Παίκτης της ΑΕΚ ο Βιτάλις - Ανακοινώθηκε μέχρι το 2030

Η ΑΕΚ ανακοίνωσε τη μεταγραφή του Μίλαν Βιτάλις, από την Γκιόρ, με τον διεθνή Ούγγρο χαφ να υπογράφει τετραετές συμβόλαιο.

Ηλίας Λαλιώτης, Επιμέλεια

Παίκτης της ΑΕΚ ο Βιτάλις - Ανακοινώθηκε μέχρι το 2030
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η ΑΕΚ ανακοίνωσε τη μεταγραφή του Μίλαν Βιτάλις από την Γκιόρ με συμβόλαιο μέχρι το 2030.
  • Ο Βιτάλις είναι διεθνής Ούγγρος μέσος και πρώην αρχηγός της Γκιόρ, με 46 συμμετοχές, 12 γκολ και 6 ασίστ την τελευταία σεζόν.
  • Ο παίκτης δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στα Play Offs του Champions League λόγω συμμετοχής σε προκριματικά με την προηγούμενη ομάδα του.
  • Ο Βιτάλις έχει 8 συμμετοχές με την Εθνική Ουγγαρίας και αναδείχθηκε MVP του ουγγρικού πρωταθλήματος 2025-26.
Snapshot powered by AI

Παίκτης της ΑΕΚ και επίσημα είναι από το πρωί της Πέμπτης (6/8) ο Μίλαν Βιτάλις.

Ο διεθνής Ούγγρος χαφ έφτασε στην Αθήνα το βράδυ της Τρίτης (4/8), πέρασε από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις με απόλυτη επιτυχία χθες (5/8) κι ολοκλήρωσε το τυπικό σκέλος της μεταγραφής του με την ανακοίνωση της Ένωσης.

Ο μέχρι πρότινος αρχηγός της Γκιορ είναι σε φουλ αγωνιστικό ρυθμό, έχοντας κάνει ήδη 5 εμφανίσεις, εκ των οποίων οι τέσσερις σε προκριματικά Champions και Conference League, κάτι που σημαίνει πως δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στα Play Offs της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης με τον Δικέφαλο.

https://www.instagram.com/reel/DbsVs4GMcAs/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ:

«Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει την απόκτηση του ποδοσφαιριστή Μιλάν Βιτάλις (Milán Vitális) με μεταγραφή από την πρωταθλήτρια Ουγγαρίας Győri ETO. Ο Ούγγρος διεθνής μέσος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μας έως το καλοκαίρι του 2030.

Ο Μιλάν Βιτάλις γεννήθηκε στις 28 Ιανουαρίου 2002 στην πόλη Nyíregyháza. Άρχισε την επαγγελματική ποδοσφαιρική καριέρα του από την Győri ETO στα 17 του χρόνια και αγωνίστηκε με τα χρώματά της μέχρι το 2023, οπότε και εντάχθηκε στη Dunajská Streda της Σλοβακίας, με την οποία αγωνίστηκε μέχρι το τέλος του 2024.

Στις αρχές του 2025 επέστρεψε στην Győri ETO και σε αυτόν τον τελευταίο ενάμιση χρόνο της παρουσίας του στην ουγγρική ομάδα αναδείχθηκε σε ηγετική μορφή (46 συμμετοχές, 12 γκολ, 6 ασίστ) κατακτώντας ως αρχηγός το πρωτάθλημα Ουγγαρίας 2025-26. Παράλληλα ψηφίστηκε MVP της σεζόν στο ουγγρικό πρωτάθλημα.

Το νέο απόκτημα της ΑΕΚ είναι στέλεχος της Εθνικής Ουγγαρίας και έχει αγωνιστεί μαζί της σε 8 αγώνες.

