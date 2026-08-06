Πόρτο Γερμενό: Η επόμενη μέρα στα καμένα - 34 κόκκινα, 38 κίτρινα σπίτια έδειξε η αυτοψία

Η αυτοψία των αρμόδιων συνεργείων της Πολιτείας στο Πόρτο Γερμενό και τις υπόλοιπες πληγείσες από τη mefafire της Αττικοβοιωτίας, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Από τα σπίτια που έχουν ελεγχθεί, μέχρι στιγμής έχουν κριθεί κόκκινα (σ.σ.: ακατάλληλα για κατοίκηση) 34 σπίτια, ενώ 38 έχουν κριθεί κίτρινα (σ.σ.: προσωρινά ακατάλληλα για κατοίκηση)

Στόχος των αρμοδίων Αρχών είναι να ολοκληρωθούν εντός της ημέρας οι αυτοψίες από τα 11 κλιμάκια που βρίσκονται στην περιοχή, προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για τις αποζημιώσεις.

Οι επιτόπιοι έλεγχοι διεξάγονται από κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ).

Πώς θα αποζημιωθούν οι πληγέντες

Όπως ανακοινώθηκε θα δοθούν 600 ευρώ για τις πρώτες ανάγκες, έως 6.000 ευρώ για αντικατάσταση ή επισκευή οικοσυσκευών, 300 έως 500 ευρώ για προσωρινή στέγαση, ενώ στο 100% θα φτάσει η κάλυψη για τα καμένα σπίτια.

Σύμφωνα με τον υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο, ο οποίος μίλησε στο ΕΡΤnews Radio 105,8, ενώ εξοπλισμοί και γεωργικά μηχανήματα θα αποζημιωθούν στο 70% και οι εργαζόμενοι θα λάβουν 350 ευρώ μέχρι να ανοίξουν οι επιχειρήσεις στις οποίες εργάζονταν.

Κατσαφάδος: «Θα δώσουμε 1.000 ευρώ/τμ για να χτιστούν ξανά τα "κόκκινα" σπίτια»

«Η ενίσχυση για τα ‘’κόκκινα’’ για τα σπίτια τα οποία πρέπει να ανακατασκευαστούν φτάνει μέχρι 1.000 ευρώ το τετραγωνικό και μέχρι 150 τετραγωνικά. Αυτό είναι το πλαίσιο της κρατικής ενίσχυσης. Εκεί που ήταν στο 80% το πήγαμε στο 100%. Ήταν 80% από την πολιτεία και 20% άτοκο δάνειο. Πλέον το έχουμε κάνει από πέρσι τον Μάρτη στο 100%. Ενδεικτικά να σας πω ότι αν έχετε ένα σπίτι 150 τετραγωνικά το οποίο θα βγάλετε μία άδεια για την ανακατασκευή του για να το ξαναχτίσετε η πολιτεία θα σας δώσει 150.000 ευρώ» είπε χαρακτηριστικά ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.