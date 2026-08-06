ΠΑΣΟΚ: Νέα απάντηση στον Άδωνι για τα «Σπιτάκια Ανακύκλωσης» – «Ποιος θα πληρώσει τα €40 εκατ;»

Νέα απάντηση στις δηλώσεις και την ανάρτηση του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, για την υπόθεση των «Σπιτιών Ανακύκλωσης» εξέδωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, κατηγορώντας τον για αντιφάσεις και ζητώντας απαντήσεις σχετικά με τις δημοσιονομικές διορθώσεις που έχουν επιβληθεί.

Ο κ. Τσουκαλάς υποστηρίζει ότι ο υπουργός Υγείας άλλαξε στάση απέναντι στα πορίσματα της ΕΔΕΛ, σημειώνοντας πως, ενώ αρχικά τα αμφισβητούσε, πλέον αναγνωρίζει ότι οι σχετικές διοικητικές πράξεις ισχύουν κανονικά.

«Χθες κατηγορούσε την ΕΔΕΛ λέγοντας πως τα πορίσματά της είναι για τα σκουπίδια. Σήμερα, μετά τα στοιχεία που προσκομίσαμε, αναφέρει ότι ουδέποτε αμφισβήτησε την ΕΔΕΛ και ότι οι δημοσιονομικές διορθώσεις και οι αποφάσεις ανάκτησης εκδόθηκαν και ισχύουν», αναφέρει χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι ο κ. Γεωργιάδης ουσιαστικά αναιρεί όσα είχε δηλώσει την προηγούμενη ημέρα.

Αναφερόμενος στην επίκληση της απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου από τον υπουργό Υγείας, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ επισημαίνει ότι το ανώτατο δημοσιονομικό δικαστήριο ασκεί έλεγχο νομιμότητας και όχι σκοπιμότητας των δημόσιων συμβάσεων.

Όπως σημειώνει, το Ελεγκτικό Συνέδριο εξετάζει εάν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες νομικές διαδικασίες και η ορθή χρηματοοικονομική διαχείριση, χωρίς να αποφαίνεται για το εάν μια σύμβαση είναι οικονομικά συμφέρουσα ή υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, καθώς αυτό αποτελεί ευθύνη της διοίκησης.

Παράλληλα, ο κ. Τσουκαλάς θέτει εκ νέου το ζήτημα των δημοσιονομικών διορθώσεων, διερωτώμενος γιατί αυτές εκδόθηκαν, εφόσον –όπως υποστηρίζει ο υπουργός– δεν υπήρχε πρόβλημα στην υπόθεση.

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ ζητά επίσης να διευκρινιστεί ποιος θα επωμιστεί το κόστος των περίπου 40 εκατ. ευρώ που προκύπτει από τις σχετικές πράξεις, θέτοντας το ερώτημα αν τελικά ο λογαριασμός θα μετακυλιστεί στους δήμους και τους πολίτες.

Παράλληλα, καλεί την κυβέρνηση να αναλάβει την πολιτική ευθύνη για την εξέλιξη αυτή και ζητά απαντήσεις από τα αρμόδια υπουργεία.

Κλείνοντας την ανακοίνωσή του, ο κ. Τσουκαλάς αναφέρει ότι «ούτε οι εταιρείες χρειάζονται προστάτες ούτε η Δικαιοσύνη χρειάζεται επισπεύδοντες από τον χώρο της πολιτικής», καλώντας τον κ. Γεωργιάδη να αφήσει, όπως σημειώνει, την Εισαγγελία να ολοκληρώσει απρόσκοπτα το έργο της.

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

Ποιοι θα επωμιστούν το κόστος των 40 εκατομμυρίων, που προκύπτει από τις πράξεις που σήμερα δηλώνετε ότι τελικά ισχύουν κανονικά; Μήπως οι δήμοι και οι πολίτες;

Ο κ. Γεωργιάδης χθες κατηγορούσε την Ε.Δ.ΕΛ. λέγοντας πως τα πορίσματα της είναι για τα σκουπίδια. Σήμερα μετά τα στοιχεία που προσκομίσαμε, έκανε νέα κυβίστηση και αναφέρει: «Ουδέποτε αμφισβήτησα την Ε.Δ.ΕΛ., οι δημοσιονομικές διορθώσεις και οι αποφάσεις ανάκτησης είναι συγκεκριμένες διοικητικές πράξεις, που εκδόθηκαν και ισχύουν».

Με λίγα λόγια, μας λέει πως όσα δήλωσε χθες δεν ισχύουν και ήταν αερολογίες και σοφιστείες.

Στην προσπάθεια του να υπερασπιστεί την άποψη πως δεν υπάρχει σκάνδαλο, αναφέρεται στις αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Πρώτον, όπως όλοι γνωρίζουν το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν διενεργεί έλεγχο σκοπιμότητας. Η δικαιοδοσία του ανώτατου αυτού δικαστηρίου περιορίζεται αυστηρά στον έλεγχο νομιμότητας (τυπικής και ουσιαστικής) και στη χρηματοοικονομική διαχείριση των δημοσίων δαπανών, των ΟΤΑ και των κρατικών φορέων. Αυτό σημαίνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο εξετάζει αν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες νομικές διαδικασίες, αλλά δεν κρίνει αν μια απόφαση ή σύμβαση είναι οικονομικά συμφέρουσα, σκόπιμη ή ωφέλιμη για το δημόσιο συμφέρον. Η επιλογή αυτή ανήκει αποκλειστικά στη διακριτική ευχέρεια και την πολιτική ευθύνη της διοίκησης.

Δεύτερον, αν δεν υπήρξε κάποιο ζήτημα, γιατί εκδόθηκαν οι δημοσιονομικές διορθώσεις και οι αποφάσεις ανάκτησης;

Κύριε Γεωργιάδη, απαντήστε σε κάτι τελευταίο, αφού έχετε άποψη για το θέμα:

Ποιοι θα επωμιστούν το κόστος των 40 εκατομμυρίων που προκύπτει από τις πράξεις που σήμερα δηλώνετε ότι τελικά ισχύουν κανονικά; Μήπως οι δήμοι και οι πολίτες;

Ποιος θα αναλάβει την πολιτική ευθύνη για αυτή την εξέλιξη;

Είχατε κοστολογήσει τα 40 εκατομμύρια για τα οποία στέλνετε τον λογαριασμό σε δήμους και πολίτες;

Κύριε Γεωργιάδη, ούτε οι εταιρείες χρειάζονται προστάτες ούτε η δικαιοσύνη χρειάζεται επισπεύδοντες από τον χώρο της πολιτικής. Αφήστε την Εισαγγελία να κάνει τη δουλειά της.

Αναμένουμε απαντήσεις από τα αρμόδια Υπουργεία.

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