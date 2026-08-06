ΟΛΘ Α.Ε.: Νέα επένδυση σε σύγχρονο εξοπλισμό για την ενίσχυση της παραγωγικότητας

Οκτώ νέα υβριδικά Straddle Carriers, μέρος της νέας αναπτυξιακής φάσης του Λιμένα Θεσσαλονίκης, αναβαθμίζουν την εξυπηρέτηση, την αποθηκευτική ικανότητα και την ενεργειακή αποδοτικότητά του.

Newsroom

ΟΛΘ Α.Ε.: Νέα επένδυση σε σύγχρονο εξοπλισμό για την ενίσχυση της παραγωγικότητας
ANNOUNCEMENTS
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η ΟΛΘ Α.Ε. παρέλαβε και θέτει σε λειτουργία οκτώ νέα hybrid diesel-electric Straddle Carriers -Οχήματα Στοιβασίας και Μεταφοράς Εμπορευματοκιβωτίων (ΟΣΜΕ)- ανανεώνοντας περαιτέρω τον μηχανολογικό εξοπλισμό του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων (Σ.ΕΜΠΟ.), παράλληλα με την εξέλιξη του έργου επέκτασης του Προβλήτα 6, και ενισχύοντας την επιχειρησιακή δυναμική του Λιμένα Θεσσαλονίκης.

Η νέα προμήθεια εξοπλισμού εντάσσεται στο ευρύτερο επενδυτικό πρόγραμμα της ΟΛΘ Α.Ε. για τη συνεχή αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του λιμένα Θεσσαλονίκης, με στόχο την αύξηση της αποδοτικότητας, τη βελτίωση της ποιότητας εξυπηρέτησης της διακίνησης και την ενίσχυση τηςbn ανταγωνιστικότητάς του. Από το 2018, η ΟΛΘ Α.Ε. έχει ήδη εκσυγχρονίσει τον μηχανολογικό της εξοπλισμό με την προμήθεια δώδεκα Straddle Carriers, ενός νέου Αυτοκινούμενου Γερανού (MobileHarbour Crane), καθώς και δύο νέων ειδικά σχεδιασμένων γερανογεφυρών New Panamax, ικανών να εξυπηρετούν πλοία κύριων γραμμών, χωρητικότητας άνω των 10.000 TEU.

Τα νέα Straddle Carriers, ευρωπαϊκής κατασκευής και υβριδικής τεχνολογίας, επιτυγχάνουν υψηλότερη ενεργειακή απόδοση, μειωμένη κατανάλωση καυσίμου κατά 18% και χαμηλότερες εκπομπές ρύπων. Με τον τρόπο αυτό, συμβάλλουν στη σταδιακή μετάβαση του λιμένα Θεσσαλονίκης σε ένα περιβαλλοντικά πιο υπεύθυνο μοντέλο λειτουργίας, ενισχύοντας παράλληλα τις επιχειρησιακές δυνατότητες και την αυτονομία που απαιτείται για την απρόσκοπτη λειτουργία του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων.

thpa-sa-port-of-thessaloniki2.jpg

Η επιχειρησιακή συμβολή της επένδυσης είναι ιδιαίτερα σημαντική. Με την ένταξη των νέων μηχανημάτων στον στόλο των ΟΣΜΕ του λιμένα, εκσυγχρονίζεται ο εξοπλισμός μεταφοράς και στοιβασίας εμπορευματοκιβωτίων και ενισχύεται ουσιαστικά η αποθηκευτική ικανότητα της πλατείας του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων. Τα νέα Straddle Carriers επιτρέπουν την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του διαθέσιμου χώρου, χάρη στη δυνατότητα στοιβασίας εμπορευματοκιβωτίων σε περισσότερα επίπεδα καθ’ ύψος. Επιπλέον, συμβάλλουν στην ταχύτερη εξυπηρέτηση τόσο των φορτηγών οχημάτων όσο και των πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, ενισχύοντας τη συνολική παραγωγικότητα του Σ.ΕΜΠΟ. και μειώνοντας τους χρόνους αναμονής και εξυπηρέτησης. Η αναβάθμιση αυτή έχει άμεση επίδραση στη ροή των εμπορευματικών μεταφορών, στην αποσυμφόρηση των πυλών και στη συνολική εμπειρία των χρηστών και συνεργατών του λιμένα.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΘ Α.Ε., Δρ. Ιωάννης Τσάρας, δήλωσε: «Η προμήθεια των οκτώ νέωνStraddle Carriers αποτελεί ένα πρόσθετο γενναίο βήμα στην προετοιμασία του Λιμένα Θεσσαλονίκης για την επόμενη αναπτυξιακή του φάση και μια ακόμη επένδυση με στρατηγικό στόχο τον συνεχή εκσυγχρονισμό των υποδομών και των λειτουργιών του. Ενισχύουμε τον μηχανολογικό μας εξοπλισμό με σύγχρονα, πιο αποδοτικά και βιώσιμα μέσα, που βελτιώνουν την παραγωγικότητα του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων, σε ένα περιβάλλον αυξανόμενων απαιτήσεων για ταχύτερες, αξιόπιστες και περιβαλλοντικά πιο υπεύθυνες λιμενικές υπηρεσίες. Η ΟΛΘ Α.Ε., με τη συνεπή υλοποίηση επενδύσεων σε υποδομές, εξοπλισμό και τεχνολογία, ενδυναμώνει τη θέση της Θεσσαλονίκης ως σύγχρονου κόμβου εμπορίου και logistics για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:52ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μαραντόνα: «Δεν ήθελε ούτε να φάει, ούτε να πλυθεί» – Συγκλονίζει νέα κατάθεση στη δίκη