Μιλάν, καλώς ήρθες στην ΑΕΚ. Σου ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία με την Ομαδάρα Μας».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:32ΕΛΛΑΔΑ

Κορυφώνεται η έξοδος του Αυγούστου: Στο «κόκκινο» οι δρόμοι προς Κόρινθο – Μποτιλιάρισμα στο λιμάνι του Πειραιά

17:32LIFESTYLE

Τα εμβληματικά tailored παντελόνια της πριγκίπισσας Νταϊάνα γίνονται το απόλυτο fashion trend

17:22ΕΛΛΑΔΑ

Καταδίωξη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης: Έσπασαν το τζάμι του οδηγού – «Μην κάνεις μ@@@», του φώναζαν

17:21ΚΟΣΜΟΣ

Αρχεία UFO: Νέα ανατριχιαστικά βίντεο - Αθόρυβα ιπτάμενα τρίγωνα και «αιωρούμενo» ανθρώπινo σώμα

17:17LIFESTYLE

«ΡΙΦΙΦΙ»: Η σειρά φαινόμενο στην ελεύθερη τηλεόραση – Ποιο κανάλι θα την δείξει;

17:11ΕΛΛΑΔΑ

Σαρωνικός: Άγνωστοι βανδάλισαν το εκκλησάκι της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος - Σπασμένες εικόνες στην Αγία Τράπεζα

17:09ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Θρίλερ με τη δολοφονία του 68χρονου – Στο μικροσκόπιο οι τελευταίες κινήσεις του και το οικογενειακό του περιβάλλον

17:09ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελίες βιασμών στη Ζάκυνθο: Διαψεύδει τον αριθμό η ΕΛΑΣ - Δύο συλλήψεις

17:00ΕΛΛΑΔΑ

Υπό έλεγχο η φωτιά σε δύσβατο σημείο στον Όλυμπο – Παραμένουν οι δυνάμεις στο σημείο

16:56ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στο Μαρκόπουλο: Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

16:52ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μαραντόνα: «Δεν ήθελε ούτε να φάει, ούτε να πλυθεί» – Συγκλονίζει νέα κατάθεση στη δίκη

16:47ΚΟΣΜΟΣ

Τρομο-τουρισμός: Ένοπλη ομάδα κουκουλοφόρων απειλεί τουρίστες στην Κορσική - «Μείνετε σπίτι, μην θεωρείτε τον εαυτό σας ασφαλή»

16:45ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΥΠΠΟ: Επιχορηγήσεις 1.106.000 ευρώ για την ενίσχυση των Πολυθεματικών Φεστιβάλ σε όλη την Ελλάδα

16:38ΕΛΛΑΔΑ

Θέρμη: Φωτιά σε δασική έκταση στο Μονοπήγαδο Θεσσαλονίκης – Σηκώθηκαν 6 εναέρια μέσα

16:34ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κυκλοφορούσε ανενόχλητος σε προαύλιο σχολείου με 106 συσκευασίες κάνναβης – Συνελήφθη έπειτα από καταδίωξη

16:34ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η δημοσιογράφος Χριστίνα Πιτουρά

16:33ΚΑΙΡΟΣ

«Κλειδώνει» ο καιρός του 15Αύγουστου - Τι φέρνει ο αντικυκλώνας - Αναλυτικοί χάρτες

16:32ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στο Στεφάνι Κορινθίας: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης, 112 για ετοιμότητα

16:20ΚΟΣΜΟΣ

Ηρωική διάσωση: Ιδιοκτήτης καφέ βούτηξε με τα ρούχα στη θάλασσα και έσωσε τρία παιδιά από πνιγμό

16:18LIFESTYLE

Η Άννα Βίσση ενθουσιάστηκε με την μπάντα «Αγία Φανφάρα» στο Φισκάρδο - Η πρόταση για μελλοντική συνεργασία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:33ΚΑΙΡΟΣ

«Κλειδώνει» ο καιρός του 15Αύγουστου - Τι φέρνει ο αντικυκλώνας - Αναλυτικοί χάρτες

