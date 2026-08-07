Μυστικές υπηρεσίες ΗΠΑ: Ο Πούτιν μπορεί να τεστάρει το ΝΑΤΟ με περιορισμένη εισβολή στην Ευρώπη

Snapshot Οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες εκτιμούν ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν μπορεί να δοκιμάσει το ΝΑΤΟ με περιορισμένη εισβολή στην Ευρώπη.

Υπάρχει έλλειψη κρίσιμων πυρομαχικών στον αμερικανικό στρατό λόγω αποστολών στην Ουκρανία και σύγκρουσης με το Ιράν.

Οι ελλείψεις αφορούν πυραύλους ακριβείας μακράς εμβέλειας, τακτικά πυραυλικά συστήματα και πύραυλους εδάφους-αέρος τύπου Stinger.

Η Λιθουανία φοβάται πιθανή μικρής κλίμακας επίθεση ή προβοκάτσια από τη Ρωσία με χρήση drones κατά των χωρών της Βαλτικής.

Οι λιθουανικές μυστικές υπηρεσίες είναι σε εγρήγορση και έχουν ενισχύσει τις κρίσιμες υποδομές, χωρίς όμως να υπάρχει άμεση απειλή προς το παρόν. Snapshot powered by AI

Την εκτίμηση ότι ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν θα μπορούσε να δοκιμάσει την αποφασιστικότητα του ΝΑΤΟ με μια περιορισμένη εισβολή στην Ευρώπη κάνουν οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες, σύμφωνα με δημοσίευμα της αμερικανικής εφημερίδας Wall Street Journal.

Η εφημερίδα επικαλείται νέες εκθέσεις των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ που εξετάζουν πιθανά σενάρια για μία ρωσική εισβολή, τα οποία αφορούν από μία κυβερνοεπίθεση έως μια χερσαία επίθεση μικρής κλίμακας. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Πούτιν ενδέχεται να προκαλέσει ένα κράτος - μέλος του ΝΑΤΟ ακόμη και αυτό το φθινόπωρο.

Οι εκτιμήσεις αυτές, όπως τις περιέγραψαν Αμερικανοί αξιωματούχοι, έρχονται εν μέσω έλλειψης ορισμένων κρίσιμων πυρομαχικών που θα χρειαζόταν ο αμερικανικός στρατός για να αντιμετωπίσει τη Ρωσία ή την Κίνα σε έναν ενδεχόμενο μελλοντικό πόλεμο.

Οι ΗΠΑ έχουν μειώσει δραστικά τα αποθέματά τους από αυτά τα όπλα λόγω των μεταφορών προς την Ουκρανία μετά την εισβολή της Ρωσίας, καθώς και λόγω της σύγκρουσης των ΗΠΑ με το Ιράν.

Στα αποθέματα που εντοπίζονται οι ελλείψεις περιλαμβάνονται πύραυλοι ακριβείας μακράς εμβέλειας (Precision Strike Missiles) και τακτικά πυραυλικά συστήματα του στρατού (Army Tactical Missile Systems), καθώς και πύραυλοι εδάφους-αέρος μικρής εμβέλειας τύπου Stinger, ανέφεραν άλλοι Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Την ίδια στιγμή η Λιθουανία φοβάται ότι ο Πούτιν ενδέχεται να σχεδιάζει μια μικρής κλίμακας επίθεση - προβοκάτσια κατά των χωρών της Βαλτικής, μετά από μια σειρά πρόσφατων εισβολών με drones κατά μήκος των ανατολικών συνόρων της Ευρώπης.

Ο υπουργός Άμυνας της Λιθουανίας, Ρομπέρτας Κάουνας δήλωσε χθες ότι η χώρα του πιστεύει ότι η Ρωσία εξετάζει το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει drones ουκρανικής κατασκευής για να σκηνοθετήσει προκλήσεις κατά της περιοχής.

«Οι λιθουανικές μυστικές υπηρεσίες βρίσκονται σε εγρήγορση, συλλέγουμε πληροφορίες και τις εξετάζουμε», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας στους δημοσιογράφους στο Βίλνιους, προσθέτοντας ότι οι κρίσιμες υποδομές έχουν ενισχυθεί για την προστασία από ενδεχόμενη επίθεση.

Επιπλέον ανέφερε ότι ο λιθουανικός στρατός και όλοι οι φορείς ασφαλείας παρακολουθούν την κατάσταση, αλλά διαβεβαίωσε ότι προς το παρόν δεν υπάρχει καμία συγκεκριμένη «άμεση απειλή».