: Δύο συλλήψεις στη Μύκονο – Βίντεο

Στα πιο απίθανα σημεία είχαν κρύψει τα ναρκωτικά οι δύο 23χρονοι που συνελήφθησαν στη Μύκονο από την Ελληνική Αστυνομία, με τους αστυνομικούς να εντοπίζουν ποσότητες κάνναβης, κοκαΐνης και ροζ κοκαΐνης ακόμη και στη ρόδα μοτοσυκλέτας. Η επιχείρηση αποκάλυψε συνολικά περισσότερα από 5 κιλά ναρκωτικών, 21.800 ευρώ και μία γερή «καβάτζα» που είχε στηθεί για τη διακίνηση στο νησί.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν διαδοχικά τους δύο 23χρονους και στη συνέχεια έκαναν έρευνα στην κατοικία που χρησιμοποιούσαν ως «καβάτζα» για την αποθήκευση των ναρκωτικών, καθώς και στα οχήματά τους.

Συνολικά κατασχέθηκαν:

4.404 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης σε έξι συσκευασίες

540 γραμμάρια κοκαΐνης σε τρεις συσκευασίες

211,7 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης σε 43 μικροσυσκευασίες, έτοιμες προς διαμοιρασμό

78 γραμμάρια ροζ κοκαΐνης σε 11 μικροσυσκευασίες

69,8 γραμμάρια κοκαΐνης σε 63 μικροσυσκευασίες

21.800 ευρώ

δύο κινητά τηλέφωνα

μία ζυγαριά ακριβείας

Φυσικά, κατασχέθηκαν οι δύο μοτοσυκλέτες που χρησιμοποιούσαν οι συλληφθέντες, τα χρήματα, τα ναρκωτικά και τα υπόλοιπα πειστήρια.

Εις βάρος των δύο 23χρονων σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών κατά συναυτουργία. Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου.

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