11:49ΚΟΣΜΟΣ

Κριστιάνο Ρονάλντο: Μέσα στο ξενοδοχείο των 1.300 ευρώ τη βραδιά που θα φιλοξενήσει τον γάμο του με την Τζορτζίνα

12:20ΕΛΛΑΔΑ

Σοκαριστικό βίντεο: Τουρίστας στην Κρήτη ζητά από υπάλληλο να την χρηματίσει για να ασελγήσει σε κοριτσάκι που καθόταν δίπλα

16:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανεβαίνει η θερμοκρασία στη Μεσόγειο - Η δραματική προοπτική για το φθινόπωρο στην Ελλάδα

23:13ΕΛΛΑΔΑ

Σοκαριστικό τροχαίο στο Αίγιο: Οδηγός λεωφορείου υπέστη ανακοπή καθώς οδηγούσε, έχασε τον έλεγχο και έριξε το όχημα πάνω σε άλλα Ι.Χ.

16:32ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στο Στεφάνι Κορινθίας: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης, 112 για ετοιμότητα

14:02LIFESTYLE

Νέα κρίση στον ΣΚΑΪ - Εκτός Ομίλου ο CEO Γρηγόρης Δημητριάδης και ο Κωνσταντίνος Ζούλας

16:00ΕΛΛΑΔΑ

Θανατηφόρο τροχαίο στις Σέρρες: «Τα έχω χάσει όλα» - Συγκλονίζει ο πατέρας και σύζυγος των θυμάτων

11:15WHAT THE FACT

Κατασκευάζουν ποτάμι από σκυρόδεμα 145 χλμ. με έναν σκοπό: Να τερματίσουν την ξηρασία

16:18LIFESTYLE

Η Άννα Βίσση ενθουσιάστηκε με την μπάντα «Αγία Φανφάρα» στο Φισκάρδο - Η πρόταση για μελλοντική συνεργασία

16:47ΚΟΣΜΟΣ

Τρομο-τουρισμός: Ένοπλη ομάδα κουκουλοφόρων απειλεί τουρίστες στην Κορσική - «Μείνετε σπίτι, μην θεωρείτε τον εαυτό σας ασφαλή»

12:30ΕΛΛΑΔΑ

Τσίγκας: Τα νέα Canadair θα πετούν τη νύχτα, αλλά δεν θα πραγματοποιούν ρίψεις νερού

14:00ΕΛΛΑΔΑ

Τι λέει ο Φαίδων Καραϊωσηφίδης για το εάν τα νέα Canadair 515 θα επιχειρούν νύχτα

13:57ΕΛΛΑΔΑ

Οι κρυμμένες λίμνες της Εύβοιας: Τα εγκαταλελειμμένα ορυχεία που μεταμορφώθηκαν σε επίγειο παράδεισο - Εντυπωσιακές αεροφωτογραφίες

16:04LIFESTYLE

Η Τατιάνα Στεφανίδου πόζαρε με φόντο τα καταγάλανα νερά του Ιονίου και εντυπωσίασε με το κορμί της

15:42LIFESTYLE

Τι να κάνετε εάν δείτε λαγοκέφαλο; Οι συμβουλές που δίνει η Μαρίνα Βερνίκου

16:56ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στο Μαρκόπουλο: Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

13:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σαββατοκύριακο με ζέστη και ισχυρά μελτέμια - Η πρόγνωση της ΕΜΥ και του ECMWF

14:42ΚΟΣΜΟΣ

Άδανα: Στη δημοσιότητα πλάνα από ένοπλη σύρραξη στην οποία σκοτώθηκε πρώην αστυνομικός - Άγριο ξύλο και «βροχή» από σφαίρες

13:05ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί οι Τούρκοι «ψηφίζουν» ελληνικά νησιά: Οι συγκρίσεις τιμών και η εμπειρία στη Σάμο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