18η συνεχόμενη χρονιά για τον ΟΤΕ στη διεθνή σειρά δεικτών FTSE4Good

Η παραμονή στον δείκτη FTSE4Good Emerging και το 2026 επιβεβαιώνει τη συνεχή ενσωμάτωση της βιώσιμης ανάπτυξης στην επιχειρηματική στρατηγική του Ομίλου

Newsroom

18η συνεχόμενη χρονιά για τον ΟΤΕ στη διεθνή σειρά δεικτών FTSE4Good
ANNOUNCEMENTS
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Για 18η συνεχή χρονιά, ο ΟΤΕ συμπεριλαμβάνεται στη διεθνή σειρά δεικτών FTSE4Good, μία από τις σημαντικότερες διεθνείς αξιολογήσεις για τις επιδόσεις των επιχειρήσεων σε θέματα Περιβάλλοντος, Κοινωνίας και Διακυβέρνησης (ESG). Η παραμονή του ΟΤΕ στον δείκτη FTSE4Good Emerging, μετά την ετήσια αξιολόγηση από τη FTSE Russell τον Ιούνιο 2026, επιβεβαιώνει τη συνεχή ενσωμάτωση της βιώσιμης ανάπτυξης στην επιχειρηματική στρατηγική και τη λειτουργία του Ομίλου.

Σε μια περίοδο όπου τα ζητήματα ESG αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη βαρύτητα οι επενδυτές και οι αγορές αποδίδουν ολοένα μεγαλύτερη σημασία στις επιδόσεις ESG, η διατήρηση της θέσης του ΟΤΕ στον δείκτη επιβεβαιώνει την προσέγγιση του Ομίλου για υπεύθυνη επιχειρηματική λειτουργία, με στόχο τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Ο δείκτης FTSE4Good Emerging, βάσει της πρόσφατης αξιολόγησης, περιλαμβάνει περισσότερες από1.000 εισηγμένες εταιρείες παγκοσμίως, που πληρούν διεθνώς αναγνωρισμένα κριτήρια ESG. Η αξιολόγηση καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, όπως η εταιρική διακυβέρνηση, η υγεία και ασφάλεια, η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και η καταπολέμηση της διαφθοράς. Οι δείκτες FTSE4Goodχρησιμοποιούνται διεθνώς από επενδυτές και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς για τη δημιουργία και την αξιολόγηση υπεύθυνων επενδυτικών κεφαλαίων και άλλων επενδυτικών προϊόντων.

Η φετινή διάκριση έρχεται να προστεθεί σε μία ακόμη χρονιά ουσιαστικής προόδου για τον Όμιλο ΟΤΕ στον τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης. Το 2025 πέτυχε ουδετερότητα ως προς τις εκπομπές άνθρακα στις λειτουργίες του (Scope 1 & 2), 25,5 τόνοι ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών συλλέχθηκαν μέσω του προγράμματος ανακύκλωσης του Ομίλου, ενώ 1,1 εκατομμύρια άνθρωποι επωφελήθηκαν από δράσεις που προωθούν τις ψηφιακές δεξιότητες και την ισότιμη πρόσβαση στην τεχνολογία. Παράλληλα, συνεχίζει να συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου του Ομίλου Telekom για μηδενικές καθαρές εκπομπές σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας έως το 2040.

