18η συνεχόμενη χρονιά για τον ΟΤΕ στη διεθνή σειρά δεικτών FTSE4Good

Για 18η συνεχή χρονιά, ο ΟΤΕ συμπεριλαμβάνεται στη διεθνή σειρά δεικτών FTSE4Good, μία από τις σημαντικότερες διεθνείς αξιολογήσεις για τις επιδόσεις των επιχειρήσεων σε θέματα Περιβάλλοντος, Κοινωνίας και Διακυβέρνησης (ESG). Η παραμονή του ΟΤΕ στον δείκτη FTSE4Good Emerging, μετά την ετήσια αξιολόγηση από τη FTSE Russell τον Ιούνιο 2026, επιβεβαιώνει τη συνεχή ενσωμάτωση της βιώσιμης ανάπτυξης στην επιχειρηματική στρατηγική και τη λειτουργία του Ομίλου.

Σε μια περίοδο όπου τα ζητήματα ESG αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη βαρύτητα οι επενδυτές και οι αγορές αποδίδουν ολοένα μεγαλύτερη σημασία στις επιδόσεις ESG, η διατήρηση της θέσης του ΟΤΕ στον δείκτη επιβεβαιώνει την προσέγγιση του Ομίλου για υπεύθυνη επιχειρηματική λειτουργία, με στόχο τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Ο δείκτης FTSE4Good Emerging, βάσει της πρόσφατης αξιολόγησης, περιλαμβάνει περισσότερες από1.000 εισηγμένες εταιρείες παγκοσμίως, που πληρούν διεθνώς αναγνωρισμένα κριτήρια ESG. Η αξιολόγηση καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, όπως η εταιρική διακυβέρνηση, η υγεία και ασφάλεια, η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και η καταπολέμηση της διαφθοράς. Οι δείκτες FTSE4Goodχρησιμοποιούνται διεθνώς από επενδυτές και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς για τη δημιουργία και την αξιολόγηση υπεύθυνων επενδυτικών κεφαλαίων και άλλων επενδυτικών προϊόντων.

Η φετινή διάκριση έρχεται να προστεθεί σε μία ακόμη χρονιά ουσιαστικής προόδου για τον Όμιλο ΟΤΕ στον τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης. Το 2025 πέτυχε ουδετερότητα ως προς τις εκπομπές άνθρακα στις λειτουργίες του (Scope 1 & 2), 25,5 τόνοι ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών συλλέχθηκαν μέσω του προγράμματος ανακύκλωσης του Ομίλου, ενώ 1,1 εκατομμύρια άνθρωποι επωφελήθηκαν από δράσεις που προωθούν τις ψηφιακές δεξιότητες και την ισότιμη πρόσβαση στην τεχνολογία. Παράλληλα, συνεχίζει να συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου του Ομίλου Telekom για μηδενικές καθαρές εκπομπές σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας έως το 2040.

Η παρουσία του ΟΤΕ στη σειρά δεικτών FTSE4Good συμπληρώνεται από τη συμμετοχή του και σε άλλες διεθνώς αναγνωρισμένες αξιολογήσεις και δείκτες ESG, όπως οι ISS ESG Corporate Rating (Prime), MSCI ESG Ratings και CDP Climate Change.