Άδειοι δρόμοι, ανεξέλεγκτες ταχύτητες σε Αθήνα και επαρχία – Συνεχίζεται το «ράλι» ασυδοσίας οδηγών

Οι κάμερες της Τροχαίας καταγράφουν καθημερινά επικίνδυνους ελιγμούς, παραβιάσεις κόκκινου σηματοδότη και υπερβολικές ταχύτητες

Γιάννης Νικηφοράκης

Άδειοι δρόμοι, ανεξέλεγκτες ταχύτητες σε Αθήνα και επαρχία – Συνεχίζεται το «ράλι» ασυδοσίας οδηγών
ΕΛΛΑΔΑ
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Γειτονιές με όριο 30 χιλιομέτρων / ώρα, λεωφόροι και αυτοκινητόδρομοι έχουν έναν κοινό παρονομαστή: Οδηγούς που ξεπερνούν τα όρια. Οι κάμερες και οι έλεγχοι της Τροχαίας καταγράφουν καθημερινά παραβάσεις που αυξάνουν τον κίνδυνο για όλους.

Παρά την επικαιροποίηση – αυστηροποίηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και τη μείωση των ορίων σε κατοικημένες περιοχές, αρκετοί οδηγοί συνεχίζουν να κινούνται πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια, αδιαφορώντας για τις συνέπειες.

Στις γειτονιές, όπου το νέο όριο των 30 χιλιομέτρων / ώρα έχει στόχο την προστασία πεζών, παιδιών και ευάλωτων χρηστών του δρόμου, οι παραβάσεις παραμένουν συχνές. Παράλληλα, σε λεωφόρους και δρόμους ταχείας κυκλοφορίας, οι υψηλές ταχύτητες, οι επικίνδυνοι ελιγμοί και οι παραβιάσεις του ΚΟΚ συνεχίζουν να αποτελούν καθημερινό φαινόμενο.

Δύο μοτοσυκλέτες κάνουν παράνομη αναστροφή σε φανάρι στην οδό Πειραιώς. Λίγο πιο κάτω, ένας άλλος οδηγός μηχανής περνάει κόκκινο φανάρι και κάνει ταυτόχρονα παράνομη αναστροφή στον δρόμο, αψηφώντας την κίνηση από το αντίθετο ρεύμα, όπως καταγράφεται σε βίντεο του MEGA.

Η απερισκεψία δεν περιορίζεται στα δίκυκλα. Οδηγός αυτοκινήτου ακινητοποιεί στη μέση της Πατησίων το όχημα, κάνει όπισθεν σε στενό και προσπαθεί να περάσει στο αντίθετο ρεύμα, την ώρα μάλιστα που έχει ανάψει πράσινο φανάρι για τα υπόλοιπα οχήματα, κλείνοντας τον δρόμο.

Ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας επιχειρεί να αλλάξει τη λογική των ποινών, θέτοντας στο επίκεντρο όχι μόνο την παράβαση, αλλά και την επαναλαμβανόμενη επικίνδυνη συμπεριφορά. Για τις σοβαρές παραβάσεις προβλέπεται αυστηρότερο πλαίσιο, με κλιμάκωση των κυρώσεων σε περίπτωση υποτροπής.

Οι ποινές για όσους υπερβαίνουν τα όρια ταχύτητας, διαμορφώνονται ως εξής: Πρόστιμα που φτάνουν έως και τα 8.000 ευρώ και αφαίρεση του διπλώματος έως 4 χρόνια για τους υπότροπους.

Το ύψος του προστίμου και η διάρκεια αφαίρεσης της άδειας οδήγησης καθορίζονται από τα χιλιόμετρα που υπερβαίνει ο οδηγός το επιτρεπόμενο όριο:

  • Για υπέρβαση έως 20 χιλιόμετρα / ώρα, επιβάλλεται πρόστιμο 150 ευρώ και αφαίρεση του διπλώματος για 20 ημέρες.
  • Για υπέρβαση άνω των 30 χιλιομέτρων / ώρα, προβλέπεται πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση της άδειας για έναν μήνα.
  • Για υπέρβαση άνω των 50 χιλιομέτρων / ώρα, το πρόστιμο ανέρχεται στα 700 ευρώ και το δίπλωμα αφαιρείται για δύο μήνες.
  • Για οδήγηση με ταχύτητα μεγαλύτερη των 200 χιλιομέτρων / ώρα, επιβάλλεται πρόστιμο 2.000 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 1 έτος.

Οι παραβάσεις εντοπίζονται μέσω των κινητών ραντάρ της Τροχαίας, αλλά και από κάμερες του οδικού δικτύου. Η ενημέρωση αποστέλλεται ηλεκτρονικά τόσο στο κινητό τηλέφωνο του παραβάτη όσο και στην προσωπική του θυρίδα στο gov.gr.

Η υποβολή ένστασης πραγματοποιείται πλέον ψηφιακά, με στόχο να περιοριστούν περιστατικά παρεμβάσεων ή διαγραφής τροχονομικών κλήσεων.

Ως υποτροπή θεωρείται η επανάληψη της ίδιας παράβασης μέσα σε διάστημα 5 ετών. Αν ένας οδηγός εντοπιστεί ξανά να παραβιάζει το ίδιο όριο, βρίσκεται αντιμέτωπος με πολύ βαρύτερες κυρώσεις.

  • Στη δεύτερη παράβαση με υπέρβαση άνω των 50 χιλιομέτρων / ώρα, επιβάλλεται πρόστιμο 1.000 ευρώ και αφαίρεση του διπλώματος για έξι μήνες.
  • Στην τρίτη αντίστοιχη παράβαση, το πρόστιμο αυξάνεται στα 2.000 ευρώ, ενώ, η άδεια οδήγησης αφαιρείται για 1 έτος.
  • Στη δεύτερη περίπτωση οδήγησης με ταχύτητα άνω των 200 χιλιομέτρων / ώρα, το πρόστιμο φτάνει τις 4.000 ευρώ.
  • Στην τρίτη παράβαση με ταχύτητα άνω των 200 χιλιομέτρων / ώρα, προβλέπεται πρόστιμο 8.000 ευρώ και αφαίρεση του διπλώματος για 4 χρόνια.

Κατά συνέπεια, ένας οδηγός που θα εντοπιστεί για τρίτη φορά μέσα σε μία πενταετία να κινείται με ταχύτητα μεγαλύτερη των 200 χιλιομέτρων / ώρα, μπορεί να κληθεί να πληρώσει πρόστιμο υψηλότερο ακόμη και από την αξία του αυτοκινήτου ή της μοτοσυκλέτας του.

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