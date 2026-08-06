Κέρκυρα: Γεμάτος ξαπλώστρες, ομπρέλες και αντικείμενα ο βυθός στην παραλία Ημερολιά

Snapshot Στον βυθό της παραλίας Ημελιά στη βόρεια Κέρκυρα υπάρχουν εγκαταλελειμμένες ξαπλώστρες, ομπρέλες και άλλα αντικείμενα τουλάχιστον από πέρσι.

Οι υποβρύχιες φωτογραφίες του φωτορεπόρτερ Γιώργου Κονταρίνη αποκαλύπτουν την έκταση της ρύπανσης σε μια περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους.

Παρά την αναγνώριση του προβλήματος πέρσι και την προβολή του στα μέσα ενημέρωσης, δεν έχει γίνει καμία κίνηση για τον καθαρισμό του βυθού.

Η ρύπανση στον βυθό έχει επιδεινωθεί έναν χρόνο μετά, υπογραμμίζοντας την ανάγκη προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Snapshot powered by AI

Την ρύπανση στον βυθό της θάλασσας στην παραλία Ημερολιά της βόρειας Κέρκυρας αναδεικνύουν φωτογραφίες. Ξαπλώστρες, ομπρέλες και άλλα αντικείμενα βρίσκονται κάτω από το νερό εδώ και τουλάχιστον έναν χρόνο.

Από τις υποβρύχιες φωτογραφίες του φωτορεπόρτερ Γιώργου Κονταρίνη που παρουσιάζει το πρακτορείο Eurokinissi φαίνεται η έκταση της ρύπανσης, καθώς ο βυθός σε μία περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους είναι γεμάτος από αντικείμενα. Μάλιστα ο φωτορεπόρτερ σε ανάρτηση ανέφερε ότι και πέρσι έκανε το ίδιο ρεπορτάζ και αντίκρισε τις ίδιες εικόνες αλλά έναν χρόνο μετά δεν έχει αλλάξει τίποτα.

«Το φετινό μου υποβρύχιο φωτορεπορτάζ καταγράφει ξαπλώστρες εγκαταλελειμμένες στον βυθό, σε ένα σημείο ιδιαίτερου φυσικού κάλλους. Πέρσι, στην ίδια παραλία, είχα αναδείξει με φωτορεπορτάζ βάσεις από ομπρέλες πεταμένες στη θάλασσα. Οι εικόνες εκείνες έκαναν τον γύρο της Ελλάδας και παρουσιάστηκαν ακόμη και στην ΕΡΤ», τόνισε ο Γιώργος Κονταρίνης.

«Έναν χρόνο μετά, το πρόβλημα όχι απλώς παραμένει αλλά μεγάλωσε. Οι φωτογραφίες δεν είναι απλώς εικόνες· είναι μια υπενθύμιση ότι η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος είναι ευθύνη όλων μας», πρόσθεσε.