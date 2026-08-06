Παιδικοί Σταθμοί ΕΣΠΑ: Τη Δευτέρα 10 Αυγούστου αναρτώνται οι προσωρινοί πίνακες για τα voucher

Από τις 11 έως τις 13 Αυγούστου μπορούν οι γονείς να υποβάλλουν τις εντάσεις τους

Ελένη Ευστρατίου

Παιδικοί Σταθμοί ΕΣΠΑ: Τη Δευτέρα 10 Αυγούστου αναρτώνται οι προσωρινοί πίνακες για τα voucher
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  • Τη Δευτέρα 10 Αυγούστου θαρτηθούν οι προσωρινοί πίνακες αποτελεσμάτων για τα voucher παιδικών σταθμών ΕΣΠΑ 2026-2027.
  • Οι γονείς μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις από τις 11 έως τις 13 Αυγούστου, εφόσον διαπιστώσουν λάθη ή παραλείψεις στην αίτησή τους.
  • Οι ενστάσεις αφορούν κυρίως τον έλεγχο των οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων καθώς και των υποβληθέντων δικαιολογητικών.
  • Τα οριστικά αποτελέσματα θα δημοσιευθούν στις 17 Αυγούστου 2026, οπότε οι δικαιούχοι θα μπορούν να επιλέξουν τη δομή εγγραφής του παιδιού τους.
  • Το πρόγραμμα καλύπτει βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, καθώς και ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑμεΑ, με συνολικό προϋπολογισμό 393,56 εκατ. ευρώ για την περίοδο Σεπτέμβριος 2026 - Ιούλιος 2027.
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Τη Δευτέρα 10 Αυγούστου αναμένεται να δημοσιοποιηθούν οι προσωρινοί πίνακες αποτελεσμάτων για τα voucher παιδικών σταθμών ΕΣΠΑ, 2026-2027.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων ολοκληρώθηκε εχθές, Τετάρτη 5 Αυγούστου και πλέον ακολουθεί ο έλεγχος των δικαιολογητικών από την ΕΕΤΑΑ. Μετά την ανάρτηση των προσωρινών αποτελεσμάτων, οι γονείς θα πρέπει να ελέγξουν αν η αίτησή τους έχει εγκριθεί ή αν χρειάζονται επιπλέον στοιχεία.

Τι πρέπει να προσέξουν οι κηδεμόνες

Όσοι κηδεμόνες υπέβαλλαν τις αιτήσεις θα πρέπει να προσέξουν αν όλα τα δικαιολογητικά που έχουν υποβάλλει, συμπληρώθηκαν σωστά και έχουν υπολογιστεί. Συγκεκριμένα, στοιχεία όπως το δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα, η ανεργία, η αναπηρία, η πολυτεκνία και ο αριθμός των εξαρτώμενων μελών, πρέπει να ελεγχθούν για τυχόν παραλείψεις.

Επιπλέον, θα πρέπει να ελεγχθεί εάν έχουν ληφθεί υπόψη όλα τα έγγραφα που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά. Στη συνέχεια ακολουθεί μία περίοδος υποβολής ενστάσεων για όσους γονείς και κηδεμόνες έχουν εντοπίσει παραλείψεις.

Πότε γίνονται οι ενστάσεις

Πολύ προσοχή πρέπει να δοθεί στους γονείς για την προθεσμία υποβολής ενστάσεων, καθώς έχει προγραμματιστεί για τρεις μόνο μέρες, από τις 11 έως τις 13 Αυγούστου.

Κατά το διάστημα αυτό όσοι θεωρούν ότι η αίτησή τους δεν αξιολογήθηκε σωστά καθώς δεν προσμετρήθηκαν όλα τα οικονομικά και κοινωνικά τους κριτήρια, μπορούν να υποβάλλουν ένσταση επαναξιολόγησης, επισημαίνοντας τα λάθη.

Η ΕΕΤΑΑ σημειώνει ότι δυνατότητα ένστασης έχουν οι αιτούντες ακόμη και στην περίπτωση κατά την οποία η αίτησή τους δεν είχε οριστικοποιηθεί.

Πότε θα ανακοινωθούν τα οριστικά αποτελέσματα

Μετά την εξέταση των ενστάσεων, οι τελικοί πίνακες δικαιούχων αναμένεται να αναρτηθούν στις 17 Αυγούστου 2026. Από εκείνη την ημερομηνία οι γονείς θα γνωρίζουν εάν εξασφάλισαν voucher και θα μπορούν να προχωρήσουν στην επιλογή της δομής στην οποία θα εγγράψουν το παιδί τους.

Η δράση αφορά βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, καθώς και ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑμεΑ.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της περιόδου 2026-2027 ανέρχεται σε 393,56 εκατ. ευρώ, ενώ η διάρκεια του προγράμματος καλύπτει το διάστημα από την 1η Σεπτεμβρίου 2026 έως τις 31 Ιουλίου 2027.

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