Σαμοθράκη: Διάσωση-θρίλερ 15χρονης από δύσβατο σημείο στη Γριά Βάθρα

Snapshot Οι πυροσβέστες διέσωσαν μια 15χρονη τραυματισμένη στο κεφάλι από δύσβατο σημείο στη θέση Γριά Βάθρα Σαμοθράκης.

Η 15χρονη εντοπίστηκε μετά από κλήση στο 112 και άμεσο γεωεντοπισμό από το Πυροσβεστικό Σώμα.

Οκτώ πυροσβέστες συμμετείχαν στη επιχείρηση διάσωσης που ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της 6ης Αυγούστου 2026.

Η τραυματισμένη τοποθετήθηκε σε φορείο και μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο όπου παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Snapshot powered by AI

Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση μεταφοράς τραυματισμένης 15χρονης ημεδαπής από δύσβατο σημείο στην θέση Γριά Βάθρα Σαμοθράκης.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, το πρωί της Πεμπτης 06 Αυγούστου 2026, ενημερώθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος για το περιστατικό.

Μετά την κλήση της στο 112 και τον άμεσο γεωεντοπισμο της, κινητοποιήθηκαν 8 πυροσβεστες από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Σαμοθράκης.

Οι πυροσβέστες εντόπισαν την 15χρονη τραυματισμένη στο κεφάλι, την τοποθέτησαν σε φορείο και την μετέφεραν σε ασφαλές σημείο, όπου και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (6/8).

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