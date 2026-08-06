Ζάκυνθος: Θρήνος για 57χρονο τουρίστα ο οποίος πνίγηκε ενώ κολυμπούσε στις Πισίνες Κερίου

Snapshot Ένας 57χρονος Βρετανός τουρίτας πνίγηκε ενώ κολυμπούσε στις «Πισίνες» Κερίου της Ζακύνθου.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε με ιδιωτικό ταχύπλοο σκάφος στην περιοχή «Λίμνη» Κερίου και στη συνέχεια στο νοσοκομείο Ζακύνθου.

Στο νοσοκομείο διαπιστώθηκε ο θάνατός του και αναμένεται να γίνει νεκροψία-νεκροτομή για τη διευκρίνιση των αιτιών πνιγμού.

Το Λιμεναρχείο Ζακύνθου διενεργεί προανάκριση για το περιστατικό. Snapshot powered by AI

Μοιραίο ήταν το κολύμπι στις «Πισίνες» Κερίου της Ζακύνθου για έναν Βρετανό τουρίστα, σύμφωνα με την ertnews.

Ο 57χρονος άνδρας πραγματοποιούσε ημερήσια εκδρομή στη Ζάκυνθο με ημερόπλοιο σήμερα Πέμπτη 6/8, το οποίο είχε σταματήσει σε εκείνη την περιοχή για να κάνουν οι επισκέπτες το μπάνιο τους στη θάλασσα.

Ο άνδρας πνίγηκε ενώ κολυμπούσε στα βαθιά νερά. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ertnews, μεταφέρθηκε με ιδιωτικό ταχύπλοο σκάφος στην περιοχή «Λίμνη» Κερίου, όπου και παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ζακύνθου.

Δυστυχώς στο νοσοκομείο διαπιστώθηκε ο θάνατός του, ενώ αναμένεται να γίνει και νεκροψία-νεκροτομή προκειμένου να εξακριβωθούν οι λόγοι που οδήγησαν στον πνιγμό του άτυχου τουρίστα.

Το Λιμεναρχείο Ζακύνθου πραγματοποιεί προανάκριση για το περιστατικό.

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