Παίκτης της ΑΕΚ ο Βιτάλις - Ανακοινώθηκε μέχρι το 2030

Snapshot Η ΑΕΚ ανακοίνωσε τη μεταγραφή του Μίλαν Βιτάλις από την Γκιόρ με συμβόλαιο μέχρι το 2030.

Ο Βιτάλις είναι διεθνής Ούγγρος μέσος και πρώην αρχηγός της Γκιόρ, με 46 συμμετοχές, 12 γκολ και 6 ασίστ την τελευταία σεζόν.

Ο παίκτης δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στα Play Offs του Champions League λόγω συμμετοχής σε προκριματικά με την προηγούμενη ομάδα του.

Ο Βιτάλις έχει 8 συμμετοχές με την Εθνική Ουγγαρίας και αναδείχθηκε MVP του ουγγρικού πρωταθλήματος 2025-26. Snapshot powered by AI

Παίκτης της ΑΕΚ και επίσημα είναι από το πρωί της Πέμπτης (6/8) ο Μίλαν Βιτάλις.

Ο διεθνής Ούγγρος χαφ έφτασε στην Αθήνα το βράδυ της Τρίτης (4/8), πέρασε από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις με απόλυτη επιτυχία χθες (5/8) κι ολοκλήρωσε το τυπικό σκέλος της μεταγραφής του με την ανακοίνωση της Ένωσης.

Ο μέχρι πρότινος αρχηγός της Γκιορ είναι σε φουλ αγωνιστικό ρυθμό, έχοντας κάνει ήδη 5 εμφανίσεις, εκ των οποίων οι τέσσερις σε προκριματικά Champions και Conference League, κάτι που σημαίνει πως δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στα Play Offs της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης με τον Δικέφαλο.

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Η ανακοίνωση της ΑΕΚ:

«Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει την απόκτηση του ποδοσφαιριστή Μιλάν Βιτάλις (Milán Vitális) με μεταγραφή από την πρωταθλήτρια Ουγγαρίας Győri ETO. Ο Ούγγρος διεθνής μέσος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μας έως το καλοκαίρι του 2030.

Ο Μιλάν Βιτάλις γεννήθηκε στις 28 Ιανουαρίου 2002 στην πόλη Nyíregyháza. Άρχισε την επαγγελματική ποδοσφαιρική καριέρα του από την Győri ETO στα 17 του χρόνια και αγωνίστηκε με τα χρώματά της μέχρι το 2023, οπότε και εντάχθηκε στη Dunajská Streda της Σλοβακίας, με την οποία αγωνίστηκε μέχρι το τέλος του 2024.

Στις αρχές του 2025 επέστρεψε στην Győri ETO και σε αυτόν τον τελευταίο ενάμιση χρόνο της παρουσίας του στην ουγγρική ομάδα αναδείχθηκε σε ηγετική μορφή (46 συμμετοχές, 12 γκολ, 6 ασίστ) κατακτώντας ως αρχηγός το πρωτάθλημα Ουγγαρίας 2025-26. Παράλληλα ψηφίστηκε MVP της σεζόν στο ουγγρικό πρωτάθλημα.

Το νέο απόκτημα της ΑΕΚ είναι στέλεχος της Εθνικής Ουγγαρίας και έχει αγωνιστεί μαζί της σε 8 αγώνες.

Μιλάν, καλώς ήρθες στην ΑΕΚ. Σου ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία με την Ομαδάρα Μας».