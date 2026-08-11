Βλαντίμιρ Πούτιν: «Δεν έχω φοβηθεί ποτέ τίποτα» – Ο αφοπλιστικός διάλογος για την τεχνητή νοημοσύνη

Ο διάλογος που είχε ο Πούτιν με έναν νεαρό ειδικό για τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης κάνει τον γύρο του κόσμου

Νατάσα Παυλοπούλου

Βλαντίμιρ Πούτιν: «Δεν έχω φοβηθεί ποτέ τίποτα» – Ο αφοπλιστικός διάλογος για την τεχνητή νοημοσύνη
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε δημόσια ότι δεν φοβάται την τεχνητή νοημοσύνη, κατά τη διάρκεια συζήτησης με νεαρούς επιστήμονες στη Σιβηρία.
  • Η δολοφονία του Ιρανού ηγέτη Αγιατολάχ Χαμενεΐ με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης αναστάτωσε τον Πούτιν και οδήγησε σε μέτρα απομόνωσης της ασφάλειάς του από το διαδίκτυο.
  • Η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιήθηκε για την ανάλυση μεγάλου όγκου βίντεο και δεδομένων ασφαλείας στην επιχείρηση δολοφονίας του Χαμενεΐ.
  • Η Ρωσία εφαρμόζει τακτικές διακοπές διαδικτύου για τον έλεγχο του πληθυσμού, ιδίως σε κρίσιμες πολιτικές και στρατιωτικές περιόδους.
  • Η Ρωσία σχεδιάζει να αυξήσει σημαντικά τον αριθμό των καμερών με τεχνητή νοημοσύνη έως το 2030, από 1,2 εκατομμύρια σε 5 εκατομμύρια.
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Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν ξεναγήθηκε χθες στην επιστημονική εγκατάσταση σύγχροτρον «Σιβηρικός Δακτύλιος Πηγής Φωτονίων» στο Κολτσόβο του Νοβοσιμπίρσκ, μία υποδομή ειδικά σχεδιασμένη για τη διεξαγωγή διεπιστημονικών ερευνών.

Το κέντρο είναι ένα συγκρότημα 34 κτηρίων και κατασκευών με μηχανικό και τεχνολογικό εξοπλισμό για έρευνα χρησιμοποιώντας δέσμες ακτινοβολίας συγχρότρου (ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που εκπέμπεται από ηλεκτρόνια που κινούνται κατά μήκος μιας σπειροειδούς τροχιάς σε ένα μαγνητικό πεδίο). Οι επιστήμονές του είναι σε θέση να διεξάγουν βασική και εφαρμοσμένη έρευνα. Για παράδειγμα, το σύγχροτρον μπορεί να ανιχνεύσει κακόβουλο μικροεξοπλισμό σε συσκευές που δεν μπορούν να ανιχνευθούν από λογισμικό προστασίας από ιούς.

Κατά τη διάρκεια μιας δημόσιας συζήτησης με νέους επιστήμονες, ο ισχυρός άνδρας του Κρεμλίνου έθεσε ένα από τα πλέον φλέγοντα ερωτήματα της εποχής, ζητώντας μια ειλικρινή τοποθέτηση σχετικά με τις πραγματικές απειλές που εγκυμονεί η ραγδαία ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης για την ανθρωπότητα.

Ótαν ένας νεαρός καθηγητής με ειδίκευση στην AI τον διαβεβαίωσε ότι δεν έχει τίποτα να φοβάται από αυτή την τεχνολογία, ο Ρώσος πρόεδρος απάντησε χαμογελώντας: «Δεν έχω φοβηθεί ποτέ τίποτα στη ζωή μου»

Ο διάλογος

Πούτιν: Πείτε μου, ειλικρινά, ποιες απειλές μάς θέτει η τεχνητή νοημοσύνη;

Ερευνητής: Για να σας πω την αλήθεια, δεν έχετε τίποτα να φοβηθείτε.

Πούτιν: Και ποτέ δεν φοβήθηκα τίποτα.

Πρόσφατο δημοσίευμα των Financial Times ωστόσο ανέφερε ότι η δολοφονία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ στην Τεχεράνη φέρεται να αναστάτωσε τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν . Μετά τη δολοφονία, οι ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας απενεργοποίησαν τμήματα ενός συστήματος παρακολούθησης που προστάτευε τον Ρώσο πρόεδρο και τους στενότερους βοηθούς του για να το απομονώσουν από το διαδίκτυο, σύμφωνα με τους FT.

Οι ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες είχαν παραβιάσει επί χρόνια το δίκτυο καμερών κυκλοφορίας και ασφαλείας στην Τεχεράνη, συλλέγοντας δεδομένα και μοτίβα κίνησης της φρουράς του Ιρανού ηγέτη. Τα στοιχεία αυτά, σε συνδυασμό με την αμερικανική συμβολή της CIA, αξιοποιήθηκαν για τον εντοπισμό των στόχων στα πλήγματα της 28ης Φεβρουαρίου του 2026, την ημέρα που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ σκότωσαν τον Χαμενεΐ και ξεκίνησαν τον πόλεμό τους κατά του Ιράν.

Η δολοφονία έδειξε πώς η τεχνητή νοημοσύνη (AI) μπορεί να επεξεργάζεται εκατομμύρια ώρες βίντεο από χιλιάδες κάμερες «για να εξάγει μοτίβα και μυστικά σε βιομηχανική κλίμακα», έγραψαν οι Financial Times. Το διαδίκτυο φέρεται να αποτελεί πηγή ανησυχίας για τον Πούτιν εδώ και χρόνια. Από την ολοκληρωτική εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, το καθεστώς καταφεύγει τακτικά σε διακοπές του διαδικτύου για να ενισχύσει τον έλεγχό του επί του πληθυσμού.

«Με αφορμή πολιτικά γεγονότα, μεγάλους εορτασμούς, εκδηλώσεις όπως το Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης ή σε παραμεθόριες περιοχές με την Ουκρανία όπου υπάρχουν στρατιωτικές επιχειρήσεις, οι διακοπές λειτουργίας του διαδικτύου μπορούν να ενεργοποιηθούν χωρίς κανένα λόγο – για μία εβδομάδα, δύο εβδομάδες ή και περισσότερο», δήλωσε η Ξένια Ερμοσίνα, ανώτερη ερευνήτρια στο Κέντρο για το Διαδίκτυο και την Κοινωνία του CNRS.

Η Μόσχα παραμένει η πόλη με τους περισσότερους ελέγχους στη Ρωσία. Ο Υπουργός Επικοινωνιών έχει υποσχεθεί να εγκαταστήσει 5 εκατομμύρια κάμερες εξοπλισμένες με τεχνητή νοημοσύνη στη Ρωσία έως το 2030. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 1,2 εκατομμύρια κάμερες.

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