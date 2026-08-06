Δολοφονία ψυχολόγου στην Αργολίδα: Αποδοκίμασαν τους κατηγορούμενους Ινδούς συγγενείς του θύματος

Snapshot Δύο Ινδοί, ηλικίας 20 και 24 ετών, κατηγορούνται για τη δολοφονία του 58χρονου ψυχολόγου στο Ναύπλιο.

Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον των εισαγγελικών και ανακριτικών αρχών μετά την προθεσμία για την προετοιμασία της απολογίας τους.

Φίλοι και συγγενείς του θύματος αποδοκίμασαν έντονα τους κατηγορούμενους έξω από τα δικαστήρια, φωνάζοντας «δολοφόνοι».

Ο συνήγορος υπεράσπισης του 20χρονου είχε ζητήσει χρόνο για μελέτη της δικογραφίας και οργάνωση υπερασπιστικής γραμμής.

Έξω από τα δικαστήρια επικράτησε ένταση λόγω της οργής των συγγενών και φίλων του θύματος κατά των κατηγορουμένων. Snapshot powered by AI

Οργισμένο πλήθος από φίλους και συγγενείς του θύματος, αποδοκίμασαν τους δύο Ινδούς έξω από τα δικαστήρια Ναυπλίου, οι οποίοι κατηγορούνται για τη δολοφονία του 58χρονου ψυχολόγου.

Οι συγκεντρωμένοι αποδοκίμασαν έντονα τους δύο κατηγορούμενους, φωνάζοντας «δολοφόνοι» κατά την προσαγωγή τους. Οι δύο συλληφθέντες, υπκήκοοι Ινδίας ηλικίας 20 και 24 ετών οδηγήθηκαν ενώπιον των εισαγγελικών κι ανακριτικών Αρχών.

Οι δύο κατηγορούμενοι εμφανίστηκαν στις δικαστικές αρχές μετά την προθεσμία που είχαν λάβει για να προετοιμάσουν την απολογία τους. Ο συνήγορος υπεράσπισης του 20χρονου, Παναγιώτης Μπέσκας, είχε ζητήσει χρόνο προκειμένου να μελετήσει τη δικογραφία και να οργανώσει την υπερασπιστική γραμμή.

Σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα argolikeseidhseis.gr, έξω από τα δικαστήρια επικράτησε ένταση, καθώς συγγενείς και φίλοι του θύματος αποδοκίμασαν τους δύο κατηγορούμενους, φωνάζοντας «δολοφόνοι» κατά την προσαγωγή τους.

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