16:47ΚΟΣΜΟΣ

Τρομο-τουρισμός: Ένοπλη ομάδα κουκουλοφόρων απειλεί τουρίστες στην Κορσική - «Μείνετε σπίτι, μην θεωρείτε τον εαυτό σας ασφαλή»

16:45ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΥΠΠΟ: Επιχορηγήσεις 1.106.000 ευρώ για την ενίσχυση των Πολυθεματικών Φεστιβάλ σε όλη την Ελλάδα

16:38ΕΛΛΑΔΑ

Θέρμη: Φωτιά σε δασική έκταση στο Μονοπήγαδο Θεσσαλονίκης – Σηκώθηκαν 6 εναέρια μέσα

16:34ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κυκλοφορούσε ανενόχλητος σε προαύλιο σχολείου με 106 συσκευασίες κάνναβης – Συνελήφθη έπειτα από καταδίωξη

16:34ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η δημοσιογράφος Χριστίνα Πιτουρά

16:33ΚΑΙΡΟΣ

«Κλειδώνει» ο καιρός του 15Αύγουστου - Τι φέρνει ο αντικυκλώνας - Αναλυτικοί χάρτες

16:32ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στο Στεφάνι Κορινθίας: Επιχειρούν 7 εναέρια μέσα, SMS ετοιμότητας από το 112

16:20ΚΟΣΜΟΣ

Ηρωική διάσωση: Ιδιοκτήτης καφέ βούτηξε με τα ρούχα στη θάλασσα και έσωσε τρία παιδιά από πνιγμό

16:18LIFESTYLE

Η Άννα Βίσση ενθουσιάστηκε με την μπάντα «Αγία Φανφάρα» στο Φισκάρδο - Η πρόταση για μελλοντική συνεργασία

16:17ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άνω Λιόσια: Προφυλακίστηκαν οι δύο άνδρες για τον θάνατο ηλικιωμένου που βρέθηκε εγκαταλελειμμένος

16:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανεβαίνει η θερμοκρασία στη Μεσόγειο - Η δραματική προοπτική για το φθινόπωρο στην Ελλάδα

16:04LIFESTYLE

Η Τατιάνα Στεφανίδου πόζαρε με φόντο τα καταγάλανα νερά του Ιονίου και εντυπωσίασε με το κορμί της

16:00WHAT THE FACT

Ζωολόγος προειδοποιεί για τα κουνούπια: «Αναπτύσσουν αντοχή στα εντομοκτόνα»

16:00ΕΛΛΑΔΑ

Θανατηφόρο τροχαίο στις Σέρρες: «Τα έχω χάσει όλα» - Συγκλονίζει ο πατέρας και σύζυγος των θυμάτων

15:52ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό Θεσσαλονίκης: Ξεκινούν από απόψε τα δοκιμαστικά δρομολόγια προς Καλαμαριά - Προστίθενται 15 νέα τρένα

15:46LIFESTYLE

Η «Καλυψώ» Σαρλίζ Θερόν κλείνει τα 51 της - Η ζωή και η καριέρα της απόλυτης σταρ

15:42LIFESTYLE

Τι να κάνετε εάν δείτε λαγοκέφαλο; Οι συμβουλές που δίνει η Μαρίνα Βερνίκου

15:30WHAT THE FACT

Αγρότης ξερίζωσε 71 δέντρα για να φτιάξει δρόμο για τα άλογά του: «Ο ποταμός θα κάνει 30 χρόνια για να συνέλθει»

15:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ενισχύονται οι άνεμοι στο Αιγαίο, έως 7 μποφόρ από Κυριακή – Άνοδος θερμοκρασίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:49ΚΟΣΜΟΣ

Κριστιάνο Ρονάλντο: Μέσα στο ξενοδοχείο των 1.300 ευρώ τη βραδιά που θα φιλοξενήσει τον γάμο του με την Τζορτζίνα

23:13ΕΛΛΑΔΑ

Σοκαριστικό τροχαίο στο Αίγιο: Οδηγός λεωφορείου υπέστη ανακοπή καθώς οδηγούσε, έχασε τον έλεγχο και έριξε το όχημα πάνω σε άλλα Ι.Χ.

12:20ΕΛΛΑΔΑ

Σοκαριστικό βίντεο: Τουρίστας στην Κρήτη ζητά από υπάλληλο να την χρηματίσει για να ασελγήσει σε κοριτσάκι που καθόταν δίπλα

14:02LIFESTYLE

Νέα κρίση στον ΣΚΑΪ - Εκτός Ομίλου ο CEO Γρηγόρης Δημητριάδης και ο Κωνσταντίνος Ζούλας

16:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανεβαίνει η θερμοκρασία στη Μεσόγειο - Η δραματική προοπτική για το φθινόπωρο στην Ελλάδα

16:00ΕΛΛΑΔΑ

Θανατηφόρο τροχαίο στις Σέρρες: «Τα έχω χάσει όλα» - Συγκλονίζει ο πατέρας και σύζυγος των θυμάτων

16:32ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στο Στεφάνι Κορινθίας: Επιχειρούν 7 εναέρια μέσα, SMS ετοιμότητας από το 112

12:30ΕΛΛΑΔΑ

Τσίγκας: Τα νέα Canadair θα πετούν τη νύχτα, αλλά δεν θα πραγματοποιούν ρίψεις νερού

14:00ΕΛΛΑΔΑ

Τι λέει ο Φαίδων Καραϊωσηφίδης για το εάν τα νέα Canadair 515 θα επιχειρούν νύχτα

15:42LIFESTYLE

Τι να κάνετε εάν δείτε λαγοκέφαλο; Οι συμβουλές που δίνει η Μαρίνα Βερνίκου

13:57ΕΛΛΑΔΑ

Οι κρυμμένες λίμνες της Εύβοιας: Τα εγκαταλελειμμένα ορυχεία που μεταμορφώθηκαν σε επίγειο παράδεισο - Εντυπωσιακές αεροφωτογραφίες

16:20ΚΟΣΜΟΣ

Ηρωική διάσωση: Ιδιοκτήτης καφέ βούτηξε με τα ρούχα στη θάλασσα και έσωσε τρία παιδιά από πνιγμό

16:18LIFESTYLE

Η Άννα Βίσση ενθουσιάστηκε με την μπάντα «Αγία Φανφάρα» στο Φισκάρδο - Η πρόταση για μελλοντική συνεργασία

13:05ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί οι Τούρκοι «ψηφίζουν» ελληνικά νησιά: Οι συγκρίσεις τιμών και η εμπειρία στη Σάμο

14:42ΚΟΣΜΟΣ

Άδανα: Στη δημοσιότητα πλάνα από ένοπλη σύρραξη στην οποία σκοτώθηκε πρώην αστυνομικός - Άγριο ξύλο και «βροχή» από σφαίρες

13:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σαββατοκύριακο με ζέστη και ισχυρά μελτέμια - Η πρόγνωση της ΕΜΥ και του ECMWF

16:04LIFESTYLE

Η Τατιάνα Στεφανίδου πόζαρε με φόντο τα καταγάλανα νερά του Ιονίου και εντυπωσίασε με το κορμί της

15:19ΚΟΣΜΟΣ

Υπογράφηκε συμφωνία Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας, Πακιστάν για την Άμυνα – Προβλέπει ρήτρα αμυντικής συνδρομής σε περίπτωση επίθεσης

16:17ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άνω Λιόσια: Προφυλακίστηκαν οι δύο άνδρες για τον θάνατο ηλικιωμένου που βρέθηκε εγκαταλελειμμένος

11:15WHAT THE FACT

Κατασκευάζουν ποτάμι από σκυρόδεμα 145 χλμ. με έναν σκοπό: Να τερματίσουν την ξηρασία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