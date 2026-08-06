Με επευφημίες η άφιξη του δήμαρχου Στυλίδας στα δικαστήρια Θήβας: «Είμαστε μαζί σου»

Snapshot Ο δήμαρχος Στυλίδας, Ιωάννης Αποστόλου, συνελήφθη στο πλαίσιο της έρευνας για τη μεγάλη φωτιά στη Βοιωτία και Αττική.

Πλήθος κόσμου υποδέχθηκε τον δήμαρχο με επευφημίες και φωνές στήριξης στα δικαστήρια της Θήβας.

Η κατασκευαστική εταιρεία που συνδέεται με τον δήμαρχο είχε αναλάβει το εναέριο δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, από το οποίο οι αρχές εξετάζουν αν ξεκίνησε η πυρκαγιά.

Οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού διαπίστωσαν τεχνικές αστοχίες στο δίκτυο, πιθανώς αιτία της φωτιάς μέσω σπινθηρισμών.

Η προανάκριση και οι πραγματογνωμοσύνες συνεχίζονται για τον προσδιορισμό των ακριβών αιτίων και συνθηκών της πυρκαγιάς. Snapshot powered by AI

Με επευφημίες και ζητωκραυγές υποδέχθηκε πλήθος κόσμου τον δήμαρχο της Στυλίδας, Ιωάννη Αποστόλου στα δικαστήρια Θήβας.

«Αγόρι μου, είμαστε μαζί σου» και «δήμαρχε, προχώρα» φώναζαν οι συγκεντρωμένοι στον κ. Αποστόλου, ο οποίος τους ευχαρίστησε με ένα νεύμα για τη στήριξή τους.

Ο δήμαρχος συγκαταλέγεται στους δύο συλληφθέντες στο πλαίσιο της έρευνας για τη μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε στη Βοιωτία και μέσα σε λίγες ώρες επεκτάθηκε στην Αττική, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατασκευαστική εταιρεία που συνδέεται με τον δήμαρχο είχε αναλάβει την κατασκευή του εναέριου δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, από το οποίο οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να ξεκίνησε η πυρκαγιά.

Το συγκεκριμένο δίκτυο χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας που παραγόταν από ανεμογεννήτριες. Κατά την έρευνα που διενήργησαν στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), διαπιστώθηκαν, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τεχνικές αστοχίες στην κατασκευή του έργου.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι η πυρκαγιά ενδέχεται να προκλήθηκε από σπινθηρισμούς που δημιουργήθηκαν λόγω επαφής δύο αγωγών του δικτύου, χωρίς ωστόσο να έχουν ολοκληρωθεί οι πραγματογνωμοσύνες και η σχετική έρευνα.

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν να διερευνούν τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς και τις συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκε.ταστροφές.

Αγόρι μου, είμαστε μαζί σου - Δήμαρχε προχώρα

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