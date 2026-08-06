«Καμπανάκι» Κολυδά για ενισχυμένα μελτέμια: Ριπές έως και 25 km/h ισχυρότερες - Το κρίσιμο 24ωρο

Snapshot Το μελτέμι στο Αιγαίο θα ενισχυθεί σημαντικά από την Κυριακή, με ριπές ανέμων έως 10–25 km/h ισχυρότερες, ιδιαίτερα στα στενά και κοντά σε ορεινούς όγκους.

Οι πιο δύσκολες συνθήκες ναυσιπλοΐας θα παρουσιαστούν στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο λόγω αύξησης του κυματισμού.

Ο καιρός θα παραμείνει θερμός και ξηρός με υψηλές θερμοκρασίες έως 37-39 βαθμούς στα ηπειρωτικά και ενισχυμένους βόρειους ανέμους στο Αιγαίο που φτάνουν τα 6-8 μποφόρ.

Η επίμονη ξηρασία και οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι αυξάνουν τον κίνδυνο εκδήλωσης και γρήγορης εξάπλωσης πυρκαγιών σε περιοχές όπως η Αττική, η Εύβοια και οι Κυκλάδες.

Τα προγνωστικά μοντέλα ECMWF και GFS δείχνουν σταθερό θερμό και ξηρό καιρό χωρίς οργανωμένη κακοκαιρία ή σημαντικές βροχές τις επόμενες ημέρες. Snapshot powered by AI

Ενισχύεται το αυγουστιάτικο μελτέμι από την Κυριακή, σύμφωνα με την πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά.

Όπως επισημαίνει ο μετεωρολόγος στην ανάρτησή του, δεν φαίνεται κάποιο ακραίο επεισόδιο, αλλά ένα τυπικό, επίμονο αυγουστιάτικο μελτέμι, αρχικά μέτριας έντασης που από την Κυριακή αναμένεται να ενισχυθεί σημαντικά.

Οι πιο απαιτητικές συνθήκες για τη ναυσιπλοΐα εντοπίζονται στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο, όπου ο κυματισμός θα αυξάνεται σημαντικά.

Ο Θοδωρής Κολυδάς έκρουσε το «καμπανάκι» για στιγμιαίες ριπές που μπορούν να είναι κατά περίπου 10–25 km/h ισχυρότερες, ιδιαίτερα στα στενά, στις υπήνεμες πλευρές των νησιών και κοντά σε ορεινούς όγκους.

Καλοκαίρι χωρίς «ανάσα»: Τι δείχνουν τα μοντέλα ECMWF και GFS για τον καιρό του Δεκαπενταύγουστου

Σε καλοκαιρινούς ρυθμούς θα παραμείνει ο καιρός στην Ελλάδα τις επόμενες ημέρες και τον Δεκαπενταύγουστο με κύρια χαρακτηριστικά τις υψηλές θερμοκρασίες, την απουσία αξιόλογων βροχοπτώσεων και την επιμονή των ισχυρών βορείων ανέμων στο Αιγαίο, στοιχείο που διατηρεί σε υψηλά επίπεδα τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών.

Η γενική τάση των προγνωστικών μοντέλων συγκλίνει στη διατήρηση ενός σταθερού αντικυκλωνικού πεδίου πάνω από την ανατολική Μεσόγειο, χωρίς ενδείξεις οργανωμένης κακοκαιρίας σε πανελλαδική κλίμακα. Αυτό μεταφράζεται σε ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές, με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις τις θερμές ώρες της ημέρας στα ορεινά της βόρειας και κεντρικής Ελλάδας.

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένεται να καταγράφονται στα ηπειρωτικά, όπου ο υδράργυρος θα κινείται κατά τόπους κοντά στους 37 με 39 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα νησιά η θαλάσσια αύρα θα συγκρατεί τις μέγιστες τιμές σε χαμηλότερα επίπεδα.

Παράλληλα, οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα παραμείνουν ενισχυμένοι, φτάνοντας κατά διαστήματα τα 6 έως 7 και τοπικά τα 8 μποφόρ. Οι συνθήκες αυτές, σε συνδυασμό με την παρατεταμένη ξηρασία και τις υψηλές θερμοκρασίες, αυξάνουν σημαντικά την επικινδυνότητα για πυρκαγιές, ιδιαίτερα στην ανατολική Στερεά, την Αττική, την Εύβοια, τις Κυκλάδες και περιοχές της Πελοποννήσου.

Η εικόνα από τα προγνωστικά μοντέλα

Οι τελευταίες διαθέσιμες τάσεις των αριθμητικών μοντέλων ECMWF και GFS παραμένουν σε γενικές γραμμές ευθυγραμμισμένες ως προς τη διατήρηση του θερμού και ξηρού καιρικού μοτίβου, χωρίς να διαφαίνεται κάποια οργανωμένη μεταβολή που θα μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντική πτώση της θερμοκρασίας ή εκτεταμένες βροχοπτώσεις.

Ωστόσο, όπως συμβαίνει πάντα στις προγνώσεις μέσης εμβέλειας, οι λεπτομέρειες για τις θερμοκρασίες και την ένταση των ανέμων ενδέχεται να διαφοροποιηθούν στις επόμενες ανανεώσεις των μοντέλων.

Οι μετεωρολόγοι επισημαίνουν ότι η επιμονή των βορείων ανέμων αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα που απαιτεί αυξημένη προσοχή τις επόμενες ημέρες, καθώς ευνοεί την ταχεία εξάπλωση οποιασδήποτε πυρκαγιάς εκδηλωθεί.

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