Η παρουσία του ΟΤΕ στη σειρά δεικτών FTSE4Good συμπληρώνεται από τη συμμετοχή του και σε άλλες διεθνώς αναγνωρισμένες αξιολογήσεις και δείκτες ESG, όπως οι ISS ESG Corporate Rating (Prime), MSCI ESG Ratings και CDP Climate Change.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:52ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μαραντόνα: «Δεν ήθελε ούτε να φάει, ούτε να πλυθεί» – Συγκλονίζει νέα κατάθεση στη δίκη

16:47ΚΟΣΜΟΣ

Τρομο-τουρισμός: Ένοπλη ομάδα κουκουλοφόρων απειλεί τουρίστες στην Κορσική - «Μείνετε σπίτι, μην θεωρείτε τον εαυτό σας ασφαλή»

16:45ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΥΠΠΟ: Επιχορηγήσεις 1.106.000 ευρώ για την ενίσχυση των Πολυθεματικών Φεστιβάλ σε όλη την Ελλάδα

16:38ΕΛΛΑΔΑ

Θέρμη: Φωτιά σε δασική έκταση στο Μονοπήγαδο Θεσσαλονίκης – Σηκώθηκαν 6 εναέρια μέσα

16:34ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κυκλοφορούσε ανενόχλητος σε προαύλιο σχολείου με 106 συσκευασίες κάνναβης – Συνελήφθη έπειτα από καταδίωξη

16:34ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η δημοσιογράφος Χριστίνα Πιτουρά

16:33ΚΑΙΡΟΣ

«Κλειδώνει» ο καιρός του 15Αύγουστου - Τι φέρνει ο αντικυκλώνας - Αναλυτικοί χάρτες

16:32ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στο Στεφάνι Κορινθίας: Επιχειρούν 7 εναέρια μέσα, SMS ετοιμότητας από το 112

16:20ΚΟΣΜΟΣ

Ηρωική διάσωση: Ιδιοκτήτης καφέ βούτηξε με τα ρούχα στη θάλασσα και έσωσε τρία παιδιά από πνιγμό

16:18LIFESTYLE

Η Άννα Βίσση ενθουσιάστηκε με την μπάντα «Αγία Φανφάρα» στο Φισκάρδο - Η πρόταση για μελλοντική συνεργασία

16:17ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άνω Λιόσια: Προφυλακίστηκαν οι δύο άνδρες για τον θάνατο ηλικιωμένου που βρέθηκε εγκαταλελειμμένος

16:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανεβαίνει η θερμοκρασία στη Μεσόγειο - Η δραματική προοπτική για το φθινόπωρο στην Ελλάδα

16:04LIFESTYLE

Η Τατιάνα Στεφανίδου πόζαρε με φόντο τα καταγάλανα νερά του Ιονίου και εντυπωσίασε με το κορμί της

16:00WHAT THE FACT

Ζωολόγος προειδοποιεί για τα κουνούπια: «Αναπτύσσουν αντοχή στα εντομοκτόνα»

16:00ΕΛΛΑΔΑ

Θανατηφόρο τροχαίο στις Σέρρες: «Τα έχω χάσει όλα» - Συγκλονίζει ο πατέρας και σύζυγος των θυμάτων

15:52ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό Θεσσαλονίκης: Ξεκινούν από απόψε τα δοκιμαστικά δρομολόγια προς Καλαμαριά - Προστίθενται 15 νέα τρένα

15:46LIFESTYLE

Η «Καλυψώ» Σαρλίζ Θερόν κλείνει τα 51 της - Η ζωή και η καριέρα της απόλυτης σταρ

15:42LIFESTYLE

Τι να κάνετε εάν δείτε λαγοκέφαλο; Οι συμβουλές που δίνει η Μαρίνα Βερνίκου

15:30WHAT THE FACT

Αγρότης ξερίζωσε 71 δέντρα για να φτιάξει δρόμο για τα άλογά του: «Ο ποταμός θα κάνει 30 χρόνια για να συνέλθει»

15:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ενισχύονται οι άνεμοι στο Αιγαίο, έως 7 μποφόρ από Κυριακή – Άνοδος θερμοκρασίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:49ΚΟΣΜΟΣ

Κριστιάνο Ρονάλντο: Μέσα στο ξενοδοχείο των 1.300 ευρώ τη βραδιά που θα φιλοξενήσει τον γάμο του με την Τζορτζίνα

23:13ΕΛΛΑΔΑ

Σοκαριστικό τροχαίο στο Αίγιο: Οδηγός λεωφορείου υπέστη ανακοπή καθώς οδηγούσε, έχασε τον έλεγχο και έριξε το όχημα πάνω σε άλλα Ι.Χ.

