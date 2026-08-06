Κρήτη: Μοτοσυκλέτα προσπερνά αυτοκίνητο με ταχύτητα 200 χλμ την ώρα και εξαφανίζεται – Βίντεο

Snapshot Στην Κρήτη καταγράφηκε μοτοσυκλέτα να προσπερνά αυτοκίνητο με ταχύτητα περίπου 200 χλμ/ώρα.

Ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας προβλέπει πρόστιμα έως 8.000 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος έως 4 χρόνια για υπερβολική ταχύτητα.

Η αφαίρεση άδειας και τα πρόστιμα αυξάνονται σημαντικά σε περίπτωση υποτροπής μέσα σε 5 χρόνια.

Οι παραβάσεις εντοπίζονται με κινητά ραντάρ και κάμερες, με ψηφιακή ενημέρωση και δυνατότητα ηλεκτρονικής ένστασης.

Οδηγοί που ξεπερνούν τα 200 χλμ/ώρα για τρίτη φορά σε 5 χρόνια αντιμετωπίζουν πρόστιμα μεγαλύτερα από την αξία οχήματός τους και αφαίρεση διπλώματος 4 ετών. Snapshot powered by AI

Το καλοκαίρι, οι δρόμοι γεμίζουν με ταξιδιώτες, όμως, σε πάρα πολλές περιπτώσεις μετατρέπονται και σε πεδίο επικίνδυνων συμπεριφορών. Τα περιστατικά ακραίας ταχύτητας ολοένα και πληθαίνουν, ιδιαίτερα στην επαρχία, όπου η αυξημένη κίνηση της περιόδου των διακοπών συνδυάζεται με παραβάσεις που μπορούν να έχουν τραγικές συνέπειες.

Η άσφαλτος δεν συγχωρεί τα λάθη και οι εικόνες που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα στους ελληνικούς δρόμους προκαλούν ανησυχία.

Στην Κρήτη, άλλο ένα περιστατικό επικίνδυνης οδήγησης ήρθε να αναδείξει τους κινδύνους της υπερβολικής ταχύτητας, με μία μοτοσυκλέτα να καταγράφεται να προσπερνά όχημα με ιλιγγιώδη ταχύτητα και να χάνεται μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου που κατέγραψε τη σκηνή, εμφανώς σοκαρισμένος από την ταχύτητα της μοτοσυκλέτας, έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσης: «Πω πω πω, πύραυλος πέρασε… Το λιγότερο 200 χιλιόμετρα / ώρα τα είχε μέσα. Θεέ μου φύλαγέ τον… Άνοιξέ του τους δρόμους μπροστά του».

Υπερβολή στο γκάζι; Μέχρι 8.000 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος

Ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας προβλέπει αυστηρότερες ποινές για όσους υπερβαίνουν τα όρια ταχύτητας, με πρόστιμα που φτάνουν έως και τα 8.000 ευρώ και αφαίρεση του διπλώματος έως 4 χρόνια για τους υπότροπους.

Το ύψος του προστίμου και η διάρκεια αφαίρεσης της άδειας οδήγησης καθορίζονται από τα χιλιόμετρα που υπερβαίνει ο οδηγός το επιτρεπόμενο όριο:

Για υπέρβαση έως 20 χιλιόμετρα / ώρα, επιβάλλεται πρόστιμο 150 ευρώ και αφαίρεση του διπλώματος για 20 ημέρες.

Για υπέρβαση άνω των 30 χιλιομέτρων / ώρα, προβλέπεται πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση της άδειας για έναν μήνα.

Για υπέρβαση άνω των 50 χιλιομέτρων / ώρα, το πρόστιμο ανέρχεται στα 700 ευρώ και το δίπλωμα αφαιρείται για δύο μήνες.

Για οδήγηση με ταχύτητα μεγαλύτερη των 200 χιλιομέτρων / ώρα, επιβάλλεται πρόστιμο 2.000 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 1 έτος.

Οι παραβάσεις εντοπίζονται μέσω των κινητών ραντάρ της Τροχαίας, αλλά και από κάμερες του οδικού δικτύου. Η ενημέρωση αποστέλλεται ηλεκτρονικά τόσο στο κινητό τηλέφωνο του παραβάτη όσο και στην προσωπική του θυρίδα στο gov.gr.

Η υποβολή ένστασης πραγματοποιείται πλέον ψηφιακά, με στόχο να περιοριστούν περιστατικά παρεμβάσεων ή διαγραφής τροχονομικών κλήσεων.

Ως υποτροπή θεωρείται η επανάληψη της ίδιας παράβασης μέσα σε διάστημα 5 ετών. Αν ένας οδηγός εντοπιστεί ξανά να παραβιάζει το ίδιο όριο, βρίσκεται αντιμέτωπος με πολύ βαρύτερες κυρώσεις.

Στη δεύτερη παράβαση με υπέρβαση άνω των 50 χιλιομέτρων / ώρα , επιβάλλεται πρόστιμο 1.000 ευρώ και αφαίρεση του διπλώματος για έξι μήνες.

με υπέρβαση των , επιβάλλεται πρόστιμο 1.000 ευρώ και αφαίρεση του διπλώματος για έξι μήνες. Στην τρίτη αντίστοιχη παράβαση , το πρόστιμο αυξάνεται στα 2.000 ευρώ, ενώ, η άδεια οδήγησης αφαιρείται για 1 έτος.

, το πρόστιμο αυξάνεται στα 2.000 ευρώ, ενώ, η άδεια οδήγησης αφαιρείται για 1 έτος. Στη δεύτερη περίπτωση οδήγησης με ταχύτητα άνω των 200 χιλιομέτρων / ώρα , το πρόστιμο φτάνει τις 4.000 ευρώ.

με ταχύτητα των , το πρόστιμο φτάνει τις 4.000 ευρώ. Στην τρίτη παράβαση με ταχύτητα άνω των 200 χιλιομέτρων / ώρα, προβλέπεται πρόστιμο 8.000 ευρώ και αφαίρεση του διπλώματος για 4 χρόνια.

Κατά συνέπεια, ένας οδηγός που θα εντοπιστεί για τρίτη φορά μέσα σε μία πενταετία να κινείται με ταχύτητα μεγαλύτερη των 200 χιλιομέτρων / ώρα, μπορεί να κληθεί να πληρώσει πρόστιμο υψηλότερο ακόμη και από την αξία του αυτοκινήτου ή της μοτοσυκλέτας του.

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