Πόλεμος στην Ουκρανία: Επιθέσεις με drones σε ρωσικά διυλιστήρια – Νεκροί σε Οδησσό και Χάρκοβο

Σφοδρή κλιμάκωση στο ουκρανο-ρωσικό μέτωπο: Μπαράζ επιθέσεων με νεκρούς και πλήγματα σε ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου

Νατάσα Παυλοπούλου

Πόλεμος στην Ουκρανία: Επιθέσεις με drones σε ρωσικά διυλιστήρια – Νεκροί σε Οδησσό και Χάρκοβο
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Ουκρανία εξαπέλυσε επιθέσεις με drone κατά ρωσικών διυλιστηρίων πετρελαίου στο Γιαροσλάβλ και το Μπασκορτοστάν, προκαλώντας πυρκαγιές και ζημιές σε υποδομές.
  • Οι ρωσικές δυνάμεις επιτέθηκαν σε ουκρανικές πόλεις, όπως το Χάρκοβο, την Μπαλακλίγια και τη Σούμι, με αποτέλεσμα νεκρούς, τραυματίες και καταστροφές σε πολιτικές υποδομές.
  • Ρωσικές επιθέσεις στόχευσαν πλοία με ουκρανικά σιτηρά στο λιμάνι της Οδησσού, σκοτώνοντας έναν άνθρωπο και τραυματίζοντας τρεις, πλήττοντας τους θαλάσσιους εμπορικούς δρόμους της Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα.
  • Η Ουκρανία αντιμετωπίζει δυσκολίες στην αναχαίτιση των ρωσικών επιθέσεων λόγω μειωμένων προμηθειών αεράμυνας από τους διεθνείς εταίρους της.
  • Οι επιθέσεις στις ρωσικές πετρελαϊκές υποδομές έχουν επηρεάσει την παραγωγή καυσίμων και περιορίζουν τα έσοδα της Ρωσίας που χρηματοδοτούν τον πόλεμο.
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Σε φάση επικίνδυνης κλιμάκωσης περνά εκ νέου ο πόλεμος στην Ουκρανία, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν πολύνεκρα και καταστροφικά πλήγματα. Οι νυχτερινές στρατιωτικές επιχειρήσεις oδήγησαν σε απώλειες αμάχων σε ουκρανικές πόλεις, την ώρα που το Κίεβο εξαπέλυσε μια από τις μεγαλύτερες επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, βάζοντας στο στόχαστρο κρίσιμες ενεργειακές υποδομές στην καρδιά της Ρωσίας.

Στο επίκεντρο της ουκρανικής αντεπίθεσης βρέθηκαν βιομηχανικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας πετρελαίου. Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επιβεβαίωσε ότι οι αμυντικές δυνάμεις της χώρας κατάφεραν καίρια πλήγματα στο διυλιστήριο Slavneft-Yanos στην περιοχή του Γιαροσλάβλ, καθώς και στο διυλιστήριο Bashneft-Novoil στο Μπασκορτοστάν.

Το διυλιστήριο στο Γιαροσλάβλ αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές μονάδες της Ρωσίας, καθώς επεξεργάζεται περίπου δεκαπέντε εκατομμύρια τόνους αργού πετρελαίου ετησίως. Οπτικό υλικό από την περιοχή κατέγραψε πυκνά σύννεφα μαύρου καπνού και πολλαπλές εστίες φωτιάς, ενώ οι τοπικές ρωσικές αρχές ανέφεραν ζημιές σε δεξαμενές αποθήκευσης και τραυματισμούς πολιτών από συντρίμμια drones. Παράλληλα, ο Ζελένσκι σημείωσε ότι επλήγησαν στρατιωτικά περιπολικά σκάφη αλλά και πλοία του λεγόμενου σκιώδους στόλου της Ρωσίας

Οι ρωσικές δυνάμεις εν τω μεταξύ εξαπέλυσαν νέες φονικές επιδρομές σε ουκρανικά εδάφη. Στο Χάρκοβο, μία επίθεση σε σιδηροδρομικό σταθμό στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους, ενώ ξεχωριστό κύμα επιθέσεων με drones στην Μπαλακλίγια προκάλεσε τρεις θανάτους και εκτεταμένες πυρκαγιές σε κατοικημένες περιοχές.Σοβαρές ζημιές σε πολιτικές υποδομές και πολυκατοικίες σημειώθηκαν και στην πόλη Σούμι, όπου τραυματίστηκαν δώδεκα άνθρωποι..

Στο λιμάνι της Οδησσού, ρωσικό πλήγμα σε πλοίο με σημαία Γουινέας-Μπισάου που μετέφερε ουκρανικό σιτάρι είχε ως αποτέλεσμα έναν νεκρό και τρεις τραυματίες, υπογραμμίζοντας τη συνεχιζόμενη προσπάθεια της Μόσχας να πλήξει τους θαλάσσιους εμπορικούς δρόμους της Ουκρανίας, εξαπολύοντας επιθέσεις κατά μήκος των ακτών της χώρας στη Μαύρη Θάλασσα.

Από κατεστραμμένες λιμενικές υποδομές μέχρι πλοία με μαυρισμένες γέφυρες και εμπορευματοκιβώτια που εξακολουθούν να καπνίζουν, τα στοιχεία είναι παντού. Σύμφωνα με τη λιμενική διοίκηση της Ουκρανίας, τον Ιούλιο σημειώθηκαν 57 ρωσικές επιθέσεις σε πολιτικά πλοία, 22 εκ των οποίων στη θάλασσα, και άλλες 67 επιθέσεις σε λιμενικές υποδομές. Ενώ έχουν υπάρξει ρωσικές επιθέσεις σε διεθνή πλοία και στο παρελθόν, ποτέ δεν ήταν τόσο πολυάριθμες ή τόσο φονικές.

Η Ουκρανία δυσκολεύεται εσχάτως να αναχαιτίσει τις ρωσικές επιθέσεις λόγω της εξαντλημένης της αεράμυνας, σημειώνει το BBC. Ο Ζελένσκι δήλωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι οι προμήθειες από εταίρους είχαν «μειωθεί σημαντικά», με τον αριθμό των πυραύλων αεράμυνας που παραδόθηκαν να έχουν υποχωρήσει στο ένα τρίτο των επιπέδων του 2025.

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, δήλωσε την Τετάρτη ότι μίλησε με τον Ζελένσκι και συζητά με τους συμμάχους πώς μπορούν να συνεχίσουν να παρέχουν στην Ουκρανία την αεράμυνα που «χρειάζεται επειγόντως». Επί χρόνια, η Ουκρανία βασιζόταν στις προμήθειες πυραύλων αναχαίτισης Patriot από τις ΗΠΑ για την κατάρριψη ρωσικών βαλλιστικών πυραύλων, οι ΗΠΑ ίομως χρησιμοποίησαν πολλά από τα αποθέματά τους κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν.

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