12:20ΕΛΛΑΔΑ

Σοκαριστικό βίντεο: Τουρίστας στην Κρήτη ζητά από υπάλληλο να την χρηματίσει για να ασελγήσει σε κοριτσάκι που καθόταν δίπλα

14:02LIFESTYLE

Νέα κρίση στον ΣΚΑΪ - Εκτός Ομίλου ο CEO Γρηγόρης Δημητριάδης και ο Κωνσταντίνος Ζούλας

16:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανεβαίνει η θερμοκρασία στη Μεσόγειο - Η δραματική προοπτική για το φθινόπωρο στην Ελλάδα

16:00ΕΛΛΑΔΑ

Θανατηφόρο τροχαίο στις Σέρρες: «Τα έχω χάσει όλα» - Συγκλονίζει ο πατέρας και σύζυγος των θυμάτων

16:32ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στο Στεφάνι Κορινθίας: Επιχειρούν 7 εναέρια μέσα, SMS ετοιμότητας από το 112

12:30ΕΛΛΑΔΑ

Τσίγκας: Τα νέα Canadair θα πετούν τη νύχτα, αλλά δεν θα πραγματοποιούν ρίψεις νερού

14:00ΕΛΛΑΔΑ

Τι λέει ο Φαίδων Καραϊωσηφίδης για το εάν τα νέα Canadair 515 θα επιχειρούν νύχτα

15:42LIFESTYLE

Τι να κάνετε εάν δείτε λαγοκέφαλο; Οι συμβουλές που δίνει η Μαρίνα Βερνίκου

13:57ΕΛΛΑΔΑ

Οι κρυμμένες λίμνες της Εύβοιας: Τα εγκαταλελειμμένα ορυχεία που μεταμορφώθηκαν σε επίγειο παράδεισο - Εντυπωσιακές αεροφωτογραφίες

16:20ΚΟΣΜΟΣ

Ηρωική διάσωση: Ιδιοκτήτης καφέ βούτηξε με τα ρούχα στη θάλασσα και έσωσε τρία παιδιά από πνιγμό

16:18LIFESTYLE

Η Άννα Βίσση ενθουσιάστηκε με την μπάντα «Αγία Φανφάρα» στο Φισκάρδο - Η πρόταση για μελλοντική συνεργασία

13:05ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί οι Τούρκοι «ψηφίζουν» ελληνικά νησιά: Οι συγκρίσεις τιμών και η εμπειρία στη Σάμο

14:42ΚΟΣΜΟΣ

Άδανα: Στη δημοσιότητα πλάνα από ένοπλη σύρραξη στην οποία σκοτώθηκε πρώην αστυνομικός - Άγριο ξύλο και «βροχή» από σφαίρες

13:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σαββατοκύριακο με ζέστη και ισχυρά μελτέμια - Η πρόγνωση της ΕΜΥ και του ECMWF

16:04LIFESTYLE

Η Τατιάνα Στεφανίδου πόζαρε με φόντο τα καταγάλανα νερά του Ιονίου και εντυπωσίασε με το κορμί της

15:19ΚΟΣΜΟΣ

Υπογράφηκε συμφωνία Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας, Πακιστάν για την Άμυνα – Προβλέπει ρήτρα αμυντικής συνδρομής σε περίπτωση επίθεσης

16:17ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άνω Λιόσια: Προφυλακίστηκαν οι δύο άνδρες για τον θάνατο ηλικιωμένου που βρέθηκε εγκαταλελειμμένος

11:15WHAT THE FACT

Κατασκευάζουν ποτάμι από σκυρόδεμα 145 χλμ. με έναν σκοπό: Να τερματίσουν την ξηρασία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