Τι κοινό μπορεί να έχει το αγαπημένο σου mobile game με τον Snappi Αποταμιευτικό Λογαριασμό;

Και όμως, έχουν ένα μεγάλο κοινό και αυτό λέγεται «level up»

Χρήστος Κάβουρας

Τι κοινό μπορεί να έχει το αγαπημένο σου mobile game με τον Snappi Αποταμιευτικό Λογαριασμό;
ΕΛΛΑΔΑ
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Ομολογώ ότι έχω μια μικρή αδυναμία στα mobile games, καθώς είναι από εκείνες τις «ένοχες» απολαύσεις που γεμίζουν τα λίγα λεπτά της αναμονής μου. Είναι η παρέα μου, είτε βρίσκομαι στο μετρό, είτε στην ουρά για έναν καφέ ή όταν απλώς θέλω να ξεφύγω για λίγο από τη ρουτίνα και την καθημερινότητα.

Και αν υπάρχει κάτι που με κρατάει σε κάθε παιχνίδι, δεν είναι μόνο το gameplay, αλλά αυτό το αίσθημα της εξέλιξης. Το να ξεκλειδώνεις νέες πίστες και να βλέπεις τον χαρακτήρα σου να γίνεται ακόμα πιο δυνατός από πριν, ξεκλειδώνοντας ολοένα και περισσότερες επιβραβεύσεις. Αυτή, λοιπόν, η λογική υπάρχει και... εκτός gaming.

Snappi

Ο Snappi Αποταμιευτικός Λογαριασμός λειτουργεί με μια φιλοσοφία που μου θύμισε ακριβώς αυτό το «level up», καθώς ισχύει αυτό το ρητό του «όσο αποταμιεύεις, τόσο ανεβαίνεις επίπεδο» ξεκλειδώνοντας μεγαλύτερο ετήσιο επιτόκιο, που φτάνει έως και 2,25%.

Το ωραιότερο όμως είναι ότι δεν χρειάζεται να «κλειδώσεις» τα χρήματά σου για να το πετύχεις, αλλά αυτά παραμένουν διαθέσιμα όποτε τα χρειαστείς, χωρίς προθεσμίες ή δεσμεύσεις, ενώ οι τόκοι υπολογίζονται καθημερινά και πιστώνονται αυτόματα κάθε μήνα.

Πώς λειτουργεί όμως;

Στην πράξη, ο λογαριασμός λειτουργεί με τρία επίπεδα αποταμίευσης. Για τα πρώτα 2.000 ευρώ εφαρμόζεται επιτόκιο 1,25%, για το ποσό από 2.000,01έως 9.000 ευρώ το επιτόκιο διαμορφώνεται στο 1,75%, ενώ για το τμήμα του υπολοίπου που ξεπερνά τις 9.000 ευρώ φτάνει στο 2,25%. Το κάθε επίπεδο εφαρμόζεται μόνο στο αντίστοιχο τμήμα των χρημάτων, όπως ακριβώς ανεβαίνεις πίστα σε ένα παιχνίδι χωρίς να χάνεις όσα έχεις ήδη κατακτήσει.

Snappi

Ευελιξία που σε κάνει να θες περισσότερο

Η αποταμίευση δεν έχει νόημα αν τα χρήματά σου μένουν «παγωμένα» καθώς ξέρεις ότι μπορεί να προκύψει ένα απρόοπτο, ένα ταξίδι της τελευταίας στιγμής ή μια αγορά που δεν είχες προγραμματίσει. Με τον Snappi Αποταμιευτικό Λογαριασμό έχεις πρόσβαση στα χρήματά σου όποτε το χρειαστείς, ενώ οι καταθέσεις προστατεύονται έως 100.000 ευρώ από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ).

https://www.instagram.com/reel/DbshUwEIu33/

Τελικά, ίσως τα videogames να μας έχουν μάθει κάτι περισσότερο από το να κυνηγάμε υψηλά σκορ και αυτό είναι ότι η εξέλιξη επιτυγχάνεται βήμα-βήμα.Level με level.

Και όταν αυτή η λογική μπορεί να εφαρμοστεί και στην αποταμίευση, τότε ίσως το μεγαλύτερο «achievement unlocked» να μην βρίσκεται στην οθόνη του κινητού, αλλά στον τρόπο που διαχειριζόμαστε τα χρήματά μας.

Τι λες, λοιπόν; Θα κάνεις level up τον λογαριασμό σου;

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