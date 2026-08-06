Κυψέλη: Προφυλακίστηκε ο Αφγανός για τη δολοφονία της Σκωτσέζας

Έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.  

Μιχάλης Παπαδάκος

Κυψέλη: Προφυλακίστηκε ο Αφγανός για τη δολοφονία της Σκωτσέζας
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο 26χρονος Αφγανός κρίθηκε προφυλακιστέος για τη δολοφονία της 38χρονης Σκωτσέζας στην Κυψέλη.
  • Ο κατηγορούμενος αρνείται τη δολοφονία και ισχυρίζεται ότι βρήκε το θύμα νεκρό και μετέφερε τη σορό φοβούμενος.
  • Έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.
  • Η σύζυγος του κατηγορουμένου κατέθεσε ότι τον εντόπισε στο σπίτι του θύματος μέσω εφαρμογής τοποθεσίας και τον κατήγγειλε στις Αρχές.
  • Η υπόθεση έχει προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον, κυρίως από τον βρετανικό Τύπο, λόγω της κοινωνικής δράσης του θύματος και της ιστορίας ένταξης του κατηγορουμένου.
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Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 26χρονος Αφγανός για τη δολοφονία της 38χρονης Σκωτσέζας, το πτώμα της οποίας εντοπίστηκε σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στην Κυψέλη.

Ο κατηγορούμενος επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής και η απολογία του ολοκληρώθηκε με συνοπτικές διαδικασίες. Με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα κρίθηκε προφυλακιστέος.

Σύμφωνα με τον συνήγορό του ο φάκελος της δικογραφίας είναι ελλιπής και θα περιμένει τη συμπλήρωσή του με επιπλέον στοιχεία. Σε βάρος του Σαρίφ Αχμαντζάι έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Περισσότερα τα βρετανικά τηλεοπτικά συνεργεία από τα ελληνικά στην Ευελπίδων

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ενδιαφέρον του βρετανικού Τύπου για την υπόθεση, είναι μεγάλο και γι αυτό το λόγο έχουν έρθει στη χώρα μας πολλά τηλεοπτικά συνεργεία για να καλύψουν την υπόθεση. Όπως μετέδωσε χαρακτηριστικά η ΕΡΤ τα βρετανικά τηλεοπτικά συνεργεία που έσπευσαν στα δικαστήρια της Ευελπίδων, ήταν περισσότερα από τα ελληνικά.

Τα βρετανικά tabloids έχουν καλύψει εκτενώς το ρεπορτάζ από την ημέρα που έγινε γνωστή η ταυτότητα της 38χρονης Ελίζαμπεθ Ρος, η οποία είναι σκωτσέζικης καταγωγής.

Τι υποστηρίζει ο κατηγορούμενος

Ο 26χρονος αρνείται ότι σκότωσε τη γυναίκα και υποστηρίζει πως τη βρήκε ήδη νεκρή στο μπάνιο του διαμερίσματός της. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, πανικοβλήθηκε, δεν ενημέρωσε τις Αρχές και στη συνέχεια μετέφερε τη σορό μέσα σε βαλίτσα, την οποία εγκατέλειψε σε κτίριο στην Αθήνα.

Ωστόσο, παραδέχεται ότι μετά τον θάνατό της χρησιμοποίησε τις τραπεζικές κάρτες της για να πραγματοποιήσει αναλήψεις χρημάτων. Παράλληλα, ομολογεί ότι έστελνε μηνύματα από το κινητό τηλέφωνο της 38χρονης προς συγγενικά και φιλικά της πρόσωπα, προσποιούμενος ότι ήταν η ίδια.

Οι ερευνητές θεωρούν πως τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικά. Κάμερες ασφαλείας έχουν καταγράψει τον 26χρονο να μεταφέρει τη βαλίτσα με τη σορό, η οποία εντοπίστηκε στις 18 Ιουλίου.

Τον εντόπισε η γυναίκα του, τον «έδωσε» στις Αρχές

Σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της έρευνας είχε και η κατάθεση της συζύγου του κατηγορουμένου. Όπως προέκυψε, μέσω εφαρμογής κοινής τοποθεσίας διαπίστωσε ότι ο σύζυγός της βρισκόταν στο σπίτι του θύματος τις πρώτες πρωινές ώρες της 16ης Ιουλίου. Μετά τον εντοπισμό της σορού, απευθύνθηκε στις Αρχές μαζί με το βρέφος τους και κατέθεσε όσα γνώριζε. Επιπλέον, τα ίχνη του κινητού τηλεφώνου της 38χρονης εντοπίστηκαν στην Αράχωβα, όπου ο 26χρονος είχε ταξιδέψει για διακοπές με την οικογένειά του.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον, καθώς η 38χρονη περιγράφεται από ανθρώπους που τη γνώριζαν ως ιδιαίτερα δραστήρια στον εθελοντισμό και με σημαντική προσφορά σε εκκλησιαστικές και φιλανθρωπικές δράσεις.

Από την πλευρά του, ο 26χρονος είχε φτάσει στην Ελλάδα το 2016 ως ασυνόδευτος ανήλικος πρόσφυγας. Είχε ασπαστεί τον χριστιανισμό και η πορεία της ένταξής του στην ελληνική κοινωνία είχε παρουσιαστεί στο παρελθόν από τον Διεθνή Ερυθρό Σταυρό ως παράδειγμα επιτυχημένης ενσωμάτωσης. Μαζί με την Αμερικανίδα σύζυγό του είχαν ιδρύσει μη κερδοσκοπική οργάνωση με στόχο τη στήριξη προσφύγων.

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