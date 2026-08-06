Προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτών: Υποβλήθηκαν 1.102 αιτήσεις για 315 θέσεις

Έληξε χθες, Τετάρτη 5 Αυγούστου 2026, στις 14:00, η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο της Προκήρυξης 6Κ/2026 του ΑΣΕΠ, που αφορά σε 315 θέσεις μόνιμου προσωπικού σε δημόσιες υπηρεσίες και νομικά πρόσωπα του δημοσίου.

Πρόκειται για θέσεις γιατρών, νοσηλευτών, βιοχημικών και μαιών σε προνοιακές δομές και φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μεταξύ άλλων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΑΣΕΠ, υποβλήθηκαν 1.102 αιτήσεις, 248 Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και 854 Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

Το 11,9% των αιτήσεων υπέβαλαν υποψήφιοι από 30 ετών και κάτω. Το 39,1% των αιτήσεων αφορά τις ηλικίες 31-40 ετών, το 38,2% τις ηλικίες 41-50 ετών. Οι υποψήφιοι από 51 ετών και πάνω υπέβαλαν το 10,8% των αιτήσεων.

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