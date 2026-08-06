Ιταλία: Πέθανε ο Ιταλός τραγουδοποιός Φραντσέσκο Γκουτσίνι, σύμβολο της δεκαετίας του '70

Ιταλία: Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών ο Ιταλός τραγουδοποιός Φραντσέσκο Γκουτσίνι,  σύμβολο της δεκαετίας του '70  

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Ιταλία: Πέθανε ο Ιταλός τραγουδοποιός Φραντσέσκο Γκουτσίνι, σύμβολο της δεκαετίας του '70
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Ο γνωστός Ιταλός τραγουδοποιός Φραντσέσκο Γκουτσίνι πέθανε σήμερα, σε ηλικία 86 ετών. Ειχε γεννηθεί το 1940 στην Μόντενα και πέρασε σχεδόν όλη του την ζωή στην περιοχή της Εμίλια Ρομάνια.

Εργάσθηκε ως καθηγητής, δημοσιογράφος, στιχουργός και από την δεκαετία του '70 εγκαταστάθηκε στην Μπολόνια, όπου και άρχισε να ερμηνεύει πολλά από τα τραγούδια του, με ετερόκλητες επιρροές και αναφορές, από τον Μπόρχες μέχρι τον Θερβάντες και από την Βίβλο μέχρι τον Μπομπ Ντίλαν.

Σαφώς προοδευτικής κατεύθυνσης, είχε ωστόσο τονίσει επανειλημμένα ότι ο καλλιτέχνης πρέπει να είναι ελεύθερος, πέρα από ιδεολογικές ταυτότητες. "Ήταν μια από τις πιο ποιοτιικές φωνές της ιταλικής μουσικής", υπογραμμιζουν οι κριτικοί.

Τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης υπογραμμίζουν ιδιαίτερα την κοινωνική του στράτευση και την ποιητική του ευαισθησία, σε τραγούδια όπως La locomotiva (η ατμομηχανή), Piccola città ( Μικρή πόλη), Il vecchio e il bambino ( Ο γέρος και το παιδί).

Η οικογένεια του Φραντσέσκο Γκουτσίνι έκανε γνωστό ότι η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί σε στενό κύκλο και ότι τον Σεπτέμβριο πρόκειται να οργανωθεί δημόσια εκδήλωση για να τιμηθεί η μνήμη του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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